La Agrupación se reunirá con el Ayuntamiento y las cofradías para analizar la situación de Carretería

A falta de 68 días para el Domingo de Ramos, y con los horarios e itinerarios cerrados en su práctica totalidad, la Agrupación de Cofradías se ha encontrado con un nuevo frente de cara la próxima Semana Santa: las obras en calle Carretería. Tal y como ha publicado EL ESPAÑOL de Málaga, la reurbanización de esta vía no estará lista en el plazo previsto.

Varias fuentes consultadas por este medio han confirmado la imposibilidad real de que el primero de los tramos del eje actualmente en obras, que se extiende entre la Tribuna de los Pobres y Postigo de Arance, esté completado en los plazos inicialmente previstos. Ante esta encrucijada, desde San Julián han convocado una reunión informativa este jueves con el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, y las 15 cofradías afectadas de manera directa, para conocer el estado en el que se encuentra esta intervención.

El presidente de la Agrupación, Pablo Atencia, ha explicado que una vez que conozcan todos los detalles, tomarán una decisión. "Habrá que buscar una alternativa siempre y cuando sea imposible pasar por allí".

En este sentido, el presidente de la comisión de horarios e itinerarios, José María Souvirón, ha insistido en que están a la espera de lo que digan desde el Ayuntamiento: "Teníamos cerrados todos los días, a excepción del Lunes Santo debido a una cuestión de fácil solución. El problema de Carretería afectaría a la jornada completa. Los cambios que tenga que hacer una hermandad, condiciona al resto", ha subrayado. "Vamos a esperar a la reunión; una vez que sepamos los pormenores, veremos qué hacemos. No vamos a plantear futuribles antes de tiempo", ha insistido.

Cambios en los itinerarios

La Sentencia es una de las corporaciones que se verá afectada por las obras. Su hermano mayor, José María Romero, explica que el Martes Santo estaba cerrado y que durante las reuniones anteriores preguntó expresamente sobre si sería posible pasar por Carretería: "Nos dijeron que sí. Ahora nos han convocado para una reunión informativa, pero no sabemos nada más. Oficialmente no hay ninguna noticia de que no vayamos a pasar por allí".

Cuenta que su día es uno de los más afectados debido al gran número de procesiones que cruzan la vía: "Esto influye a las que pasamos y a las que no, ya que vamos a tener que hacer cambios radicales". Añade que está previsto que hoy celebren el cabildo de salida: "Como oficialmente no tengo otra cosa, tendré que proponer el itinerario pensado por la Junta de Gobierno, porque a día de hoy no me han dicho que no podamos pasar".

El hermano mayor de la Congregación de Mena, Antonio de la Morena, recalca que este problema va a afectar a la jornada completa, algo que obligaría a darle la vuelta a todos los días: "El Jueves Santo tendremos que sentarnos y poner de nuestra parte para minimizar las consecuencias. Con esta situación, la permeabilidad del nuevo recorrido oficial la pongo en duda", ha señalado.

De igual modo, ha adelantado que tienen la intención de recuperar el paso por esta calle para 2023 "sin perjudicar a tercero": "Decidimos dejar de pasar por aquí el último año por prudencia; teníamos que aumentar muchos metros nuestro itinerario debido al nuevo trazado. Para nosotros, Carretería es una vía histórica".

