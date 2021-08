Alejandro Davidovich: Malaga, al asalto del US Open

Los focos tenísticos apuntan hacia la Gran Manzana, hacia Flushing Meadows, donde se celebra el último Grand Slam de la temporada. En Nueva York ya está el rinconero Alejandro Davidovich, que quiere recuperar su mejor tenis y ofrecer un alto nivel. Una cita de categoría en la que llega como cabeza de serie y que le puede permitir avanzar en un cuadro donde no están ni Roger Federer y Rafael Nadal.

Davidovich entrará en escena este lunes 30 no antes de las 19.00 horas (en España) en la pista número 7 de complejo tenístico neoyorquino. Lo hará ante el argentino Marco Trungelliti, que está muy lejos de él en el ranking ATP (puesto 198) y al que debe superar sin demasiados problemas. Será la primera vez que ambos se midan, pero el argentino llega de la ronda previa y con racha positiva.

Davidovich, número 33 del circuito, ha entrado como el 29º cabeza de serie, por lo que tiene serias opciones de seguir avanzando. El rinconero llega tras caer a las primeras de cambio en los dos torneos anteriores que ha disputado a esta cita neoyorquina. Tras hacer un buen papel en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde besó la lona en octavos ante Djokovic, ha perdido ante Isner en Toronto y ante el polaco Hurkacz en Cincinnati.

Sin embargo, lleva más de una semana en Nueva York preparando a conciencia este torneo en pista rápida donde el curso pasado ya dejó muy buen sabor de boca tras caer en octavos de final ante el alemán Zverev.

Su parte del cuadro no parece tampoco demasiado compleja hasta llegar a las rondas finales. Si vence se medirá al ganador del duelo entre el japonés Taro Daniel y el argentino Facundo Bagnis. En octavos podría cruzarse con Casper Ruud (cabeza de serie número 8) y en cuartos, con Isner o Schwartzman. La suerte está echada.

Dónde verlo

El torneo completo será retransmitido por Eurosport y los encuentros irán desde las 17.00 horas hasta las 4.00 de la madrugada hora española, aproximadamente. El evento arranca este lunes 30 y durará hasta el 12 de septiembre en Nueva York.

Uno de los alicientes será comprobar si Novak Djokovic consigue el reto de conquistar el Grand Slam en un mismo año, que consiste en conquistar los cuatro grandes. Ya se adjudicó Australia, Roland Garros y Wimbledon, por lo que es el rival a batir, el número uno y el gran favorito. Pero no es invencible, como demostró recientemente en los Juegos de Tokio.

Sin Federer y sin Nadal, sus opciones aumentan para desempatar con el Big Three en lo que a majors se refiere, ya que cuentan cada uno con 20 títulos. No será un US Open más. Y el malagueño Davidovich será testigo y parte.

