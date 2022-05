Cambios, retos y oportunidades: las cofradías de Málaga se enfrentan a un futuro por escribir

En el balance post-Semana Santa, EL ESPAÑOL de Málaga reunió en Taró Restaurante a cuatro personalidades de los medios de comunicación para analizar cómo se plantea el devenir de San Julián. Durante la comida, se trataron temas como los cambios que debe acometer la Agrupación, el recorrido oficial (que hoy se debate en la junta de gobierno) o las elecciones del próximo otoño.

Luisma Gómez Pozo, fotógrafo colaborador de este periódico y otros medios cofrades, plantea los futuros comicios como "una gran disputa" entre el G5 (las grandes) y las "hermandades pequeñas: "Aquí hay un enfrentamiento entre las que pueden vivir de sí mismas y las que necesitan la subvención. Y creo que va a haber un candidato que va a aprovechar la mayoría numérica de estas corporaciones, en detrimento del mal llamado G5".

Gonzalo León, miembro del equipo de Bajo Palio de Canal Sur, pronostica un proyecto continuista en San Julián para los próximos cuatro años: "Creo que Pablo Atencia va a seguir y que en este nuevo mandato se va a trabajar en mejorar lo que hay". Una reflexión que viene a colación de la amortización fijada en las infraestructuras del nuevo trazado.

En su opinión, el actual presidente va a asentar este proyecto para que funcione en un futuro. ¿Con qué cambios? "Tiene que haber un estudio profundo de mejoras contando con las hermandades, dedicándole tiempo a la minoría descontenta y llevando a cabo una renovación para que se actualicen todas las áreas. Además, hay que profundizar en las relaciones con el Ayuntamiento para que también asuman responsabilidades. Todos tenemos ojos y hemos visto como la Policía Local ponía vallas y cortaba el paso; y eso no depende de la Agrupación. Con mucha calma, se tiene que tratar".

Raquel Espejo, de 101tv, va un paso más allá: "Me gustaría que la próxima presidenta fuera una mujer, pero, ante todo, por encima del género, alguien capaz. Creo que a la actual directiva le falta mano femenina y ese cambio de imagen e interno se podría lograr con un perfil de este tipo. Me gustaría mucho que fuera Cari Ledesma, pero no sé si va a ser ella u otra persona. Aun así, creo que Pablo Atencia va a seguir".

Al respecto de este planteamiento, Gonzalo León añade que recientemente ha vivido unas elecciones que se presentaron bajo el eslogan de "hace falta una mujer": "No creo que, a día de hoy, con la gente mucho más formada, cuaje esa idea. Esa opinión es el reflejo de un problema que va más allá de la Agrupación. Lo que tiene que cambiar es la foto de familia; si hace falta una mujer, también lo hace falta en las 41 cofradías".

Cambios

Para poder llevar a cabo todas las mejores planteadas, "es necesario que se acometan una serie de cambios". En este sentido, Raquel Espejo apuesta por la comunicación como eje central: "Es lo que me atañe. Hemos visto como ha habido un gran número de filtraciones. Considero que no está adecuada a las demandas que hay actualmente en la sociedad, sobre todo si se quiere llegar a aquellas generaciones que nos van a suceder".

Fran Moraleda, de 101tv, va más allá y añade que "estamos con una comunicación de hace 20 años". "Las cosas van cambiando cada veinte minutos; no es por comparar, pero tu miras al Consejo de Sevilla, y luego ves lo nuestro...".

Invitados al encuentro EL ESPAÑOL de Málaga en Taró Restaurante.

"¿Pero está la Agrupación dispuesta a gastarse dinero en un plan de ese calibre?", se pregunta Gonzalo León. Luisma Gómez responde que, durante esta presidencia, se ha instaurado por primera vez un gabinete profesional: "Antes no cobraban, y la Agrupación lo hizo y puso un sueldo. Lo que había hasta entonces era voluntariedad o entrega; ahora es una persona contratada y, como tal, se le exige en base a un trabajo".

Gonzalo, además, sostiene que ese futuro pasa por la actualización de ciertas áreas: "Más allá de la comunicación, hace falta un proyecto de reencuentro, consenso y unión, que creo que existe, pero que tiene que ir un paso más lejos. Tiene que existir ese orgullo de pertenencia que en algunos momentos he visto que escaseaba. Al final, esto es la propia familia".

Unidad y discurso

A colación de este último tema, Fran Moraleda afirma con rotundidad que "no hay unidad": "No es algo exclusivo de la Agrupación. Tampoco existe en las cofradías. De hecho, es el lema más común en cualquier proceso electoral. Se trata de un problema de base. Nunca ha existido esa unidad, y más concretamente en este caso, que hablamos de la legislatura con menos apoyos".

"Pero es que al final la Agrupación son los hermanos mayores. No es solo cosa de ahora. Antiguamente se criticaba que un hermano mayor fuera presidente, y precisamente a Pablo se le alabó que cambiara esa costumbre", añade Luisma Gómez.

Otro de los temas que durante la comida salió a debate fue el "cambio de discurso" respecto al recorrido oficial una vez terminada la Semana Santa. "En 2019, la frase era este recorrido ha venido para quedarse", comentan en la mesa.

Raquel Espejo coincide con ese planteamiento: "He visto un cambio en las declaraciones durante la Pascua, especialmente en la entrevista de Málaga Hoy, donde ya se habla de la posibilidad de abrir la puerta a modificar el trazado siempre y cuando hubiera una propuesta con consenso y factible".

Moraleda, además, sostiene que ese cambio se produce el lunes después del Domingo de Resurrección: "Algo tuvo que pasar para que la Agrupación modificara el argumentario que había estado vigente hasta el Viernes Santo. A lo largo de la Semana Santa fuimos llamando a los hermanos mayores para conocer qué pensaban en caliente y en frío. Las declaraciones se fueron tornando conforme avanzaban los días. Algo similar ocurrió con gente del Ayuntamiento, que al principio defendían hasta el líquido anticera. Algo ocurrió".

Por su parte, Luisma Gómez considera que la actitud del público cambió a partir del Miércoles Santo: "Fue cuando la gente empezó a aprender a moverse. Aun así, creo que pasarán los años, pero el Lunes Santo no se va a poder andar nunca, igual que con el Domingo, jornada en la que sobran hermandades. La experiencia fue más positiva el Jueves y el Miércoles, a excepción de las dos horas en las que Fusionadas ocupa todo".

Para Gonzalo León, el punto de inflexión se produjo con el vídeo de Manolo Sarria: "A raíz de sus declaraciones, una serie de medios nacionales empezaron a hacerse eco de ese falso dilema de ricos y pobres y del discurso de la privatización".

