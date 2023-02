La Junta estudia posibles responsabilidades jurídicas por el cierre de la guardería de la Paz de Málaga

La Junta de Andalucía ha anunciado este jueves que ya está estudiando posibles responsabilidades jurídicas ante el cierre inminente de la guardería Nuestra Señora de la Paz, en la barriada de La Paz de Málaga capital, previsto para el próximo 1 de marzo. El cierre llega en mitad del curso y con un aviso de apenas quince días de antelación que no ha dado margen de maniobra a los padres y a las propias maestras.

El delegado de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía en Málaga, Miguel Briones, ha apuntado sobre ello que están tratando de "paliar la situación generada de forma injusta por el titular del centro, que ha tomado una decisión unilateral de suspender la actividad en un momento crítico porque estamos en periodo lectivo".

Briones ha declarado que la decisión de la empresa que gestiona el centro "no solo es injusta, repentina e imprevista, sino que creemos que debería haberlo anunciado con cierta anticipación y previsión para tomar medidas de manera paulatina para evitar el impacto para las familias. Además es una falta de responsabilidad absoluta".

Así, no ha dudado en ponerse del lado de las familias, puesto que "el daño y prejuicio es muy notorio". "Les estamos dando la información necesaria para que puedan reubicar a sus hijos respetando el principio de reunificación familiar", ha manifestado.

[Padres en pie de guerra por el cierre de una guardería en La Paz (Málaga): 109 niños, en la calle]

Sin embargo, los padres tienen claro que de momento no van a inscribir a sus hijos en otras escuelas. "Eso le facilitaría las cosas a la empresa para dejar a esas 14 trabajadoras en la calle. No hay derecho. Somos muchos padres los que hemos decidido que vamos a aguantar hasta el final", expresaba una de las madres que ha acudido a la puerta del centro a dar su apoyo a las maestras. A las 17.00h de este viernes, de hecho, tienen previsto hacer una concentración a las puertas de la guardería.

La empresa ha ofrecido una relación con las plazas que hay disponibles en escuelas infantiles de la zona y algo más alejadas. "En la que más hay, 60 plazas en concreto, es en una que está en el Polígono Guadalhorce. Muy escondida y solo hay para los niños que están en dos años. Por las mañanas, quizá algunos padres podrían llevarlos, pero luego cómo van a hacer las abuelas para recogerlos. Es insostenible", declaraba otra.

Así, la madre de otra de las niñas de la guardería asegura que durante la tarde de este miércoles llamó a una de las guarderías que les ofrecían desde Arunda Kids. Al parecer, le dijeron que se iban a adaptar dos aulas más en el centro que estaban destinadas a otras cosas para hacerles hueco en caso de que fuera necesario. "Aunque ponga menos plazas, parece que los centros de la zona quieren solidarizarse y ayudarnos", cuenta. Otro padre también plantea que espera que las plazas se guarden para el año que viene en caso de cierre, puesto que en caso negativo, les supondría otro gran problema burocrático.

Briones, por su parte, también ha apuntado que el cierre del centro "lleva a un conflicto con los propios trabajadores" y asegura que desde la APAE (Agencia Pública de Educación), a través de los diferentes servicios jurídicos está estudiando responsabilidades "económicas o jurídicas" que correspondan con este inclumplimiento del contrato por parte de la empresa.

En este sentido, los padres aseguran que no van a dejar solas a las maestras de sus niños, que se dejan la piel a diario dándoles mucho cariño y haciéndoles mejorar en todos los sentidos. Además, todos están informados del "calvario" que han pasado en los últimos meses. "Ellas se merecen nuestro apoyo y aquí nos tendrán en todas las movilizaciones o reuniones que haya. Que cuenten con los abuelos, que también estamos aquí siempre para recogerlos", declaraba una señora, a la hora de la salida de los escolares este jueves.

Impagos

Según relata Mercedes, una de las maestras y madre a su vez de uno de los alumnos del centro, Gestdes Arunda, la empresa titular, llegó al centro en el año 2014. Antes el centro pertenecía íntegramente a la Obra Social de Unicaja, pero se lo alquiló. "En aquel entonces ya se escuchaba el rumor del interés de esta empresa por querer echar los edificios abajo para construir. Sin embargo, como era de Unicaja, no podían. Unicaja insistió en que el alquiler de los edificios debían estar destinados a Educación", declara.

Hasta marzo de 2022 mantuvieron ese alquiler y siguen recortando los salarios de los trabajadores, según UGT. Es en aquel mes cuando compran el centro y comienzan a llegar los "problemas", tal y como cuenta Mercedes. "El 24 de agosto de 2022 nos comunican a las representantes sindicales, estando toda la plantilla de vacaciones, a través de una carta, que los atrasos que nos debían desde septiembre de 2021 no nos los iban a pagar. Tampoco las tablas salariales que han actualizado. Fuimos a reuniones, intentamos negociar, pero no sirvió de nada, puesto que nos pusieron, encima, unos objetivos que debíamos cumplir", explica.

Esos objetivos eran tener a 575 niños inscritos y que la Junta subiera el precio plaza un 5%. "Ambos objetivos no estaban en nuestras manos, no dependían de nosotras. La negociación, tras miles de trámites, fue nula", lamenta.

La semana pasada, las trabajadoras de los seis centros de Arunda Kids decidieron ponerse manos a la obra para tramitar una denuncia colectiva por la situación que sufrían. "Lo dejamos en manos de abogados y la denuncia estaba en marcha ya, pero el día 13 nos llegó una carta diciendo que la empresa quiere hacer un ERE con este centro", cuenta. Según el relato de Mercedes, le propuso a la empresa que en siete días le diría quién iría a la mesa negociadora por parte de la empresa, pero se llevó la sorpresa de que el miércoles se anunciaba el cierre del centro. "Nos quedamos alucinando cuando vimos las cartas para los padres. Si el lunes dicen que vamos a negociar un ERE, ¿por qué el miércoles nos dicen que se lleven a todos los niños?", se pregunta.

Mercedes asegura que no hay ERE hecho, ni carta de despido. Ella tiene a su hijo en la escuela infantil y afirma que el día 1 de marzo irá a trabajar y llevará también a su hijo a clase, puesto que no le dan respuestas a lo que está ocurriendo ni tampoco la han despedido. Es más, Mercedes ha declarado a este periódico que "desde ayer son muchas las guarderías que han llamado interesadas en comprar el centro con las trabajadoras incluidas". "Si es cierto que no tienen dinero, que nos vendan con todo y aquí no ha pasado nada. En vez de llevar en el uniforme Gestdes Arunda pues llevaremos Los Patitos, por decir algo, que nos subrroguen igual que hicimos en el paso de Unicaja a ellos. Esto es lo que hay hasta ahora. No es solo que hagan a los papás llevarse a los niños y el sufrimiento para ellos, sino todo lo que había antes", zanja.

Por su parte, desde UGT, señalan que la empresa ha tomado la decisión de pedir a los padres que se lleven a sus hijos a otros centros para "desmantelar las aulas a coste cero" a base de las bajas de matriculaciones.

Desde EL ESPAÑOL de Málaga hemos intentado contactar con Gestdes Arunda, pero no hemos obtenido respuesta.

Sigue los temas que te interesan