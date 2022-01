El Unicaja de Málaga fracasa en su intento de ir a la Copa del Rey (82-87)

Hoy era un día de gala, aunque no lo demostrase la asistencia al Carpena. Los partidos ante el Valencia han sido tradicionalmente históricos, tanto que fue el rival contra el que se ganó la Eurocup. Pero hasta aquí llegó la fe. A un partido de finalizar la primera vuelta el Unicaja ya no tiene ninguna posibilidad de ir a la Copa del Rey. Ahora sí, ninguna. La orden era clara: no se podía fallar. Y el Unicaja ha perdido este domingo su partido ante el Valencia Basket (82-87) y el primer objetivo está fuera del alcance. Había que llegar a las nueve victorias y no se ha conseguido. Aún queda el Bilbao, pero con ninguna historia para el torneo de febrero. Habrá que empezar a mirar a mayo.

Pero lo que habría que mirar antes lo de dentro. Ocurrió ante el Real Madrid, después ante el Joventut y se ha vuelto a hacer frente a los de Joan Peñarroya porque el resultado es ciertamente engañoso. El equipo malagueño "solo" ha acabado a cinco puntos de distancia, aunque lo cierto es que llegó a perder de 23 puntos. Una reducción considerable que volverá a ocultar gran parte de la realidad que se ha vivido otro día más en el Martín Carpena.

El Unicaja tiene un agujero en la zona. Ya se sabía que ese es uno de los problemas y no es nuevo. Pero ante equipos como el Zaragoza ese problema queda atrás porque el acierto es más efectivo que ese problema. Sin embargo, contra el Valencia no hay mucho donde ocultar. Dubljevic y Jasiel Rivero hicieron lo que quisieron con la pintura cajista. La consigna estaba clara: minimizar errores y hacer el partido perfecto. Y no se consiguió. Además, los pívots cajistas sufren mucho con los '5' que se abren para tirar de y tuvieron que padecer durante todo el encuentro.

Y no solo fue un partido importante, sino que también el equipo en defensa de los días grandes porque hoy nadie tiró el primer cuarto a la basura. El Unicaja ya advirtió desde el principio que iba a ser agresivo en defensa, tanto fue así que recuperó cinco balones en los 10 primeros minutos. Los de Fotis Katsikaris lideraron desde el principio (9-3 en los tres primeros minutos) y se llevó el encuentro al dicho 'los partidos se ganan desde la defensa'. El Valencia, que es mucho Valencia, fue a remolque y los cambios le sentaron mejor para acercarle de nuevo en el resultado (20-17).

El Unicaja no dejó de ser equipo en el segundo cuarto. Todos atacaban, todos defendían y todos luchaban. Nada que ver con hace semanas, tampoco muchas. Brizuela con x puntos fue el principal valedor en ataque. Pero en este segundo período iba a haber que sudar mucho más para conseguir cada punto y el rival tiró de calidad individual para ponerse por delante en el marcador en el minuto 16 (28-29), por primera vez en todo el partido, y que tuvo que frenar Katsikaris con un tiempo muerto. Pero no hubo reacción. El ataque cortocircuitó, la defensa bajó un peldaño y el rival no perdonó la racha (28-34). Una racha que se vio aumentada por sucesivas faltas técnicas y faltas en contra, con un rasero más que discutible, que cerró el cuarto con (32-44). Solo 12 puntos del Unicaja en 10 minutos. Había que pelear contra muchos.

Debacle

Tras el descanso el intento salió mal. Cinco puntos consecutivos en dos acciones provocaron un nuevo tiempo muerto de Katsikaris cuando solo había transcurrido 1:11. El Unicaja tenía un agujero en la zona y la enfermedad no tenía remedio. La sangría radicaba en ese punto y la ventaja a cuatro minutos del final era de +22. El equipo estaba muerto, abatido y destrozado. La única solución parecía ser el triple y el porcentaje era deplorable (1/11 en el tercer cuarto).

Y para mayor mal, Tim Abromaitis se torció el tobillo y no pudo disputar el resto del partido. Quien sí lo pudo hacer y dio la cara hasta el final fue el siempre guerrero Alberto Díaz. Sacó un par de faltas personales en ataque y le dificultó el partido a Van Rossom y a Hermannsson. La distancia volvió a ser de 17. Pero nunca, nunca den al Unicaja por muerto. Nunca. Porque dos triples de Suárez y Brizuela pusieron al equipo a 9. Ahora sí entraron los triples y el Carpena volvió a creer. El partido entró en los últimos 55 segundos con un resultado de 73-81. Sin embargo, Cole perdió el balón, el rival anotó y parte de la afición se fue cuando el partido ya estaba casi decidido. Finalmente, todo acabó con 82-87.

Así que, de nuevo, habrá que ver la Copa del Rey por la televisión. Otra vez. Primer objetivo que se va a la deriva.

FICHA TÉCNICA

UNICAJA CB: Norris Cole (16), Francis Alonso (7), Axel Bouteille (15), Jonathan Barreiro (4), Micheal Eric (4) -quinteto titular- Alberto Díaz (5), Mario Saint-Supery (-), Darío Brizuela (11), Carlos Suárez (7), Tim Abromaitis (5), Yannick Nzosa (8) y Rubén Guerrero (0).

VALENCIA BASKET: Van Rossom (9), Prepelic (15), J. Puerto (5), Jaime Pradilla (6), Mike Tobey (8) -quinteto titular- Mario Hermannsson (16), Xabi López-Arostegui, (8), G. Ferrando (-), Mario Jiménez (0), L. Labeyrie (8), Jasiel Rivero (10), Bojan Dubljevic (2).

ÁRBITROS: Benjamín Jiménez, Vicente Bultó y Alberto Baena.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 17 de la Liga Endesa en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 3.248 espectadores.

Sigue los temas que te interesan