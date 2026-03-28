Del bullicio de La Trinidad al silencio del hospital: el viaje de los claveles del Traslado del Cautivo y la Trinidad

Una imagen de un clavel en la bata de un sanitario y de un ramo lanzado por un vecino de La Trinidad. CAUTIVO / Ayuntamiento de Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA La cofradía del Cautivo llevará ramos de claveles a 38 centros sanitarios y asistenciales de Málaga este Lunes Santo. Los ramos, bendecidos previamente, están hechos con flores que acompañaron a los titulares en el traslado del Sábado de Pasión. La iniciativa incluye la entrega de estampas y carteles para acercar la devoción trinitaria a enfermos, sanitarios y personas atendidas. Cada centro recibirá una carta del hermano mayor explicando el sentido espiritual y el deseo de acompañar desde la fe a quienes no pueden vivir la Semana Santa en la calle.

La relación entre Nuestro Padre Jesús Cautivo y el ámbito sanitario volverá a materializarse este Lunes Santo en Málaga con un gesto precioso y lleno de simbolismo. La cofradía ha organizado una iniciativa para hacer llegar su presencia a quienes no pueden vivir la Semana Santa en la calle: enfermos, profesionales sanitarios y personas atendidas en centros asistenciales.

Un total de 38 centros sanitarios e instituciones dedicadas al cuidado de los más necesitados recibirán durante la mañana del Lunes Santo ramos de flores elaborados con los miles de claveles que están acompañando este Sábado de Pasión a los sagrados titulares en su traslado.

En cada clavel viaja un ruego, una plegaria, una petición al Señor de Málaga y a su madre, muchas veces ligada a la salud de un familiar. Flores que abandonarán el bullicio y algarabía de La Trinidad este Sábado de Pasión para adentrarse el Lunes Santo en el silencio de los pasillos y habitaciones de hospital, donde la fe se vuelve íntima y urgente, donde una simple mirada, incluso desde una estampita gastada en la cartera, puede convertirse en refugio y esperanza. Traslado del Cautivo y la Trinidad 2026: horario, recorrido y visita al Hospital Civil este Sábado de Pasión

La iniciativa se completa con la entrega de medio centenar de estampas con la imagen de Jesús Cautivo y la Virgen de la Trinidad, además de carteles de la salida procesional. El objetivo es claro: que la devoción trinitaria impregne esos espacios donde la espera, la incertidumbre o el trabajo constante marcan el ritmo diario.

Junto a estos elementos, los responsables de cada centro recibirán una carta firmada por el hermano mayor. En ella, la corporación explicará el sentido espiritual del gesto y subrayará su intención de acompañar desde la fe a quienes viven la Semana Santa desde la enfermedad o desde la vocación de cuidar a otros.

Antes de iniciar este reparto, los más de cien ramos serán bendecidos en la casa de hermandad, ante las imágenes de Jesús Cautivo y la Virgen de la Trinidad, por el director espiritual.

Así, lejos del recorrido procesional y del calor de la multitud, el Cautivo volverá a estar presente donde más se le necesita: en las habitaciones de hospital, en las salas de espera y en los espacios donde nos volvemos un poquito más frágiles, por dentro y por fuera.