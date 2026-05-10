El Carnaval de Málaga tiene a la primera presidenta de su historia: Virginia Pérez toma el relevo de Luis Bermúdez

Las claves

Las claves Generado con IA Virginia Pérez Fernández es la primera mujer en presidir la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga tras ganar las elecciones al Patronato. El nuevo equipo de gobierno mantiene un carácter continuista respecto al anterior, con miembros que ya formaban parte del Patronato saliente. Entre las prioridades del mandato destacan fomentar la participación, garantizar la equidad, promover la excelencia artística y modernizar el sistema de puntuación del COAC. El proyecto incluye consolidar la Casa del Carnaval como espacio cultural, potenciar el Carnaval en la Escuela y reforzar la difusión y calidad de las agrupaciones y actividades carnavaleras.

La Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga (FCCM) ha escrito este domingo una página histórica. Virginia Pérez Fernández se ha convertido en la primera mujer en presidir la entidad tras imponerse en las elecciones al Patronato celebradas en la Casa del Carnaval, en la calle Eslava, en una jornada que ha discurrido con normalidad y una notable participación del colectivo censado.

Pérez encabezaba la única candidatura que logró superar el proceso de avales, una lista de continuidad respecto al equipo saliente que reunió 177 apoyos sobre los 269 censados con derecho a voto. El refrendo de las urnas la convierte ahora oficialmente en la sucesora de Luis Bermúdez, que abandonó la presidencia tras ser nombrado asesor del Ayuntamiento de Málaga y que ya había deseado públicamente a la nueva responsable "toda la suerte y paciencia del mundo" para los próximos cuatro años.

146 votos han sido emitidos este domingo, uno de ellos en blanco. Los carnavaleros censados podían votar por patronos de manera individual. Por ello, Virginia ha obtenido un total de 144 votos; Montserrat Segado, 141; Miriam Ruiz, 138; Ignacio Juárez, 135; Francisco Martín, 'Pakito Susi', 134 y Juan Luis Monío, 133.

El nuevo órgano de gobierno de la Fundación, que tomará posesión en la primera reunión que se celebre tras la proclamación oficial de los resultados, queda integrado por: Virginia Pérez Fernández como presidenta e Ignacio Juárez Pérez Cea como vicepresidente. Juan Luis Monío Torres ocupará la tesorería y Miriam Ruiz Delgado la secretaría, mientras que las vocalías recaerán en Francisco Martín Miranda 'Pakito Susi' y Montserrat Segado Fernández. Todos formaban parte ya parte del equipo de trabajo del Patronato anterior, lo que refuerza el carácter continuista del proyecto.

La nueva presidenta ha querido subrayar su vínculo sentimental con la fiesta desde el primer minuto que presentó su candidatura. "Desde pequeña he vivido el Carnaval entre hilos de purpurina, letras que duelen de verdad y ese olor a brisa marinera que se mezcla con el de los papelillos", afirmó.

Pérez ha insistido en que se inscribía en esta nueva aventura "como una integrante más de un maravilloso equipo de trabajo" y ha situado entre sus prioridades "fomentar la participación activa, garantizar la equidad en la gestión y promover la excelencia artística en cada una de las manifestaciones carnavalescas". Su mandato, ha asegurado, se desarrollará "con rigor, transparencia y proyección futura".

Las líneas maestras del nuevo mandato

El proyecto que arranca ahora se articula en torno a una decena de medidas. Entre las más destacadas figura la consolidación de algunas de las propuestas que ya echaron a andar en su día, como el uso de la Casa del Carnaval como espacio cultural abierto y participativo, con cabida para exposiciones y reuniones del colectivo carnavalero, y el desarrollo del programa Carnaval en la Escuela, dirigido a centros educativos de Málaga y provincia.

El nuevo Patronato también pretende recuperar los formatos de difusión y programación que pongan en valor el trabajo de agrupaciones, diseñadores de fantasía, drags y agrupaciones de animación, así como impulsar un Ciclo de Interpretaciones Carnavalescas en plazas emblemáticas para potenciar el carnaval de calle.

En el plano competitivo, el equipo de Pérez aborda la revisión y modernización del sistema de puntuación del COAC y un análisis integral de la cuantía de los premios, para ajustarla a la realidad económica y a la importancia artística y organizativa de las agrupaciones. A ello se suman la reestructuración de la Cantera, el impulso a la categoría juvenil como etapa clave para futuras autoras y autores, intérpretes y aficionados, y la revisión del formato del Concurso de Charangas para mejorar su dinamización y calidad artística.

Cierra el programa el refuerzo de las relaciones institucionales y los patrocinios, con la designación de una figura referente que ayude a consolidar el crecimiento económico y proyectivo de la fiesta.

Con esta nueva etapa, la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga inicia un mandato centrado en la unión de los carnavaleros, la participación y la proyección de futuro de una de las expresiones culturales y populares de la ciudad, en un momento simbólico marcado por la llegada, por primera vez, de una mujer a la presidencia de la entidad.