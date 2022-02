El Pleno de la Diputación aprueba destinar 46,3 millones a los municipios malagueños

El Pleno telemático de la Diputación de Málaga ha dado luz verde este martes a la primera y segunda fase del Plan de Asistencia Económica Municipal (PAEM) valorados en 46,3 millones de euros, que irán a parar a las arcas de los ayuntamientos malagueños. De esa cantidad, 28,8 millones, que proceden del Plan de Asistencia y Cooperación de 2022, se transferirán como fondos incondicionados, y otros 17,5 millones serán incondicionados pero con la obligatoriedad de financiar obras.

La segunda fase del Plan de Asistencia Económica Municipal (28,8 millones) se ha aprobado este martes por unanimidad de todos los grupos políticos, mientras que la primera fase (17,5 millones) ha contado con la abstención del grupo socialista y de Unidas Podemos por Málaga.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha destacado la "apuesta decidida" de la institución por los fondos incondicionados: "Iniciamos el año renovando el compromiso y la confianza en los alcaldes, que son quienes mejor conocen las necesidades de sus municipios". En este punto, el portavoz del PP en la institución provincial, Francisco Oblaré, ha recordado que el pasado año se transfirieron a los ayuntamientos 133 millones de euros, "la cifra más alta de la historia de la institución; un récord".

La primera fase del PAEM cuenta con un total 17,5 millones de euros; un dinero que los municipios deberán dedicar a la ejecución de obras, tanto por la administración como por contrata, y que, según el equipo de gobierno, "servirá como espaldarazo al sector de la construcción, fomentando su recuperación y el empleo".

La cuantía de esta fase será distribuida entre los 103 municipios y entidades locales autónomas, mediante un único criterio de reparto: en función de su número de habitantes, primando a las localidades más pequeñas, según ha indicado Oblaré durante el debate plenario.

Los municipios hasta 500 habitantes recibirán 87.500 euros; los que cuentan con una población entre 501 y 1.000 habitantes, percibirán 100.625 euros; los que tienen entre 1.001 y 2.000 habitantes, 113.750 euros; entre 2001 y 3.000 habitantes, 131.250 euros; entre 3.001 y 5.000 habitantes; 148.750 euros; entre 5.001 y 7.500 habitantes, 175.000 euros; entre 7.501 y 10.000 habitantes, 192.500 euros; entre 10.001 y 15.000 habitantes, 214.375 euros; entre 15.001 y 20.000 habitantes, 240.625 euros; entre 20.001 y 30.000 431.812 euros.

Segunda fase

La segunda fase del plan destina un total de 28.879.747 euros a los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes y a las entidades locales autónomas; un paquete de fondos también incondicionados que, en este caso, provienen del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación 2022 --antigua Concertación--, de forma que los consistorios podrán nivelar sus estados presupuestarios.

Se beneficiarán, por tanto, aquellas entidades locales que hayan escogido esta opción, renunciado a algunos de los programas que ofrece el Plan Provincial de Asistencia y Cooperación 2022, sustituyéndolos por estas ayudas.

El Plan de Asistencia y Cooperación del presente año está cifrado en 35,5 millones de euros, de los cuales, 28,8 millones son los incondicionados aprobados este martes en el pleno ordinario correspondiente al mes de enero. El resto corresponden a los programas que los ayuntamientos han elegido para llevar a cabo en sus municipios relacionados con inversiones, obras y actividades deportivas y culturales, entre otras. En este caso, las actuaciones que se desarrollen se complementan con una aportación municipal de 549.558 euros.

Críticas al reparto de fondos

Los partidos de la oposición, PSOE y Unidas Podemos por Málaga, han mostrado su acuerdo con la transferencia de fondos para los municipios pero no con los criterios que se han fijado por parte del equipo de gobierno provincial, incidiendo en que hay que tener en cuenta, además de la población, los niveles de despoblación, el número de diseminados o la falta de determinados servicios, entre otras cuestiones.

Así lo han trasladado la viceportavoz socialista en la Diputación, Antonia García, y la portavoz adjunta de Unidas Podemos por Málaga en la institución, Teresa Rodríguez. Esta última ha subrayado que el reparto con el criterio único de población "beneficia a 16 municipios mayores de 20.000 habitantes de los cuales 13 están gobernados por el PP".

"El 15% de los mayores de 20.000 habitantes reciben el 35% de los fondos, más de seis millones; y el 85% están recibiendo el 65%, este criterio no es justo y como hemos puesto encima de la mesa traen planes sin participación del resto de grupos", ha criticado, al tiempo que ha insistido en que haya criterios "más justos".

"Esta primera fase no podemos compartirla porque no se da atención preferente a los menores de 20.000 ni ahonda en la necesaria equidad para que los municipios menores que están perdiendo población puedan recuperarla", ha dicho Sánchez, quien ha subrayado que no es "gastar por gastar sino gastar bien y no se trata de transferir por transferir para tener un titular de oro sino para que los ayuntamientos, preferentemente los menores de 20.000 habitantes, puedan invertir bien en las necesidades que tienen".

En los mismos términos, la socialista Antonia García ha recordado que hay "letra pequeña" en esta primera fase del PAEM por la obligatoriedad de ejecutar obras, lamentando que se genera un "problema" a los municipios pequeños, "que están asfixiados con planes de contratación, licitaciones y este plan, además, no conlleva la redacción del proyecto y tienen que externalizarlo para llevar a cabo la obra".

"No estamos dando la oportunidad a los alcaldes para que decidan con estos fondos cuáles son las prioridades que deben atender, en algunos serán obras pero en la gran mayoría, según nos trasladan, tienen otras necesidades", ha advertido, y ha pedido al equipo de gobierno del PP que se reconsidere y se "escuche" a los alcaldes y alcaldesas: "Tanto que alardea usted --ha dicho a Salado-- de que es el presidente más municipalista de la historia, escúchelos, porque piden fondos para atender otras necesidades".

El PSOE ha subrayado que no quieren "bloquear" la llegada de fondos a los municipios pero ha dejado claro que no comparten "en absoluto los criterios", insistiendo en "reformular" esta primera fase del PAEM "y asemejarlo a las verdaderas necesidades" de los ayuntamientos. "Celebran estos fondos pero más si fueran para solventar sus prioridades pero vemos que el equipo de gobierno gobierna al margen y vuelven a traer este plan de fondos incondicionados que están condicionados a la realización de obras", ha lamentado García.

Tanto PSOE como Unidas Podemos por Málaga han mostrado su acuerdo con la segunda fase del PAEM, pero han recordado que son recursos que pertenecen a los ayuntamientos "y deben ir a los menores de 20.000 habitantes con los criterios acordados" en la mesa de la antigua Concertación: "Es un dinero que era de ellos por derecho, no hablen de plan extraordinario".

Oblaré, también diputado provincial de Fomento, ha enfatizado el "récord" de transferencias en 2021 y en la apuesta por los municipios: "Ponemos a disposición 46 millones y 40 de ellos son para los menores de 20.000 habitantes". "Es un maná", ha apostillado.

El presidente de la Diputación, por su parte, ha manifestado que no entiende las críticas al plan y ha acusado a la oposición de vivir "en una realidad distinta". "Es un discurso interesado para no apoyar la bondad de este plan porque nosotros también hablamos con los alcaldes, no solo vosotros", ha sentenciado.

"No todo pueden ser fondos incondicionados y que luego vengan y pidan subvenciones directas para obras. Muchos vienen para obras de alumbrado, de saneamiento, de mejora de firmes, de infraestructuras hídricas y todo eso son obras y por eso presentamos este plan", ha dicho en relación con la primera fase de 17,5 millones para ejecutar obras.

