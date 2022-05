El pequeño error que cazó al narco británico Alex Male, escondido en Marbella: un pasaporte falso

Era uno de los objetivos de la NCA británica, la Agencia Nacional contra el Crimen. El 30 de abril, Alex Male fue sorprendido en el aeropuerto de Lisboa con un pasaporte falso tras ser detectado en Turquía con esa documentación. Tras revisarle los documentos, la policía fronteriza turca le denegó la entrada. Después del tráfico de cocaína y ketamina, el blanqueo de dinero y hasta una fuga, lo que hizo caer fue... un simple pasaporte.

Male es un supuesto narcotraficante detenido en la Operación Venetic de la policía británica: le acusan de traficar con cocaína y ketamina, de blanquear dinero y de intentar comprar armas. Ese operativo descubrió una gran red que utilizaba un sistema de encriptación de comunicaciones llamado Encrochat. Los narcos compraban un móvil especial que contenía el programa encriptado; hasta que se desencriptó. La aplicación fue hackeada por Europol el año pasado, que ha conseguido así acelerar muchas investigaciones contra el crimen organizado en toda Europa.

Male usaba ese móvil encriptado para supuestamente traficar por el suroeste de Reino Unido y fue detenido por ello. Se le impuso una fianza, que abonó, y aprovechó su libertad para fugarse en diciembre de 2020. Con la intensa colaboración entre la policía británica y española, lo ubicaron en Marbella, como otros tantos fugitivos. En la campaña anual que la NCA realiza en España para ubicar a sus fugitivos a finales de enero, a Male se le añadió en ese listado. Quería gastar su dinero en la Costa del Sol.

Cartel de fugitivos británicos.

No pudo disfrutar mucho de la provincia de Málaga. La presión policial en la zona ha aumentado en estos últimos años contra los narcotraficantes internacionales, y Male cometió el error de usar un pasaporte falso en todo un aeropuerto internacional de Estambul. Quería desaparecer de la zona, y probablemente tenía intención de llegar a Dubai, el actual destino predilecto para narcos de todo el mundo. Allí las autoridades no preguntan por el origen del dinero, siempre que se quiera disfrutar de la vida allí, y los pocos convenios de extradición que firmó Emiratos Árabes Unidos no afectan a Europa.

Ahora, Male se encuentra en Portugal a la espera de que el trámite de extradición se agilice y llegue a enfrentarse a la justicia británica.

