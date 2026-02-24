UTAMED recibe 28 solicitudes de 56 universidades para hacer proyectos de investigación

Uno de los laboratorios en la sede central de UTAMED en Málaga.

​La primera edición de las Ayudas a Proyectos de Investigación Javier Imbroda promovida por la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED) ha recibido 28 propuestas lideradas por 200 investigadores de 56 universidades y centros, lo que supera sus previsiones iniciales.​

En los proyectos participan 39 investigadores de UTAMED, integrados en equipos mixtos con especialistas de otras instituciones, lo que favorecerá nuevas alianzas científicas y la proyección internacional de la universidad.​

Entre los participantes figuran 24 catedráticos y académicos de 26 universidades internacionales, incluidas instituciones de referencia como la Universidad de Bolonia, junto a centros de Portugal e Italia, entre otros países.​

La convocatoria, dotada con un presupuesto inicial de 120.000 euros, abordará líneas de trabajo muy diversas, desde el uso jurídico de la inteligencia artificial en deepfakes hasta la desinformación sanitaria y la fiscalidad en el acceso a la vivienda.​

También se han planteado estudios sobre trastornos alimentarios, tecnología aplicada a la educación primaria, el impacto del Mundial de Fútbol de 2030 en España, el nuevo modelo de financiación autonómica o el uso de sistemas biométricos en el Estado de Derecho.​

El ciberacoso y la adaptación industrial a las normativas ambientales europeas completan la lista de temáticas avanzadas, que ponen el foco en desafíos sociales, económicos y tecnológicos de gran actualidad.​

En el ámbito nacional, la convocatoria ha implicado a siete universidades públicas andaluzas, entre ellas Sevilla, Granada, Málaga, Córdoba, Almería, Jaén y Huelva, reforzando el peso de la comunidad en el mapa investigador.​

Durante el mes de febrero, un jurado externo evaluará las solicitudes según la calidad de las propuestas, la trayectoria de los equipos y el potencial de transferencia de los resultados a la sociedad y al tejido productivo.​

"El éxito de esta primera convocatoria es solo el inicio de la apuesta por la investigación de nuestra universidad, que tendrá continuidad en el tiempo y que ampliará las acciones para ello, reforzando los recursos destinados a este ámbito y avanzando hacia un modelo universitario alineado con las exigencias normativas y científicas del sistema universitario", afirma el vicerrector de Investigación de UTAMED, David Sanz.