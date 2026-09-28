El acuerdo contempla el lanzamiento de nuevas especializaciones relacionadas con inteligencia artificial, comunicación, marca personal y estrategia de marca.

ESSCA se alía con Coursera para formar a profesionales en creatividad con Inteligencia Artificial Generativa

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Las claves Generado con IA ESSCA School of Management se ha aliado con Coursera para lanzar una especialización en creatividad e innovación aplicada a la inteligencia artificial generativa. El programa, dirigido por la Dra. Orsolya Sadik-Rozsnyai, busca enseñar cómo integrar la IA generativa en procesos de innovación de forma práctica y responsable. La especialización incluye cursos sobre métodos para comprender usuarios, técnicas de ideación con GenAI y análisis de experiencia de usuario para detectar oportunidades de negocio. Esta iniciativa se enmarca en la estrategia de ESSCA de ampliar su oferta online y preparar a profesionales para un mercado laboral cada vez más influido por la IA.

La Inteligencia Artificial Generativa está transformando no solo la automatización de tareas, sino también la manera en la que las empresas desarrollan nuevas ideas, productos y servicios.

En este contexto, ESSCA School of Management ha alcanzado un acuerdo con Coursera, una de las principales plataformas internacionales de formación online, para ampliar el acceso a competencias vinculadas con la innovación, la creatividad y el uso aplicado de la inteligencia artificial.

La colaboración arranca con el lanzamiento de “Creative Innovation: Build Your Innovation with GenAI”, la primera especialización de ESSCA disponible en Coursera y un programa diseñado para que profesionales y emprendedores aprendan a incorporar la IA generativa como herramienta de apoyo durante las distintas fases de un proceso de innovación.

Dirigida por la Dra. Orsolya Sadik-Rozsnyai, profesora de ESSCA, la especialización aborda la utilización de la GenAI desde una perspectiva práctica y responsable, combinando herramientas de inteligencia artificial con metodologías consolidadas de innovación y creatividad.

“La inteligencia artificial generativa está cambiando la forma en la que podemos investigar, generar ideas y explorar nuevas soluciones. El reto para los profesionales ya no consiste únicamente en saber utilizar estas herramientas, sino en aprender a integrarlas con criterio en sus procesos de innovación, manteniendo siempre el papel de las personas en la toma de decisiones”, señala Orsolya Sadik-Rozsnyai, profesora de ESSCA y responsable académica de la especialización.

De la identificación del usuario a la generación de nuevas ideas con IA

El itinerario formativo está compuesto por diferentes cursos orientados a cubrir algunas de las principales etapas de un proceso de innovación.

Entre ellos se encuentra “The Persona Method for Innovation”, centrado en comprender a los usuarios objetivo y construir perfiles que permitan identificar mejor sus necesidades; “Creativity Methods in Innovation”, dedicado a técnicas estructuradas de ideación y al uso de GenAI para ampliar y desarrollar nuevas propuestas; y “The User Journey Mapping Method for Innovation”, que aborda el análisis de la experiencia de usuario para detectar oportunidades de mejora y nuevos modelos de negocio.

De este modo, el objetivo no es únicamente enseñar a utilizar herramientas de inteligencia artificial, sino mostrar cómo pueden incorporarse dentro de metodologías de trabajo aplicables a retos reales de innovación empresarial.

Nuevas competencias para un mercado laboral marcado por la IA

La alianza con Coursera forma parte de la estrategia de ESSCA de ampliar su oferta de aprendizaje online y hacer accesibles sus contenidos a una audiencia internacional de profesionales, estudiantes y emprendedores.

Además de esta primera especialización, la escuela trabaja en el desarrollo de nuevos programas que estarán disponibles próximamente en Coursera y que abordarán cuestiones como la marca personal, la comunicación y la estrategia de marca en un entorno cada vez más condicionado por la inteligencia artificial.

Con esta colaboración, ESSCA busca responder a una transformación del mercado laboral en la que las competencias vinculadas con la IA están dejando de estar restringidas a perfiles puramente tecnológicos y comienzan a convertirse en herramientas transversales para áreas como innovación, marketing, estrategia o desarrollo de negocio.