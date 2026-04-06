UTAMED constituye su Consejo Social: están Bernardino León Gross, Trinidad Jiménez o José María Lassalle

Los miembros del Consejo Social de UTAMED este lunes en la sede de la universidad en Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA UTAMED ha constituido su Consejo Social, integrado por destacados profesionales de diversos sectores. El Consejo está presidido por Bernardino León Gross y cuenta con figuras como Trinidad Jiménez y José María Lassalle. El objetivo del Consejo es crear un espacio estratégico de diálogo y cooperación entre la universidad y agentes sociales, económicos e institucionales. Ya se han celebrado reuniones de comisiones de trabajo centradas en estrategia, innovación, empleabilidad, calidad académica y derechos digitales.

UTAMED da un nuevo paso en su crecimiento y desarrollo como universidad privada, la primera online andaluza. Este lunes ha constituido su Consejo Social, en el que participan profesionales destacados de distintos ámbitos.

El presidente es el diplomático Bernardino León Gross y el vicepresidente es David Sanz, vicerrector de UTAMED.

Francisco Ávila preside el Consejo de Administración de la universidad y forma parte del Consejo Social en calidad de vocal. Manuel Casaus será el secretario.

El Consejo Social lo compondrán además el periodista Manolo Castillo; el doctor en Derecho Rafael de Lorenzo; la educadora Sonia Díez; la economista Marta Domínguez; la hotelera María Herrero; la directora global de Estrategia de Asuntos Públicos en Telefónica Trinidad Jiménez; el profesor José María Lassalle; y el emprendedor Alejandro Romero.

Desde UTAMED aseguran que el Consejo Social nace "con la vocación de convertirse en un espacio estratégico de diálogo, reflexión y cooperación entre la comunidad universitaria y los principales agentes del ámbito económico, social, institucional y cultural".

Un momento de la constitución del Consejo Social de UTAMED.

"Su labor contribuirá a consolidar un modelo académico innovador, comprometido con la sociedad y alineado con los valores europeos del conocimiento y la sostenibilidad", añaden.

Se han celebrado las primeras reuniones de algunas de sus comisiones de trabajo, entre ellas la Comisión de Estrategia y Desarrollo Institucional, la Comisión de Relaciones Universidad-Empresa (Emprendimiento), la Comisión de Innovación y Transferencia del Conocimiento, la Comisión de Discapacidad, la Comisión de Derechos Digitales, la Comisión de Empleabilidad y la Comisión de Calidad Académica, todas ellas orientadas a impulsar líneas clave para el desarrollo estratégico de la universidad.