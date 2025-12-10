La Virgen de la Esperanza no regresará por la calle Carretería el Jueves Santo de 2026

Las claves nuevo Generado con IA La Archicofradía del Paso y la Esperanza aprobó en cabildo extraordinario el nuevo itinerario de regreso para el Jueves Santo de 2026. La Virgen de la Esperanza no volverá a pasar por la calle Carretería como hizo en 2025, tras la votación entre dos alternativas. El recorrido de regreso incluirá calles como Strachan, Félix Sáenz y Arriola, retomando un trayecto utilizado en años anteriores. La decisión se tomó tras evaluar que el anterior itinerario resultó en un encierro demasiado tardío, alrededor de las siete de la mañana.

La Archicofradía del Paso y la Esperanza celebró en la noche del miércoles un Cabildo General Extraordinario de hermanos de carácter urgente en el que se ha elegido el itinerario de regreso para el Jueves Santo de 2026, y la Virgen perchelera desanda sus pasos y no volverá por la calle Carretería, como hizo en 2025.

La hora en la que se encerró la Archicofradía el ya Viernes Santo de 2025, alrededor de las siete de la mañana con la luz del día, hizo que se volviese a plantear en el seno de la hermandad si el regreso por una de las calles más populares de la Semana Santa malagueña era el más idóneo.

Y eso llevó a la Comisión Permanente de Gobierno a convocar un cabildo extraordinario para celebrar una votación entre dos alternativas de itinerario de vuelta, uno pasando por calle Carretería y otro por calle Strachan y el entorno de las plazas de Félix Sáenz y Arriola.

El cabildo de hermanos, tras la exposición de ambas opciones y la pertinente votación, decidió que el regreso se realice recorriendo calle Strachan como años atrás se realizara.

De este modo, el itinerario oficial aprobado por los hermanos ha sido el siguiente:

Itinerario de la Archicofradía del Paso y la Esperanza para el Jueves Santo de 2026:

Basílica del Paso y la Esperanza, Glorieta Lola Carrera, calle Hilera, Puente de la Esperanza, Prim, Manuel José García Caparrós, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especerías, Plaza de la Constitución, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de la Marina, Molina Lario, Torre sur, Strachan, Torre de Sandoval, Bolsa, Marqués de Larios, Marín García, Dr. Don Felipe Sánchez de la Cuesta y Alarcón, Antonio Baena Gómez, Martínez, Puerta del Mar, Plaza de Félix Sáenz, Sagasta, Plaza de Arriola, Atarazanas, Prim, Puente de la Esperanza, Hilera, Glorieta de Lola Carrera y Basílica del Paso y la Esperanza.