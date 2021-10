Juanma Moreno: "Echaba de menos portar al Cristo de la Exaltación, lo llevo desde hace 28 años"

"Siento mucha ilusión como el resto de cofrades de Málaga", ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía minutos previos a la salida de su cofradía, Fusionadas. Juanma Moreno no ha querido perderse esta cita histórica para todos los malagueños junto al Cristo de la Exaltación, al que lleva portando desde hace veintiocho años.

"Son dos años que se han hecho muy largos y esto supone esperanza de volver a esa normalidad", manifestaba minutos antes de meter hombro en su puesto A-12 del trono del Crucificado de la Exaltación, algo que "echaba mucho de menos". Así, el malagueño ha recordado que portar el trono le recuerda a su infancia.

Igualmente, el presidente ha querido hacer un llamamiento a los ciudadanos para que utilicen la mascarilla y no bajen la guardia, porque la pandemia no ha acabado. "Toda preocupación es poca", ha dicho. Además, Moreno no ha querido dejar pasar "el esfuerzo enorme" de la Agrupación y cada una de las cofradías. "Se están cumpliendo todas las medidas de seguridad de manera muy escrupulosa", ha manifestado.

Juanma Moreno portando el Cristo de la Exaltación. Álvaro Cabrera

Por otro lado, ha querido poner en valor el impacto económico que supone la magna, que ha provocado que la ocupación hotelera en la ciudad de Málaga se encuentre al 100% durante el puente de Todos los Santos. "Estoy muy emocionado viendo cómo Andalucía avanza hacia esa ansiada normalidad", ha dicho. Así, ha reconocido que estamos en este punto "gracias al esfuerzo de todos y a la vacunación masiva, poco a poco lo vamos consiguiendo".

El presidente ha estado acompañado del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, la concejala de Cultura, Noelia Losada, la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, el delegado episcopal de Hermandades y Cofradías, Salvador Guerrero, y el hermano mayor de la cofradía, José Manuel Chaves.

