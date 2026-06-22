8 mujeres de La Palmilla rompen barreras: se acaban de graduar como profesionales de la estética en 'Palmilla Glow'

Las claves

Las claves Generado con IA Ocho jóvenes de La Palmilla se gradúan como maquilladoras profesionales tras completar el curso Palmilla Glow. La ceremonia de graduación se celebró en el Palco VIP de La Rosaleda, gracias a la colaboración del Málaga Club de Fútbol y su Fundación. Las graduadas recibieron un diploma, una beca y un maletín profesional, con expectativas de empleo inmediato y prácticas laborales. El proyecto Palmilla Glow, impulsado por la Fundación Nani, busca fomentar la igualdad de oportunidades y la inserción laboral de mujeres jóvenes del barrio.

Ocho chicas jóvenes de La Palmilla se acaban de graduar, y lo han hecho en un sitio poco habitual para terminar un curso: el Palco VIP de La Rosaleda. De allí salieron con el diploma, la beca y un maletín profesional bajo el brazo, convertidas en la primera promoción de Palmilla Glow, el proyecto con el que la Fundación Nani busca que la formación de un barrio termine en un contrato.

Las ocho alumnas salen del taller convertidas en maquilladoras profesionales. La formación se ha impartido en el propio barrio de La Palmilla a lo largo de ocho semanas, y ese maletín que recibieron en la graduación es justo su herramienta de trabajo, el kit con el que empiezan ahora a ejercer el oficio. La iniciativa, pensada para la formación y la inserción laboral de mujeres jóvenes de la zona, eligió para su acto de cierre un escenario que se aleja de cualquier aula al uso.

La graduación se celebró en la zona de Palco VIP del estadio gracias a la colaboración del Málaga Club de Fútbol y su Fundación, que cedieron para la ocasión un espacio reservado normalmente a otra clase de invitados. Por una tarde, el palco se convirtió en aula de honor para unas alumnas a las que la entidad quiso reconocer con todos los honores de una graduación.

Alrededor de ellas se sentaron sus familias. La organización explica la jornada como una llena de emoción, ilusión y orgullo, hecha de recuerdos y de sueños cumplidos, en la que las jóvenes estuvieron arropadas por familiares, colaboradores y representantes de las entidades que han creído en el proyecto desde el principio.

La graduación se planteó como una celebración del esfuerzo y de la superación más que como un trámite de cierre.

Detrás de la emoción hay un dato que sostiene la tarde. Las ocho participantes terminan la formación con expectativas reales de incorporarse al mercado laboral. La gerente del proyecto, Rocío González, ha explicado que las jóvenes cuentan ya con propuestas de empleo y prácticas profesionales previstas para las próximas semanas, de modo que el diploma llega acompañado de un horizonte concreto.

La cita reunió a buena parte de quienes han hecho posible Palmilla Glow. Asistieron Ruth Sarabia, delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad; Juan Manuel, técnico de Servicios Sociales Comunitarios de La Palmilla; y representantes del Ayuntamiento de Málaga, que quisieron trasladar su apoyo a las iniciativas dirigidas a la juventud malagueña.

Junto a ellos se situaron las entidades colaboradoras que han acompañado el proyecto, CaixaBank, a través de Yolanda Solero e Isabel Belda; la agencia de comunicación ICBRG; la Asociación Vive, con Silvia y Miriam; y la Fundación AVOI, representada por su gerente, Lucas.

Del lado de la Fundación Nani estuvieron su presidenta, María Guerrero; su fundador, Jesús Gutiérrez; y su secretario, Luis Merino, que pusieron en valor la constancia demostrada por las alumnas durante toda la formación. Un papel destacado tuvo la Asociación La Casa de la Buena Vida, representada por Jesús Rodríguez Arribas y Lorena, cuya implicación la organización situó entre las claves del proyecto. La Fundación del Málaga CF se sumó a la celebración a través de Basti, que acompañó a las jóvenes durante la entrega de diplomas.

Por encima de los nombres, la fundación quiso dejar una idea. Palmilla Glow se ha consolidado, en su lectura, como una herramienta para impulsar la igualdad de oportunidades y favorecer la inserción laboral de mujeres jóvenes, una prueba de que la formación, el acompañamiento y la colaboración entre lo público, lo privado y el tercer sector pueden caminar juntos.

La jornada terminó entre aplausos y abrazos, en lo que la entidad definió como un proyecto que no se limita a entregar diplomas, sino que abre caminos hacia el empleo y la autonomía personal.

Ese empeño tiene una historia detrás. La Fundación Nani nació en enero de 2026 por iniciativa del empresario Jesús Gutiérrez, que quiso hacer realidad el sueño solidario de su hermana fallecida, Nani. La entidad es joven y ya mantiene varios proyectos en colaboración con otras organizaciones e iniciativas propias de inserción laboral, siempre con la mirada puesta en las personas en situación de vulnerabilidad. Palmilla Glow es el primero de esos sueños que se gradúa.