Luz verde a la oferta pública de empleo de la Universidad de Málaga en 2026: 338 plazas de profesorado

Las claves nuevo Generado con IA La Universidad de Málaga aprueba una Oferta Pública de Empleo para 2026 con 338 plazas de Personal Docente e Investigador. La mayoría de las plazas se destinan a promoción interna, con 120 para catedráticos y 218 de turno libre, incluyendo plazas para discapacidad e investigadores posdoctorales. Se aprobaron también nuevas plazas de Profesorado Ayudante Doctor, vinculaciones sanitarias y una plaza ligada al programa Ramón y Cajal. El Consejo de Gobierno trató temas académicos y económicos, como la modificación de títulos, la creación de un nuevo instituto de investigación y el nombramiento de nuevos doctores honoris causa.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga ha dado luz verde a la Oferta Pública de Empleo (OPE) correspondiente a 2026, que prevé la incorporación y promoción de 338 plazas de Personal Docente e Investigador (PDI). El documento será remitido ahora a la Junta de Andalucía para su autorización preceptiva.

La mayor parte de la oferta se concentra en la promoción interna: 120 plazas permitirán el acceso al cuerpo de catedráticos de universidad. El turno libre suma 218 plazas, entre ellas 150 de Profesor Titular de Universidad, 21 dirigidas a personal investigador posdoctoral con certificación I3 y 5 reservadas a personas con discapacidad.

También se incluyen plazas de Profesorado Permanente Laboral —25 ordinarias, 12 para personal con I3 y 5 para discapacidad— en una planificación que, según defendió el vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Bartolomé Andreo Navarro, busca consolidar y estabilizar la plantilla dentro de los límites presupuestarios.

Además, el Consejo aprobó la dotación de nuevas plazas: siete de Profesorado Ayudante Doctor, dos de Permanente Laboral vinculado al ámbito sanitario, cuatro para Ayudantes Doctores acreditados y una plaza de Titular ligada al programa Ramón y Cajal, todas pendientes igualmente del visto bueno autonómico.

Más allá del capítulo de personal, la sesión abordó una batería de asuntos académicos y organizativos. Se aprobaron modificaciones sustanciales en cuatro títulos de grado, ajustes en la adscripción de asignaturas y cambios normativos en los Trabajos Fin de Máster.

También salieron adelante las memorias de verificación de programas de doctorado en 16 ámbitos de conocimiento, en el marco de la actualización de la oferta formativa.

En el plano económico, se ratificó la propuesta de asignación de los complementos autonómicos del PDI y se acordó elevar al Consejo Social tanto estas cuantías como las tarifas de enseñanzas propias.

El órgano respaldó igualmente la adhesión de la Facultad de Ciencias de la Salud a la European Network for Academic Integrity (ENAI) y aprobó la creación del Instituto Emergente de Investigación sobre Sociedades, Estados y Estudios Internacionales (INSEI).

La sesión incluyó además el registro de una nueva marca comercial impulsada por estudiantes para la producción de artículos promocionales, así como una modificación menor del reglamento del programa UMA Experience.

En el capítulo de reconocimientos, se informó del nombramiento como doctores honoris causa de Pavel Cheben, Antonio Fernández de Buján y Temple Grandin, y se ratificaron los Premios Extraordinarios de Doctorado correspondientes al curso 2022-2023.