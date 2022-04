El Rico indultará a José, un preso condenado por un delito contra la salud pública: "Soy un afortunado"

La cofradía de Nuestro Padre Jesús el Rico de Málaga liberará el Miércoles Santo, como manda la tradición, a un preso condenado por un delito contra la salud pública, vinculado, posiblemente, con el tráfico de drogas, por hechos cometidos en el año 2019.

El hombre fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 6 de Málaga en junio de 2020, cuando el juez impuso al hombre, José E. C. H., a una pena de dos años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que permaneciera en la cárcel y una multa de 1.000 euros.

Así se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado, donde se podía encontrar el decreto ley que afirmaba que se le concedería el indulto. "Se han considerado los informes del Tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, estimando que, atendiendo a las circunstancias del condenado y de acuerdo con la información que obra en el citado expediente, concurren razones de justicia y equidad, a propuesta de la ministra de Justicia, y previa deliberación del Consejo de Ministros", explican en el documento que oficializa el indulto.

De esta forma, indultarán a José E., actual interno de la prisión de Archidona la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento con la condición de que no vuelva a cometer ningún "delito doloso" en un plazo de dos años desde la publicación de este real decreto.

El preso, emocionado

En un acto celebrado este miércoles en la Subdelegación de Gobierno, Javier Salas ha querido agradecer al Gobierno y al Ministerio de Justicia su "sensibilidad" por mantener otro año más "este compromiso que se realiza con esta tradición de la Cofradía El Rico que posibilita el indulto".

Así, Salas ha añadido que la privación de la libertad en los centros penitenciarios de la provincia de Málaga tiene una razón de ser fundamental que viene recogida en el artículo 25 de la Constitución Española. "Cuenta con un objetivo: la reeducación y la reinserción social. Con este indulto, damos una nueva oportunidad", ha dicho.

El hermano mayor de la Cofradía del Rico, Ramón Varea, por su parte, ha reseñado que el acto de indultar a un reo no es solo un acto de la cofradía, sino un acto de "Málaga entera", donde se ofrece "una segunda oportunidad a alguien que se lo merece". "Estamos seguros de que lo va a aprovechar, es un afortunado", ha dicho.

José E., muy emocionado, por su parte, ha querido agradecer a los guardias y funcionarios de la prisión por "enseñarle a valorar muchísimas cosas en su paso por prisión". "Me sentí muy afortunado cuando me enteré, estoy muy contento. Yo sabía que esto existía, pero me ha venido de sopetón con muchísima alegría. Soy una persona vinculada a la Semana Santa", ha declarado.

