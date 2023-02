La guardería Nuestra Señora de La Paz de Málaga permanecerá abierta hasta finales de julio

Buenas noticias para los padres de los niños inscritos en la escuela infantil Nuestra Señora de La Paz, en la barriada de La Paz de Málaga. La guardería no cerrará el próximo 1 de marzo como estaba previsto inicialmente.

Este martes, el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Miguel Briones, se ha reunido con los titulares de la propiedad y con las trabajadoras y parece que los acuerdos han llegado a buen puerto. Se respetará lo que queda de curso y la guardería estará abierta hasta el próximo 31 de julio, cuando finaliza el primer ciclo de Infantil.

Sin embargo, Mercedes, la portavoz de las maestras de la guardería, no quiere lanzar las campanas al vuelo. Apunta que el centro se va a quedar abierto hasta julio, "probablemente", pero considera que todo es "un parche" porque hay familias a las que esta decisión "no les solucionada nada" de cara al año que viene y ellas se quedan en "la calle". Por ello, asegura que van a seguir "luchando" por esos alumnos que les quedan para el curso que viene y por ellas, las trabajadoras que se quedan en el paro, puesto que Gestdes Arunda no les ha ofrecido trabajo en otros centros de los cinco restantes que tienen.

Una imagen de la puerta de la guardería, hace unos días. A.R

Por su parte, la Delegación Territorial ha informado sobre el procedimiento que se seguirá a partir del próximo mes de marzo con objeto de dar respuesta a las necesidades de escolarización de este alumnado con vistas al curso 2023/24.

La reunión ha tenido lugar en la sede de Educación. A las puertas, decenas de padres que han querido dar apoyo a las trabajadoras de la escuela. Algunos de ellos portaban pancartas con mensajes de lo más directos: "Una rata tiene más derechos que un niño". La noticia les ha sentado bien a la mayoría, pero madres como Rocío, con la que ha podido hablar EL ESPAÑOL de Málaga, no están dispuestas a rendirse y declaran que van a seguir "intentando que el barrio no se quede sin guardería". Otra de las mamás, Yolanda, ya comunicaba a este diario hace unos días su tristeza por perder una escuela como esta en La Paz, por la que han pasado varias generaciones de su familia. "Es una tristeza muy grande, se van muchos recuerdos", decía.

Un momento en la puerta de Educación. PSOE Málaga

Algunos partidos políticos han querido apoyar a las familias, como Unidas Podemos o el Partido Socialista. Daniel Pérez, Begoña Moreno o Nicolás Sguiglia se han dado cita a las puertas de la sede de Educación para hablar con ellas al respecto y brindar su ayuda a las trabajadoras damnificadas, que ya denunciaron en su día que los problemas laborales con la empresa titular están presentes desde hace meses.

Contexto

Los padres del centro se enteraron de que sus hijos se quedaban sin guardería casi a la par que las propias profesoras, el pasado miércoles 15 de febrero. Sus hijos llegaron a casa con una circular en la mochila donde el centro explicaba que por motivos económicos tenía que cerrar sus puertas. No lo comprendían, puesto que es una guardería que siempre tiene listas de espera y contaban con 109 niños matriculados ahora mismo. Tampoco terminaban de entender cómo iban a dejar en la calle a 14 trabajadoras que "se habían dejado el alma" por la educación de sus hijos a diario.

Es por ello por lo que les van a ayudar en esta lucha hasta el final. Gestdes Arunda les ofreció en esa misma circular diferentes centros con plazas en estos momentos. Muchos padres criticaban la lejanía de estos. La guardería con más plazas --60 en el curso de dos años-- está en el Polígono Guadalhorce. Aunque había algunas más cercanas con pocas plazas, la mayoría de padres se mostraron partidarios de no inscribir a sus hijos en ninguna de ellas en señal de apoyo a las trabajadoras, ya que veían que llevar a cabo este gesto era sinónimo de desmantelar la guardería a coste cero para beneficio de la empresa. "Además, llevárnoslos significa iniciar un nuevo proceso de adaptación para nuestros hijos y separarlos de sus amigos, a los que muchos conocieron con apenas unos meses. Es injusto", explicaba una madre a este periódico hace unos días.

