Comienza el curso escolar 2025/2026 en Málaga: más de 140.000 alumnos vuelven a las aulas este miércoles

466 centros docentes de la provincia de Málaga reabren sus puertas este miércoles, 10 de septiembre. Comienza el curso escolar 2025/2026, en el que un total de 140.527 alumnos y alumnas de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial regresan a las aulas, con un descenso en el número de matriculaciones a causa de la bajada de natalidad.

19.334 docentes impartirán clase en los colegios de la provincia, con un refuerzo de 634 personas en la plantilla pública, según han indicado desde la Junta en un comunicado.

Los docentes y monitores especialistas para la atención al alumnado de necesidades educativas especiales crece en 22 profesionales, hasta alcanzar la cifra de 2.342.

Posteriormente, el día 15 será el turno para el alumnado que curse Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de Adultos (162.443 estudiantes).

Por otra parte, el día 22 comenzará el curso en las enseñanzas de régimen especial (Música, Danza, Artes Plásticas, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Arte Dramático e Idiomas), con 21.597 estudiantes.

De esta forma, este mes de septiembre comenzarán las clases en la provincia un total de 346.596 estudiantes, incluidos los menores de tres años, y más de 23.400 docentes en 1.235 centros, tanto públicos como concertados y privados.

Así, en este nuevo curso habrá 2.300 estudiantes menos respecto al año anterior entre las etapas del segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, según han asegurado desde la Junta.

Ayudas

En un contexto de "escalada de precios" en casi todos los sectores, el Gobierno andaluz ha destinado alrededor de 900 millones de euros en ayudas a las familias andaluzas en el ámbito escolar. Así, más de un millón de familias recibirán una ayuda media de 820 euros para el curso escolar.

Incluye aspectos como las becas, la gratuidad del primer ciclo de infantil, las bonificaciones del servicio de comedor y resto de servicios complementarios, el transporte escolar o la gratuidad de los libros de texto en las enseñanzas obligatorias.

Según han indicado, todo ello supone una inversión de 11,1 millones que permite que se beneficien unos 174.600 estudiantes malagueños.

Asimismo, los servicios complementarios aumentan en este curso en Málaga con tres centros más que ofrecen aula matinal hasta alcanzar los 311 y un centro más tiene autorizado el comedor escolar, en total 387.

Al respecto, han precisado que son 334 centros los que cuentan con actividades extraescolares y que la previsión de usuarios del comedor escolar es de unos 52.400 alumnos, más de 27.500 en aula matinal y supera los 24.000 en extraescolares. Los servicios mantienen su precio respecto al curso pasado.

Obras

En lo que se refiere a las infraestructuras en Andalucía, con vistas al curso 2025/26 se finalizarán o han finalizado un total de 247 obras en centros educativos, con un presupuesto 51,64 millones de euros.

De estas intervenciones se beneficiarán cerca de 104.000 estudiantes matriculados en estos centros, que verán ampliadas o mejoradas sus instalaciones.