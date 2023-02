COACMLG 3ª semifinal: las agrupaciones de fuera de la provincia piden paso a las malagueñas

Se va acabando el concurso, señoras y señores. Y qué penita nos da. Parece que fue ayer cuando resonaban reencuentros en abrazos y besos en el Teatro de la ESAD y en tan solo unas horas tendremos el fallo del jurado para la final. Como me ha dicho mi amigo Enrique Pérez esta noche, esto es lo mismo que siente un cofrade un Viernes Santo. Se va aquello que llevábamos un año esperando.

Pero bueno, pongámonos contentos, que la tercera semifinal nos ha dejado un regustillo fantástico, puesto que hemos tenido variedad en las actuaciones y mucha calidad, especialmente por parte de los grupos de fuera de la provincia, que han traído un dignísimo --e incluso sobresaliente-- repertorio a nuestra tierra para concursar en el COAC. Igual que voy a hablar maravillas de ellos, cabe hacer el recordatorio de que ojalá después del concurso vengan todos a las calles malagueñas a cantar por febrero.

El menú de este martes fue el siguiente: la murga infantil Con el loro a cuestas, el romancero infantil de Alvarito Díaz, la comparsa almeriense La jaula de las locas, la murga tarifeña La guirigotissima, la comparsa Duermevela, la comparsa La Malagueña, la murga Los leones en su salsa y la comparsa granadina Los indispensables.

Para colmo, no ha sido una noche cualquiera, sino que el Cervantes se engalanó de colores blanquiazules para celebrar la noche del Málaga C.F, que no quiso perderse ni el mismísimo Super Boke. Además, los aficionados recibieron una gran sorpresa de la mano del grupo A la Grupa, que interpretó Somos Genuines, el himno dedicado a la Escuela de Fútbol Supercapacitad@s del Málaga C. F. La voz de Marta, integrante de la comparsa Duermevela, un auténtico descubrimiento para el carnaval malagueño este año. Ella y sus compañeros estuvieron acompañados de todos los cracks de la escuela, que lo dieron todo sobre las tablas bailando y cantando junto a Basti. Unos fuera de serie.

💙🤍🎭 Llega uno de los momentos más especiales de la noche: ‘A la Grupa’ interpreta “Somos Genuines”, dedicada a la Escuela de Fútbol Supercapacit@s de la #FundaciónMCF@MalagaCF #CervantesBlanquiazul #COACMLG #CarnavalMLG pic.twitter.com/IgfAn510nM — Carnaval de Málaga (@CarnavalMLG) February 7, 2023

Dicho esto, vamos al análisis de cada una de las actuaciones de esta tercera y penúltima semifinal:

Murga infantil - 'Con el loro a cuestas' (Málaga)

Con el loro a cuestas. FCCM

Con el loro a cuestas fue la agrupación infantil que abrió la noche blanquiazul. Estos adorables mineros pisaron por primera vez el Cervantes y sus caras de felicidad salieron a relucir entre las manchas de carbón que había en sus rostros. Son muy poquitos integrantes y la mayoría de ellos muy pequeñitos, pero le pusieron alma para llenar el Cervantes entero.

Ojalá este grupo, que picando y picando llegó a encontrarse hasta con una obra del metro, encuentre entre 'picazo' y 'picazo' más niños que se animen a disfrutar del Carnaval de Málaga con ellos el año que viene. "Píntate dos coloretes, que no hay nada más bonito que cantes mi estribillo y bailes mi compás", cantaron... A ver si conseguimos que a más peques les "pique el gusanillo" como a vosotros, monstruos.

Romancero infantil - 'El nieto de momo' (Álvaro Díaz)

Álvaro Díaz. FCCM

La noche siguió en tono malaguita con Alvarito Díaz, el nieto de Momo, con bufanda malaguista al cuello y mucha poca vergüenza en ese cuerpecito de apenas ocho años. “¡Vamos a acabar en tercera!”, dijo con todo su arte ante el Teatro Cervantes. Qué mérito tiene Álvaro Díaz, que le echa valor a todo, que se ríe cuando olvida letras, que disfruta como el niño que es de lo que ha mamado, al igual que su hermano Jesús, quien además de ser su apuntador y su guitarrista es su artesano. Él ha sido quien ha realizado el cartel donde se puede leer El nieto de Momo y su pito en forma de antifaz.

La mismísima Paqui Prieto es quien está detrás de las letras. De hecho, las que canta durante el romancero son parte del repertorio de Enred@d@s, su murga infantil. Álvaro le dijo a Paqui en su día que quería volver a ser pregonero y esta tuvo que explicarle que eso no podía ser, que solo se podía ser pregonero una vez, así que le preparó esta obra, que solía darse en las calles, pero Alvarito ha llevado a las tablas con todo su arte. Aquí hay madera y me da que no vamos a olvidar su nombre. ¡Felicidades, figura!

Comparsa - 'La jaula de las locas' (Almería)

La jaula de las locas. FCCM

En ocasiones me gusta mojarme y estamos ante una de esas. Me ha alucinado la comparsa de Almería. Ya puse en mis quinielas a Noche de gala en 2020 y este año la comparsa ha venido aún más fuerte. Más allá del repertorio, qué espectáculo de voces e interpretación han dado a Málaga estos Quijotes sin cordura alguna.

Es la propuesta de la modalidad más minimalista y diferente de este año. Pues más me gusta por ello. Forillo negro, unas sillas y mucha imaginación hacen el conjunto completo junto a sus voces y unas letras rotundas: "Será que perdí el equilibrio,

será que caí al vacío. Yo nunca perdí el equilibrio, fue ver este mundo y salté yo solito".

Tras una presentación que despeina, fueron a los pasodobles. Málaga se levantó para aplaudir el segundo: "Por si llega el día que cantarte no pudiera, te juro que yo de ti estoy enamorao, no he visto jamás igual un aficionao tan agradecido. La verdad, no sé ni cómo pagarte. Cambiar mis coplas no sé si vale, por los momentos que tú me diste, de carnavales". Estos locos saben concursar y al final esto, además de carnaval, es un concurso de coplas y hay que saber jugar bien las cartas. Ellos las han jugado a la perfección.

Después de interpretar los cuplés --especialmente simpático el que dedican a Shakira, que después de la ruptura con Piqué ya debe odiar, según el grupo, las claras y la chía--, deleitaron a Málaga con un popurrí donde cuentan la historia del loco al que interpretan hasta llegar a la libertad absoluta después de luchar contra sus fantasmas. Pueden dar estos Quijotes la sorpresa de cara al viernes. Después de tantas finales, podemos decir que se lo merecen.

Murga - 'La Guirigotissima' (Cádiz)

La Guirigotissima. FCCM

Alberto Gamero 'El Pipa' es otro murguista que sabe concursar muy, muy bien. Tras gustar al público en preliminares, se han subido a las tablas del Cervantes en semifinales para dar el zapatazo fuerte y terminar de meterse al respetable en el bolsillo.

Los dos pasodobles del grupo, que interpretan a un conjunto de turistas de todas las nacionalidades, fueron dedicados a Málaga. El primero, toda una declaración de amor a la ciudad repasando todo lo que ocurre durante el año, pasando por la Semana Santa, el Festival de Cine o la Feria de Agosto. "¿Qué has hecho Málaga a este gaditano, que todo el año está de ti enamorado?", remataron.

El segundo se lo dedican a la Murga del Chino, de quien son amigos. Lanzar un pasodoble por ahí tiene bastante mérito en su caso, puesto que son gaditanos. "Y si en el templo de los gaditanos, con críticas duras te crucificaron... Quizás es que se les habrá olvidado lo que es la ironía o incluso el sarcasmo. Levanta, levanta, levanta... que aún te quedan por cantar muchas coplas a tu tierra y recuerda que en esto del carnaval, siempre no se puede acertar en repertorio y la idea. Disfrázate con tu grupo y canta en tu Cervantes..."

En los cuplés, jugando a que son guiris y cambian el género a las palabras en español cantaron a su prima, que le gustan las pollas... asados que venden en el Mercadona. He de decir que me quedé impactada al ver semejante inicio de cuplé. No se puede tener más arte y más poca vergüenza que ellos. En el segundo dicen que si Pedro Sánchez sube el precio de los alimentos, de la luz, del azúcar o del tabaco, podría probar a ver si es capaz de subir al Málaga. Vino ideal que les tocara cantar en la noche malaguista.

En el popurrí lo petaron como en preliminares, pero por si fuera poco metieron pegotes nuevos como que le han buscado un abogado al Chino, que es colega, para los problemillas que está teniendo en el Falla, e hicieron un guiño a la murga de Rute, que ha coincidido en el tipo con ellos este año. "Very well, very well, very well, yes, very well... ¡Esto se lo he escuchao yo a un guiri!", dijeron. E incluso al comienzo de la actuación se animaron hasta a bailar por verdiales. Tarifa ha mejorado con creces en su pase de semifinales y solo diré que no me gustaría nada ser jurado de murgas. Podrían dar el susto también. ¡Enhorabuena, Tarifa!

Comparsa - 'Duermevela' (Málaga)

Duermevela. FCCM

Las niñas callejeras inundaron de color el Teatro Cervantes en las puertas del sueño. Las de Noelia Jiménez cantan para rato y acudieron al templo de las coplas con un precioso repertorio. Qué fino y qué bonito suena este grupo -insisto en que estoy maravillada con Marta, que hace un pack fantástico con Noelia en el centro con auténticas voces mágicas que parecen sacadas de la factoría Disney.

En el primer pasodoble cantaron contra la homofobia de una manera muy dulce a la par que amarga, contando la historia de dos niñas que tienen que amarse a escondidas del resto. El segundo, dedicado al verbo 'echar de menos'. A todos aquellos que no pudieron despedirse del ser querido que se marchó para siempre y al que pueden encontrar en sueños. Qué suavidad y qué buen gusto tiene esta agrupación. "Y lo que más miedo me daba, que pienses que te he olvidado. Aquí estoy yo, vida mía, por fin puedo darte mi beso de despedida... Si tú no puedes dormir porque arrastras la pena... de no haberte despedido, soñando tú lo puedes conseguir, como yo lo he conseguido". Buena tanda de pasodobles las de estas hadas del sueño.

Este grupo es del equipo de dos estribillos --hay varios grupos que lo han hecho así este año--. Especialmente bonito es el segundo: "Duérmete, que no te dé miedo nunca la noche si te desvelas. Duérmete, que nadie te impida vender tus miedos por los que sueñas... Duérmete, duérmete, duérmete, que por carnaval cambiaré tus miedos por el embrujo de una noche malagueña". Buenas voces y mucha dulzura en el popurrí. Felicidades a todas y todos, incluido al bombo, un chavalín de corta edad al que le brillaban los ojos al despedirse del público del Cervantes más que las estrellas que llevaba pintadas en su rostro. Buen trabajo, compañero.

Comparsa - 'La malagueña' (Málaga)

La malagueña. FCCM

La agrupación La malagueña pisaba por primera vez el Cervantes y quizá se notaron esos nervios en cuanto a la intensidad del grupo en interpretación. Esta comparsa repleta de divas de la Costa del Sol, "las Marisol", como han sido apodadas por la prensa, dedicaron, precisamente, un pasodoble a Pepa Flores, quien cumpliera el pasado 4 de febrero 75 años. "Querida Pepa, vengo a mostrarte hoy mis respetos de artista a artistas, desnuda tú denunciaste mil fechorías, yo te ofrezco mi vestido, pa’ vestirte de alegría. La de esa niña, de aquella niña, de nuestra niña", cantaron con emoción y rabia. El mismo tema lo tocan también en el popurrí.

En el segundo, también quisieron hablarle al Chino, a Roma o a Chipi, de la murga Sin perdón, tras la polémica en Cádiz para mostrarle su apoyo. "Pa’ hablar del Chino lava tu boca, aquí a mi gente no se la toca. Y te lo digo como en febrero las cosas se deben de soltar: encima de estos tableros. Pero en ti no pierdo más tiempo (...) Esto no quedará así, sin perdón no queda esto, que el Cervantes les va a abrir las puertas de este, su cielo".

Cuplés de comparsa y un popurrí curioso y entretenido, donde repasan, entre otras, sus clases de canto, pero en la cuarteta final el saxofón sonó por un lado y varias voces por otro, generando un poco de confusión al espectador. Eso sí, el soniquete de la cuarteta que dice "La Malagueña...se va, pero aquí te deja...", nadie puede quitárselo de la cabeza. Es maravilloso.

Me encantaría seguir viendo año tras año a estas divas encarnando a otros personajes en el Cervantes. Hay un potencial brutal. Felicidades por este primer año como grupo.

Murga - 'Los Leones' (Málaga)

Los Leones. FCCM

Los Leones volvieron a subirse a las tablas para poner el Cervantes patas arriba con sus sones cubanos. Si hay algo que destacar de esta agrupación es la musicalidad. Es, probablemente, el grupo que lleva más variedad musical y con una calidad tremenda. Hay que decir que tampoco es difícil para ellos sonar genial, más que sabido está que Los Leones son una familia de escenarios amante de la percusión y de la música en general.

De la tanda de pasodobles, mejor el segundo, dedicado a aquellos que se marchan de Málaga y la echan de menos, como ellos, que este año son unos cubanos en La Habana. "Y por muy lejos que me encuentre, siempre presente yo te tendré y loquito yo estaré... ay, por volver, ay, por volver, volver a verte", cantaron.

De los cuplés, también me quedo con el segundo, donde juegan con el aficionado para que piense que hablan de una mujer, pero finalmente acaban rematando con que hablan de una aceituna: "Y no te vaya a asustar por lo que el cubano cante, porque es verdad que las hay más sosas y las hay picantes... Si me las pone delante no se me escapa ni una, a mí es que me vuelven loco sean como sean las aceitunas".

En el popurrí, a excepción de cuartetas como la de Pepe bailando con una cubana de peluche o la de la muchacha de Villanueva de la Concepción, 100% fieles a la murga de los Leones, en ocasiones me parecen una comparsa simpática y alegre. A los chavales les pegaría probar un año con una en plan desenfadada. Entre lo bien que suenan y que traen denuncias como la de la cuarteta en la que le piden al alcalde que se ponga a trabajar en lo suyo y no multe a los grupos que cantan en la calle, realmente podrían serlo.

En la cuarteta final y en el estribillo, como acostumbran y con su energía, el teatro se cae. "Yo no soy cubano como usted imagina, yo no soy cubano lo que es que me ha caído la calima. Yo soy malagueño de Huelin Town, yo soy pura raza ¡Con sabor! ¡Con guasa! Los leones en su salsa", cantaron el estribillo.

Así, respecto a preliminares, añadieron una atrevida cuarteta también dedicada al Chino con la música de La fuente del deseo de El Barrio: "A la fuente del deseo, quiere el Chino que yo vaya. A ver si le busco novia, pero que no sea en el Falla". En definitiva, los Leones la formaron en otro pase más cerrando la actuación con una marcha tremenda en familia y con su Huelin Town por bandera.

Comparsa - 'Los indispensables' (Granada)

Los indispensables. FCCM

Las abejas de la Comparsa de Granada trajeron para cerrar la noche en el Cervantes el carnaval inclusivo de la mano de su intérprete de lengua de signos, que trabaja en cada pase con un arte inmenso. Brava, Nélida.

La comparsa de Granada canta genial y este año no iba a ser menos, suenan de dulce... como la miel, hilando con su tipo. El primer pasodoble fue contra la homofobia, quizá con una estructura demasiado sencilla. Mejor construido el segundo, a la salud mental. "Dónde está la Seguridad Social para la salud mental, dónde están las terapias. Cuántas ya, criaturitas sin tratar, cuántas están abandonadas. Apartás, porque no pueden pagar una consulta privada", cantaron.

"Y el que no diga ole que le den como a todos los que se han ido", dijeron en un momento de la actuación de estas abejas desde uno de los palcos. No aprendemos... en un año que parecía que todo estaba en orden en este sentido, la comparsa de Granada vio como el público había disminuido bastante respecto a la actuación anterior. Una pena. Pese a ello, ellos no se vinieron abajo para defender al pueblo llano, a la hormiguita presa del sistema que cada día se parte el alma en el trabajo. Buena actuación. Ojalá más grupos se animen a hacer del carnaval un lugar para todos añadiendo una intérprete a sus actuaciones. ¡Gracias!

Archivado en Carnavales, Fiestas, Málaga (Municipio), Málaga (Provincia), Tradiciones

Alba Rosado Redactora de Vivir y Sucesos en El ESPAÑOL de Málaga. Graduada en Periodismo en la Universidad de Málaga. Pasé por La Opinión de Málaga, 7TV y Cope.

Sigue los temas que te interesan