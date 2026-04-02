Málaga se echa a la calle para acompañar a la Legión en el traslado del Cristo de la Buena Muerte

Las claves nuevo Generado con IA Miles de personas han acompañado el traslado del Cristo de la Buena Muerte en Málaga, en un acto encabezado por la Legión y autoridades civiles y religiosas. El buque 'Galicia' de la Armada desembarcó a los legionarios, quienes desfilaron por el centro de la ciudad hasta la casa hermandad de la cofradía. Durante el acto, la imagen fue entronizada y se rindió homenaje a los caídos con la participación musical de la banda de La Legión y el himno nacional. La procesión de la tarde incluye un homenaje a las víctimas del accidente de Adamuz, con 46 rosas blancas a los pies de Nuestra Señora de la Soledad.

Miles de personas han acompañado, un año más, al Cristo de la Buena Muerte de Málaga, en el tradicional acto con motivo del traslado y entronización de la imagen del santísimo, portada por las damas y caballeros legionarios, que han desembarcado en el puerto malagueño para participar en estos actos a primera hora de la mañana.

Un acto de la Congregación de Mena que ha comenzado sobre las 10.00 horas cuando el buque 'Galicia' de la Armada ha llegado al puerto de Málaga y los miembros de la Compañía de Honores de la Brigada Rey Alfonso XIII, II de La Legión, han empezado a desembarcar en el Muelle 2.

Las más de 130 damas y caballeros legionarios han formado ante las autoridades, civiles, militares y religiosas; y también ante el numeroso público que se ha congregado por el recinto portuario, desde donde, después de pasar revista, han desfilado hasta la casa hermandad de la cofradía.

El desfile ha pasado por calles y plazas emblemáticas de la capital, como la Marina, Larios, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, calle Calderería, Pasillo de Santa Isabel y Puente de la Esperanza; un recorrido en el que también se han congregado muchas personas y que ha finalizado en la plaza de Fray Alonso de Santo Tomás.

En esa plaza ha tenido lugar la segunda parte de este acto, el traslado de la imagen del Señor a su trono, que se ha desarrollado bajo el silencio solo roto por las voces de las damas y caballeros legionarios con el Novio de la muerte, aunque no ha faltado durante la mañana la marcha procesional Cristo de La Legión, de Eloy García, interpretada por la banda de música de la Brigada 'Rey Alfonso XIII', II de La Legión; así como los sones del himno nacional.

En otro momento de la mañana también se ha producido el relevo del estandarte del Cristo de la Buena Muerte y Ánimas, orlado por los guiones y banderas de los Tercios de La Legión; un estandarte que es custodiado durante todo el año en un acuartelamiento distinto de los Tercios de La Legión.

A hombros de gastadores de La Legión, la imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas ha salido de la iglesia de Santo Domingo, y ha sido llevado al centro de la plaza, para el homenaje a los caídos, con los guiones legionarios inclinados hacia la imagen, para rendir honores al protector oficial de La Legión.

Portando al cristo, los gastadores legionarios han desfilado hacia el interior de la casa hermandad, en la misma plaza, para depositar el crucificado y para su entronización, mediante un sistema de poleas, tras lo que la compañía de honores, junto a la banda de guerra y música de La Legión, han abandonado la plaza desfilando a paso legionario.

Malagueños y visitantes no han querido perderse estos actos, en los que han estado el alcalde, Francisco de la Torre; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; los consejeros de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España; de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, y de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal; así como el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas.

También han asistido la directora de la Guardia Civil, Mercedes González; el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz; el presidente de la Diputación, Francisco Salado, y el obispo de Málaga, José Antonio Satué, quien ha recordado en una preciosa y trabajada oración la devoción de los legionarios y de Málaga a este Cristo protector de la Buena Muerte.

Ayuso, que es la primera vez que asiste a este acto, ha considerado que es "espectacular"; "de las cosas más bonitas que he visto en mi vida", y ha destacado "el compromiso hacia todos los demás de un cuerpo de elite como es la Legión". También ha subrayado la comunión que hay de valores, tradición y de fe".

El alcalde de Málaga ha señalado que le ha explicado a la presidenta madrileña antes de los actos algunos aspectos, pero una vez empezados "es mejor que la imagen y la música hablaran por sí solos, más que las palabras", y ha asegurado que eso y las palabras del obispo han hecho, un año más, que "todo haya sido muy completo".

El acto ha transcurrido con total normalidad, aunque ha habido un par de incidencias sanitarias. La más destacada, la de una joven dama legionaria, que sufrió un golpe de calor mientras estaba en el acto con sus compañeros y se desplomó de golpe. Con la ayuda de los sanitarios de emergencias, presentes en el acto, pudo salir tras el susto por su propio pie. También un octogenario necesitó el apoyo de los efectivos por una bajada de tensión, pero también se subsanó rápido.

Procesión

En la tarde de este Jueves Santo, las calles de Málaga se llenan para ver a ocho cofradías en la calle y, por supuesto, a la procesión del Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de la Soledad. Está previsto que Susana Atencia Jiménez, coordinadora del equipo de psicólogos en el accidente de Adamuz (Córdoba), realice la oración de inicio de la procesión de la Congregación de Mena, con un texto que ha sido elaborado por ella misma para este momento.

Atencia, que coordinó el equipo de psicólogos en el accidente de Adamuz, intervendrá frente a los tronos de los sagrados titulares de la cofradía a las 19.55 horas, dando inicio al recorrido procesional.

Asimismo, Nuestra Señora de la Soledad portará a sus pies un ramo compuesto por 46 rosas blancas, una por cada una de las víctimas de este accidente, como símbolo de recuerdo y homenaje.