COACMLG 1ª semifinal: un cuarteto de lo más localista da un zapatazo en el Teatro Cervantes

5 de febrero, fecha grabada en las agendas de todos los carnavaleros. Este domingo se volvía a peregrinar al Teatro Cervantes de Málaga, al templo de las coplas al mando del Dios Momo con motivo del inicio de la fase de semifinales en el Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto del Carnaval de Málaga. Hasta que el próximo miércoles, día 8 de febrero, conozcamos el fallo del jurado, un total de veinticuatro agrupaciones en diferentes modalidades defenderán sus repertorios a hierro para lograr un hueco en la final del próximo viernes 10.

El menú de hoy lo pusieron: la murga infantil La banda del patio, de Málaga; la Comparsa Plastilina, de Alhaurín el Grande; el Cuarteto El cuarteto está divino, de Málaga; la murga Ni Haaland, ni Mbappé, yo soy más de Kanouté, de Roquetas de Mar; la Comparsa El Cautivo, de Málaga y la murga Pá tí tó, de Estepona y San Pedro de Alcántara. La noche prometía y cumplió con creces las expectativas del público:

Murga Infantil 'La Banda del Patio' - Málaga

La banda del patio. E.E

Los niños chulos y malotes de La Murguita se subieron a las tablas algo después de que el reloj marcara las ocho y cuarto de la tarde. Los niños de Ana Belén y Alberto volvieron a disfrutar de una magnífica actuación en el templo de las coplas. "Quiero ganar y perder, como tus padres lo hicieron contigo", pidieron.

Es emocionante como bebés de apenas meses se juntan en una agrupación con una última fila en la que la mayoría de integrantes emprenderán sus propios caminos en el mundo del carnaval a partir del año que viene. En esa fila, la propia Rocío Salas, pregonera infantil de este año e hija de Alberto Salas o Manuel Padilla, hijo del actual director de la murga de San Andrés, José Antonio Padilla. Este último cumplió años sobre las tablas, un privilegio que no puede vivir cualquiera.

Nuestros pekes abren semifinales en el @TeatroCervantes del #coacmlg del @CarnavalMLG con LA BANDA DEL PATIO.

Queremos darle las gracias infinitas a nuestra fila de atrás, ya que la gran mayoría dejará la agrupación para aventurarse en nuevos proyectos. pic.twitter.com/rco45Amwhr — La Murguita (@lamurguitamlg) February 5, 2023

Buena actuación la de estos niños que piden que se creen más grupos infantiles a la par que se quejan de que no saben quién ha sido el enterado que les ha puesto el recreo a las doce del mediodía, que en el colegio tienen hambre. Aunque seáis pequeños, pero chungos y peligrosos, queridos míos, no cambiéis nunca. A los mayores, que no os aburran. Seguid viviendo la magia del carnaval desde cerca y nunca os separéis de él.

Comparsa 'Plastilina' - Alhaurín el Grande

Padilla. E.E

Dede Cortés me comentaba en los pasillos del Cervantes, apenas unos minutos antes de que empezara la actuación de su agrupación, que estaba algo nervioso, pero que "era normal". "Si no estoy nervioso un día así, esto pierde chicha", comentaba.

Dede sabía de sobra que hacía cinco años desde que La travesía pisó el Teatro Cervantes por primera vez, llevándose aquel primer premio. Ahora le llegaba el turno a Plastilina, una comparsa que, como su nombre indica, si te dejas llevar, te puede llegar a moldear el corazón.

Es una comparsa bonita y tierna de principio a fin. La excelente música de pasodoble y en cada una de las cuartetas ayuda a poner el lazo a las letras siempre bonitas de Dede. También ayuda el toque del siempre acertado Padilla, con su peculiar forma de cantar tan suya y tan de Málaga.

Primer pasodoble a Paqui Prieto, el primero que le dedican en semifinales -fueron varios en preliminares-, y desde la pluma de esta cronista, creo que es el mejor que se le ha dedicado. Particularmente impactante el verso "Y te veré más grande en el Olimpo, porque tú eres ciudad, moldeando febreros, con disfraces y coplas de cientos de niños”. Creo que no hay mejor forma de plasmar la labor que Prieto hace en esta fiesta.

El segundo habla desde los ojos de un padre que ve como su niña crece en una sociedad en la que matan a mujeres prácticamente todos los días, como ve en cada telediario. Ve cómo sale con el niño que le gusta, sale a la feria y disfruta, como una niña de su edad, con el miedo llamando a su puerta. “Si algo le pasara, puta sociedad, que pone en duda el feminismo y no sabe parar, que las matan a decenas y a ella le puede tocar...” Pura emoción en un golpe de realidad.

En cuanto a los cuplés, teniendo en cuenta que son de comparsa: divertidos. Especialmente el segundo. ¡¡A ver si se cumple eso de que podamos comer en el suelo de limpio que me dejan mi barriada de La Luz!! El conjunto me sigue pareciendo algo lineal, pero desde el pase de preliminares han sonado muchísimo mejor, lo que lo contrarresta. Felicidades, alhaurinos.

Cuarteto 'El Cuarteto está Divino' - Málaga

Un momento del cuarteto. E.E

El zapatazo de la noche, aunque muchos se empeñen en desprestigiar a la modalidad, vino del único cuarteto que sigue en concurso tras quedarse en preliminares el cuarteto cordobés. Alberto Salas ya prometió en preliminares que llegarían con unos personajes totalmente renovados y menudo acierto ha sido esto. En escena, Hades, en el infierno; San Pedro, en el cielo; y Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, que fallece.

Hades y San Pedro se echan a Francisco como si fuera un balón de Nivea el día de su juicio. Uno teme que le ponga un aparcamiento o una nueva línea de metro en el infierno y el otro que le construya unos rascacielos entre las nubes como continuación a los de Sacaba ¡Clin,clin, caja! Qué necesario era un cuarteto localista y cómo ha dado en el clavo este grupo, que ha conectado durante los más de veinte minutos de actuación con el público. Para ponerle un pisito ha estado el brillante Santi Torres.

En uno de los cuplés también le dieron a Dani Pérez, del PSOE, al que le aseguran que será alcalde el mismo día que se jubile, porque a Paco no lo sacan de la Casona "ni con el agua hirviendo". El estribillo también fue coreado: "El cuarteto está divino y no quiero cachondeo. Que aquí, que aquí, que aquí hay mucho ateo". Enhorabuena, ¡de diez!

Comparsa 'En el nombre de Moma' - Málaga

En el nombre de Moma. E.E

Justo antes llegó el turno de una comparsa, En el nombre de Moma. Qué buenas voces hay en este grupo y qué estilazo y qué buen gusto tienen cantando. En los pasodobles se acordaron de que este 2023 ya se han cumplido catorce años desde que la vida de los padres de Marta del Castillo se apagó para siempre, a excepción de esa ventanita de la cocina que su madre siempre deja encendida desde entonces. "Querida Marta, no te preocupes, esto es España. Ya no buscan tu cuerpo porque ha pasado mucho tiempo, mientras otros llevan años viviendo del cuento. Disculpa si en esta letra no encuentras la rima, pues se me olvida hasta la poesía: solo me inspira, hijos de puta, pido justicia".

En el segundo, opinan de la polémica acontecida días atrás en Cádiz con la Murga del Chino, a quien le ofrecen su apoyo. "Quienes condenan, quienes acusan, quienes sentencian. ¿A dónde queda toda presunción que sea de inocencia? Yo que parí la fiesta de la risa y las libertades y aquí la estamos encerrando presa en una cárcel de ofendidos y cobardes por redes sociales", espetaron.

Cuplés también de comparsa. Del primero se puede reivindicar la necesidad que tiene este carnaval por tener autoras. Ojalá más mujeres sacando las vergüenzas a la sociedad y a políticos desde su puño y letra. Mayte González, Eva la Canía, Paqui Prieto... Ojalá sean muchos nombres más en la lista con el paso de los años. Reconozco que fue una maravilla ver en la autoría del cuarteto La virgen de la cueva a niñas como Marta Berdugo, Nora Ruiz o Alba Domínguez. A ver si seguimos regando el arbolito y en el día de mañana podamos seguir presumiendo de autoras. Buena actuación la de estas Momas, que llevaron entre diez y doce toneladas de papelillos para acabar su actuación. Temí por la cabeza de algunas de ellas. Por cierto, fantasía de popurrí, marca Lara, y maravillada estoy con el uso de instrumentos que van más allá de la percusión, como un clarinete, si no me falló la vista y el oído. Muy a favor de estas innovaciones.

Murga 'Ni Haaland, ni Mbappé, yo soy más de Kanouté' - Roquetas de Mar

Los porretas de Roquetas. E.E

Desde Roquetas o más bien Jamaica, llegaron unos porretas llenitos de buen rollo y con Bob Marley como ejemplo a seguir en sus vidas. Esta murga, que tiene ahora a cuatro integrantes de la murga de Norman, la otra murga de Roquetas que se ha colado durante años en la final de Málaga, estaba dispuesta a pelear por un puesto el viernes y, sin duda, han trabajado con uñas y dientes para intentar conseguirlo, ya solo queda la decisión del jurado.

Pasodobles con temas originales y con arranques divertidos. Siempre a favor de los pasodobles con inicios divertidos en las murgas. El primero habla de las vidas vacías que hay en nuestra sociedad, dependientes del consumismo, de las horas extras en el trabajo o de las redes sociales y a las que no le importan lo más importante: las pequeñas cosas de la vida, como el momento en el que tu hijo te cuenta su día. "Vasallos sin juicio y adoctrinados esclavos del día a día, no le temo a la muerte tengo miedo a to' esa gente que está muerta en vida". Gran mensaje.

En el segundo, tras hablar con sarcasmo de la depilación, los labios que parecen chorizos o el #freenipple, aluden a la importancia de la naturalidad. No están a favor de los filtros, de la obsesión por las operaciones estéticas. Quieren que todas nos amemos tal y como somos. "Te quise joven y hoy más te quiero, valiente, guerrera, independiente. No temas hacerte vieja, tus principios y valores sin quirófanos y retoques son tu gran belleza", rematan.

De los cuplés, el segundo, de pelo, no me convence del todo. Me quedo con el primero, al tipo, donde dicen que acaban con un perro detector de drogas y sufren porque cada vez que salen a la calle a pasearlo este siempre acaba oliéndoles el culo.

Del popurrí cambiaron la primera cuarteta, donde decidieron añadir un guiño a Shakira y el tema de moda tras conocer a una colombiana que quería que le dedicaran una letrilla. "Yo por un Twingo no te cambiaré, ni por un Corsa, ni un Peugeot 206... yo no te cambio por un coche... porque es que no tengo carnet". Buena actuación de estos almerienses que no dejaron de interactuar con el público y los periodistas en todo momento.

Comparsa 'El Cautivo' - Málaga

El cautivo. E.E

Si hay algo que destacar de esta agrupación en primer lugar es la potencia que tienen. Creo que dije lo mismo en preliminares, pero insisto. Este detalle te deja boquiabierto al disfrutarla en directo. Idea original, buenas voces y potencia, música maravillosa y letras impactantes. Como dirían en el mundo eurovisivo, esto está para llevarlo con un moñito a la final, pero no precisamente a la de Liverpool.

La presentación es una de las mejores de este concurso, el popurrí es completo, pero permítanme que me pare, concretamente, con los pasodobles de este pase. Don Máximo Gómez quería dar un puñetazo en la mesa y lo ha conseguido. Solo él y sus años de experiencia pueden escribir algo como estos pasodobles. En el primero, habla desde la más absoluta elegancia e intimidad de un acto sexual en una pareja. "Benditas sean tus manos y benditos los suspiros, benditos sea el 'te amo', que te susurré al ombligo y a media luz, me sonríes tú. Benditas tus formas, bendita tú. Y ese final eterno, cuando el duro deseo se convierte en beso tierno... Y si eso es pecado, quiero ser condenado y bendito sea el infierno".

Menuda declaración de amor con más buen gusto. Pero por si esta obra poética fuese poco, Gómez guardaba un segundo pasodoble de lo más crítico contra el rumbo de la educación en España, no culpando al profesor, sino a los que crean cada una de las leyes de Educación. "Irás pasando de curso, no importa las que suspendas. Mientras ellos ganen votos, qué más da lo que tú aprendas. Y al terminar la edad escolar, cuando sea la hora de la verdad, de encontrar un trabajo y el futuro que sueñas se te escape de las manos... Serás otro borrego manso que adoctrinaron camino del matadero". Espectacular y necesario repaso. Sigo echando más letras como esta. El carnaval es para reivindicar, para denunciar... No lo olvidemos.

Murga 'Pá tí tó' - Estepona y San Pedro de Alcántara

PÁ TÍ TÓ. E.E

Como ya pasara en preliminares, estos patitos de feria se hacen con el público en cuanto salen a escena. Este simpático tipo, creado por Alejandro Mariño, facilita aún más la reacción del público. Pá tí tó es el ejemplo de murga que va de menos a más. Con una presentación donde recordamos a Los patronos con su música y donde estos patitos cuentan al público cómo es su día a día en el puesto odiando a niños, el punto culmen de la obra llega en el popurrí, que está repleto de pegotes divertidísimos y relacionados con la feria en los que todos nos vemos reflejados. El momento en el que tocan Entre dos aguas y gritan "¡Ele! Pato de Lucía", puede resultar una soberana tontería, pero yo me parto siempre.

En cuanto a los pasodobles, quizá habría que destacar concretamente el segundo. Hablan del dilema de meses pasados con el Patronato de la Fundación Ciudadana Carnaval de Málaga, pero desde un punto de vista autocrítico y muy necesario. Hablan de cómo los carnavaleros, ahora que parece que las aguas se calman, "deberían mirarse más el ombligo y bajar tanta euforia". "Plumita, plumita, plumita... Que yo vi criticarse a compañeros, en una red social tirarse el cuello... o acusar al jurado de estar puesto a dedo, será que opositaba cuando cantaban ellos. O aquel que amaga con que se retira si falta en finales o al que espera al jurado en la puerta... sobra en mis carnavales. Aunque cambien los patronos, Rafael o un jurado, si no cambiamos nosotros... el respeto entre nosotros... Aquí nada habrá cambiado". Muy, muy, muy aplaudido, y con razón.

En los cuplés, antes de lanzar gofres al público -sobre las doce de la noche ya apetecían- bromean con la situación de España en palabras de su queridísimo cuñado y mencionan al periodista Juan Soto y a sus despistes al contar la confrontación entre las asociaciones y el antiguo Patronato. "Unos meses después, el Diario Sur, saca otra noticia... el carnaval se arregla, gracias a Teresa, la socialista. Termina ese notición, que el tal Juan Soto titularía... Por fin se ha acabado esta tontería, la que han liado las cofradías", cantaron.

Va a estar complicada la decisión del jurado de murgas en un año que parecía que iba a ser light de nivel. Sorpresas te da la vida, sorpresas te da el carnaval. Gracias por estar ahí, querido lector, por cierto, un día más, al otro lado de mi teclado.

