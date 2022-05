Las retransmisiones con señal única, ¿el futuro televisivo de la Semana Santa de Málaga?

EL ESPAÑOL de Málaga reunió en Taró Restaurante a cuatro compañeros de los medios de comunicación para hablar sobre cómo había discurrido la Semana Santa de 2022. Entre los temas a tratar, salió a debate el papel de las empresas televisivas y su relación con el entorno.

Los miembros de la mesa mencionaron algunas propuestas vinculadas a las retransmisiones: "¿Sería factible que las cadenas públicas (por aquello del rol que desempeñan) fueran las encargadas de cubrir el recorrido oficial y ceder esos derechos de imagen al resto de empresas? ¿Tiene sentido que se implemente la señal única (una propuesta que ya aparecía en el proyecto del nuevo trazado)?", se preguntan.

En este sentido, Gonzalo León, del equipo de Bajo Palio de Canal Sur, diferencia los dos modelos que se pueden plantear para afrontar un cambio de este calibre. Haciendo alusión a su experiencia como parte de la comunicación del Centenario, reflexiona sobre la necesidad de aunar esfuerzos en torno a un mismo formato.

"Durante este año pasado, hemos trabajado con una producción única. La idea era intentar que no vinieran los cámaras de todas las cadenas, sino una solo que luego pueda repartir las imágenes a las demás", explica.

La otra opción que está puesta sobre la mesa "quizá es más rupturista". León plantea la posibilidad de contratar una productora privada, a un precio determinado, y que sean esas imágenes en bruto las que luego se vendan a las televisiones para que produzcan a su gusto.

"Cuando comenzamos con el Centenario, plantee que no tenía sentido llamar a todas las televisiones para lo mismo. Conseguimos aunar en la Magna y en el Vía-crucis, logrando una producción única que creo ha sido la semilla para esa futura señal única. Si tú analizas los costes de una televisión, y lo comparas con el mismo (o menos) que supone despreocuparte de la señal del recorrido oficial, puedes centrar tu poderío en el resto de cosas. Otro tema es que luego se pongan de acuerdo; yo he visto veces en las que no han llegado a ningún punto común aun habiendo cosas elementales y claras", apunta Gonzalo.

Luisma Gómez Pozo, colaborador de este medio y fotógrafo de otras plataformas cofrades, opina que "esa ha sido la gran victoria de 101": "A mí me interesa ver a las hermandades en otros lugares de su itinerario, ya que por el itinerario común pasan todas a tambor", subraya.

"Pero nadie va a querer pagar un pastón para ver pasar los tronos a tambor", responde Fran Moraleda, de 101tv.

Fotógrafos

Luisma Gómez Pozo también extiende este debate a su propio gremio. Argumenta que en Sevilla también existe dentro de los fotógrafos un sistema similar: "Solo hay una persona tomando imágenes dentro de la carrera oficial. No existen esas escenas que vemos en Málaga, donde se puede ver a mucha gente, delante de la tribuna, aprovechando su acreditación para ver pasar las procesiones".

Gómez Pozo incide en que sería positivo que los pases de prensa "fueran eso: pases de prensa": "Hay ocasiones en las que es frustrante ver un móvil delante de la campana, estropeando las fotos. Es un tema que debería tratarse".

Pero no es el único tema que saca a debate: "A los fotógrafos se nos exige ir de negro, lo cual me parece bien, pero creo que también deben ir así los cámaras de las televisiones, y no con chalecos con colores o similares. El daño visual es el mismo", defiende Luisma.

En referencia a esta situación, Raquel Espejo, de 101tv, añade que durante la Semana Santa tuvieron varios problemas con fotógrafos no profesionales que impidieron a los técnicos de su cadena hacer su trabajo. "Ha pasado con otras televisiones, que estorbaban a nuestros compañeros que iban grabando con móviles", añade Fran Moraleda.

Sigue los temas que te interesan