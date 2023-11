La IV gala de Autismo Sur by IMPOSIVLE está a otro nivel

El próximo viernes 10 de noviembre a las 20:00 los malagueños tienen una cita con la solidaridad. Será la IV Gala Benéfica por la Inclusión Social de las Personas con Autismo y se celebrará a las 20:00 en la finca Paloverde en Alhaurín de la Torre, que cuenta con unos de los catering más reconocidos de la provincia, Catering Pino y García con más de 20 años dedicados a la restauración bajo la dirección del chef Juan Alberto Ruiz Ruiz.

Esta gala, organizada por Informática Imposivle, estará llena de sorpresas. Será dirigida por el speaker José Ramos, coach y mentor especializado en comunicación, marketing, motivación y liderazgo. También participará el violinista Alex Choi, con más de 35 años de trayectoria profesional y que ha colaborado con artistas como Plácido Domingo o Monserrat Caballé, entre otros.

El campeón del mundo en 2022 de magia Luis Olmedo, con más de 15 años de trayectoria profesional, hará disfrutar de momentos mágicos e inexplicables.

Durante la cena se contará con la compañía del pianista Alejandro G. Maldonado, especialista en bandas sonoras y canciones de los 90, que tocará en un piano de cola.

El coach familiar Manuel Goncía, especialista en desarrollo personal y familiar, el DJ Javier Arquimbau y las bailarinas de The Vintage Band con su show Retrodyssey rematarán una magnífica velada en la que, además, habrá sorteos de diversos premios como una TV de 85 pulgadas, IPhone 15, Play Station 5, IPad, PC Gaming i9 32GB 1TB RTX 4060, cesta de navidad, etcétera.

El 100% de los fondos recaudados se destinarán a la Fundación Autismo Sur de Málaga para poder continuar con su proyecto de ocio inclusivo. El precio del cubierto es de 80 euros e incluye cóctel de bienvenida con 9 entrantes, primer plato, segundo plato, postre, café y primera copa. Las entradas pueden comprarse en este enlace y, si no se puede asistir a la gala, está habilitada la posibilidad de donar dinero.

El evento empezará a las 20:00 con la llegada de los asistentes. A las 20:30 se inicia el cóctel de bienvenida con Alex Choi y Luis Olmedo; a las 21:30 será la apertura de la gala; a las 22:30 está prevista la entrega de premios con reconocimientos de la Fundación Autismo Sur y a partir de las 23:30 comenzará la fiesta con Arquimbau y The Vintage Band.

Para poder realizar esta gala solidaria, se ha contado con numerosos patrocinadores como Banco Mediolanum, Esselent Clean, Fabricando proyectos, Salutic soluciones, G5 Comunicaciones, Obratec Ingeniería, Asesoría Muñoz Zurita, Mudanzas Memudo, Segna solutions, Concesionario Covei, Grupo Rico, BNI Biznaga, Sigfrido Fruit y Museo del Automóvil y la Moda.

