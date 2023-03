Vecinos del Centro de Málaga, contra las terrazas en Semana Santa: "Los riesgos se agravan"

El conflicto entre las cofradías y la hostelería por la presencia de terrazas en la vía pública al paso de los cortejos ha marcado el devenir de los últimos días. De hecho, el Ayuntamiento de Málaga emitió este lunes un comunicado señalando que desde el Consistorio "siempre se ha cumplido con la normativa" vigente. Sin embargo, en este entramado hay otro protagonista que todavía no había hablado. Hasta ahora.

La Asociación de Vecinos Centro Antiguo ha publicado un escrito en el que se queja de los riesgos para la seguridad de los ciudadanos por culpa de las terrazas de hostelería, algo que "se agrava" en momentos de grandes aglomeraciones de personas como la Semana Santa.

"La celebración religiosa de la Semana Santa es uno de los grandes eventos colectivos del año que malagueños y visitantes comparten y que requiere de unas condiciones de decoro, respeto y seguridad para su adecuada celebración", sostienen.

Del mismo modo, apuntan que el Centro Histórico es un espacio de dimensiones reducidas, que en estas fechas recibirá una afluencia masiva de personas y cuyas calles estarán ocupadas por los cortejos procesionales, quedando, por tanto, restringidas las zonas transitables: "En un escenario de estas características, añadir más obstáculos al tránsito de personas mediante mesas y sillas no es en absoluto seguro ni razonable", subrayaban.

Así, insisten en que no se puede "pretender ni permitir, en estas circunstancias, mantener, a toda costa, el máximo número de mesas y sillas posible, ocupando el mayor número de calles posibles y durante el mayor tiempo posible". "No se puede anteponer el beneficio económico de un colectivo particular a la seguridad general de los ciudadanos", destacan.

El texto emitido por este colectivo finaliza incidiendo en que "es totalmente inaceptable" que la seguridad de la ciudadanía tenga que "verse condicionada por atender a consideraciones totalmente ajenas" a los criterios estrictamente técnicos en materia de seguridad.

Sigue los temas que te interesan