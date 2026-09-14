La Universidad Europea de Andalucía suma 800 nuevos estudiantes este año y empieza el curso con 1.200

Nuevos estudiantes en la Universidad Europea de Andalucía en Málaga. Universidad Europea de Andalucía

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Las claves Generado con IA La Universidad Europea de Andalucía suma 800 nuevos estudiantes y alcanza un total de 1.200 alumnos en su segundo curso académico. Las titulaciones con más demanda son el Grado en Odontología, tanto en español como en inglés, y el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria. El campus, ubicado en el distrito de Teatinos de Málaga, cuenta con 27.000 metros cuadrados y destaca por sus espacios innovadores y tecnología avanzada. La universidad ofrece colaboración con empresas e instituciones, facilitando prácticas y proyectos reales para mejorar la empleabilidad de sus estudiantes.

La Universidad Europea de Andalucía ha sumado a 800 nuevos alumnos en su segundo curso académico y en estos momentos ya cuenta con un total de 1.200.

La sede está en Málaga y han realizado un acto de bienvenida para el nuevo alumnado.

Han aportado, además, datos curiosos. Entre ellos, las titulaciones con más demanda, que han sido el Grado en Odontología, en español y en inglés, y el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria.

"Alcanzar los 1.200 estudiantes en nuestro segundo curso académico es un hito que demuestra la confianza que estudiantes y familias han depositado en nuestro proyecto educativo", ha asegurado Daniel Hormigo, rector de esta universidad.

El vicerrector de Calidad, Investigación, Profesorado y Estudiantes, José Luis Martínez Rubio, ha indicado, por su parte, que "queremos que nuestros estudiantes vivan una experiencia universitaria completa desde el primer momento. La ‘Welcome’ es una oportunidad para empezar a construir su vínculo con nuestra comunidad universitaria que los acompañará durante toda su etapa formativa".

La Universidad Europea de Andalucía tiene un campus de 27.000 metros cuadrados en el distrito de Teatinos y es una de las tres universidades privadas que empezaron el año pasado a impartir formación en Málaga o desde Málaga junto a la UAX y UTAMED.

Desde la Universidad Europea de Andalucía subrayan que ofrecen "una experiencia universitaria diferencial, con espacios de aprendizaje innovadores, tecnología avanzada y entornos diseñados para impulsar el desarrollo de competencias profesionales desde el primer día".

También precisan que cuentan con "una red de colaboración con empresas, instituciones y organizaciones de referencia, que permite a los estudiantes participar en prácticas, proyectos y experiencias reales durante su formación, reforzando así su empleabilidad y preparación para afrontar los retos del mercado laboral".