Padres en pie de guerra por el cierre de una guardería en La Paz (Málaga): 109 niños, en la calle

El próximo 1 de marzo cerrará la escuela infantil Virgen de La Paz - Arunda Kids de Málaga capital. Esta guardería, situada en La Paz, tiene inscritos a 109 niños de 0 a 3 años y cuenta con un total de 14 trabajadoras. Todos irán a la calle.

Los niños y niñas de la escuela salieron este miércoles con una circular en la mochila. Aunque muchos padres creyeron que podía tratarse de una mera hoja informativa sobre materiales o actividades, vieron que en el documento se les explicaba que cerraban en apenas quince días. La nota venía firmada por la guardería, que tiene un convenio con la Junta de Andalucía. Arunda cuenta con seis escuelas infantiles distribuidas en Málaga, Cádiz y Jaén. En principio, solo cierran, al menos de momento, la de La Paz.

Entre los motivos que argumentan para cerrar, "la alta subida de los costes salariales, de los suministros generales y la no actualización del precio plaza por parte de la Junta de Andalucía". Además, varios padres sostienen que se les ha dicho que "la guardería no sale rentable". "Esta guardería tiene listas de espera desde siempre. Yo pensaba que cuando apunté a mi hija no me entraría. No entiendo qué problemas económicos pueden tener", cuenta indignada Yoly, que ha visto cómo toda su familia ha ido pasando por esas aulas desde hace más de tres décadas. "Estamos todos destrozados, el problema que haya, estamos seguros de que viene de la propia empresa, porque la dirección y el equipo de maestras es maravilloso y ellas tampoco lo esperaban. De hecho, también se van a la calle. No les ha dado tiempo ni a hacer una reunión para contárnoslo", lamenta.

Una imagen del centro. E.E

Rocío, otra madre, explica a este periódico que desde el centro se les ha enviado, además, una relación de las plazas disponibles en centros cercanos en función de la edad de cada infante. Insiste en que esa tampoco es una solución, puesto que hay muy pocas plazas disponibles en la zona de la guardería e, igualmente, "conlleva a la adaptación a otro centro por parte de nuestros niños". Yoly, por su parte, denuncia lo mismo: "En un centro del polígono Guadalhorce hay 60 plazas. Estupendo. Pero ¿cómo llevo yo a mi niña todos los días hasta allí?".

Quieren que se encuentre una solución a esta problemática antes del cierre, programado para el comienzo del próximo mes. "Una cosa es que hubiesen esperado al próximo curso, sería respetable. Pero no entiendo por qué hay que hacerlo tan precipitado", critican varios padres.

Tampoco terminan de creerse la justificación que dan desde la empresa en cuanto al precio de las plazas escolares, puesto que sostienen que "todas estarían en la misma situación ya que a todas se le paga exactamente lo mismo".

Varias madres coinciden en que quieren justicia por sus hijos, pero también por las 14 mujeres que le dan amor y cariño a diario para hacer de ellos grandes personas. "Ellas son las mayores perjudicadas, ahora se verán sin trabajo", lamentan. Sobre sus hijos, alegan que no se merecen que se les separe a seis meses de entrar al "cole de los mayores". "Ojalá haya justicia y nos den respuestas", zanjan.

