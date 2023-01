COACMLG 3ª preliminar: la modalidad de murgas empieza a resucitar en Jamaica y en la feria

Tercera noche de preliminares en el Teatro de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga. Vamos desvelando poco a poco el menú completo de esta edición de 2023. En esta noche de domingo donde se vio el teatro bastante más vacío que en noches anteriores, cantaron la murga infantil Con el loro a cuestas, la comparsa granadina La bien pagá, la murga almeriense Ni Haaland ni Mbappe, yo soy más de Kanouté, la comparsa Los del otro barrio, la murga Pa tí to, la comparsa La jaula de las locas y la comparsa juvenil Retales, que es la primera agrupación que se añade a la historia del concurso juvenil en Málaga, que se ha iniciado este domingo.

Con el loro a cuestas

Una pequeña minera. E.E

La primera agrupación que apareció tras el telón fue una murga infantil de nueva creación. Bien. Siempre es buena noticia que se creen nuevos grupos en la cantera. Precisamente la puesta en escena se centra en una cantera donde mineros pican a fondo para conseguir piedras preciosas.

Agrupación muy pequeñita, pero este aspecto no les hizo sentirse menos seguros, sino todo lo contrario. Llegaron a atreverse a hacer algún que otro piano. Unos genios que mantuvieron su actitud de principio a fin. Especialmente destacable fue el pase de una niña con dos coletas en mitad del escenario que lo dio todo y pisó con fuerza las tablas de la ESAD.

“El gusanillo del Carnaval me está picando, picando, picando”, cantaron durante una parte de su actuación. Como ya la pluma de Paqui Prieto indicó ayer en la actuación de sus niños, ojalá poder decir un día que contemos con una treintena de agrupaciones y que más adultos se animen a formarlas y a guiar a los más pequeños en el mundo del carnaval, ese que dicen que tanto aman.

La bien pagá

La bien pagá. E.E

Primera de las sorpresas de la noche. Esta comparsa granadina presentó un tipo curioso y un repertorio completo y muy bien cantado. A esto es a lo que siempre me refiero: si vienes a sumar, aquí tienes mi fiesta para que la compartamos entre copla y copla. Sed bienvenidos.

El tipo es chulísimo, unos copleros que no quieren tu dinero, sino vivir cantando a su pueblo coplas de carnaval. Muy afinados, destacaron en el segundo pasodoble en el que eligieron denunciar que la televisión solo se acuerde de las desgracias como la guerra de Ucrania las primeras semanas por culpa de la sociedad tan instantánea en la que vivimos a la que, por cierto, solo le interesa todo aquello que está a tan solo unos kilómetros de ella.

"No sé si es más culpable quien vende o quien lo compra. Si el alma tiene rota, quien lo cuenta o quien lo ve. Si es más el alarmismo de ese periodismo que está en decadencia, o si es mayor la imprudencia de quien cree en la guerra según donde esté", cantaron. Bonita actuación con un aún más precioso popurrí de estos 'bien pagaos' con musicón. Enhorabuena, Granada --quiero una blazer/bata de cola como la vuestra--.

Ni Haaland ni Mbappé, yo soy más de Kanouté

Los jamaicanos. E.E

Cuidadín, cuidadín, que ha sido una sesión donde los grupos de fuera han apretado y mucho las tuercas. En esta ocasión, unos jamaicanos a los que Roquetas de Mar les queda cerca han reventado el teatro con su poca vergüenza con una actuación muy metida en el tipo de jamaicanos de principio a fin. No es el mismo grupo de chavales de Norman que se ha llegado a colar en varias finales con su guasa --este año han decidido descansar--, pero vamos, van en la misma línea, con una murga muy dinámica, fresca y divertida.

Buen primer pasodoble al tipo, contra las drogas y un segundo más reivindicativo, lo cual se agradece, --echo más en falta guerra en los pasodobles y no tanta miel, aunque sé que estamos en preliminares--. Estos rastafaris cantaron a que ojalá saliésemos más a la calle a pelear por las cosas importantes de esta sociedad y no nos dejáramos ahogar por los gobernantes.

En uno de los cuplés, tirito con maldad a sus suegras, que les ha tocado el Euromillón. "Adela, te perdono, y si le hace falta alguna vez la peino y le corto hasta las uñas de los pies le lavo “to” sus partes con agüita en el bidé. Con la 'fumaera' 'tó' eso yo le he dicho eso... fue esta mañana con mi parienta cuando hemos ido a limpiarle el nicho", remataron. Popurrí liante --sin parar ni un segundo--. Tienen papeletas de que los volvamos a ver. ¡Gracias por llenar la ESAD de buen rollito, jamaicanos!

Los del otro barrio

Los chavales de Pino, Godoy y Malo. E.E

Vamos con la única comparsa malagueña de la noche, Los del otro barrio. La comparsa de Churriana llevaba un tipo en el que todos los que vivimos fuera del centro de la ciudad nos veíamos identificados. Chavales con alma de barrio que quieren lo mejor para la zona que le vio nacer. "El barrio en pie de guerra, porque ahora vienen a por nosotros, se han comido cielo y tierra y el centro ya les sabe a poco", remataron en la presentación.

De sobra se sabe que si de algo se caracterizan los autores, Malo y Godoy, es de ser reivindicativos y de pluma guerrera, algo que siempre se celebra. Con un mensaje que pudiera ser similar en algunos detalles al que trajeron con Los hospitalarios, lanzaron dos dardos en forma de pasodoble. En el primero hablaron de que Málaga va a convertirse en la ciudad del extranjero como la situación siga así y en el segundo hablaron del vecino cautivo de su 'tirano alcalde' haciendo creer al espectador que hablaban del Señor de Málaga. "Jesús es un malagueño, cansado de De la Torre, de grúas y rascacielos y de tanto despiporre. Lágrimas, penas, dolor por su alcaldía tirana, Cautivo de ese señor se ve cada santa semana", cantaron.

Comparsa fresca, con aires diferentes. ¿Por qué no decirlo? Una comparsa que no va de comparsa, bieeen. Se pueden cantar letras sentidas en chándal y gorra, desde el barrio, desde la placita, como diría Delaossa. “No es cómo se viste o se calza. Aquí importa lo que cuentes y lo que cantes”, cantaron con acierto y para tatuárselo a fuego. El popurrí, en la línea del grupo: para morir la cuarteta de los vecinos del barrio. Desde mi república independiente del barrio de La Luz, ¡gracias, compañeros!

Retales

Retales. E.E

Momento histórico en el COAC del Carnaval de Málaga. Arranque del concurso juvenil con una agrupación conformada mayoritariamente por chicas de Alcalá del Valle, en Cádiz. ¡Qué bien llevada y qué bien contada! Mucho trabajo detrás de esta agrupación que controló el tono de diez.

Trabajo del que hablan en el primer pasodoble, que utilizan como presentación y explican lo complicado que ha sido para ellas coordinar ensayos con estudios y familia. Pero ahí estaban, por su carnaval. "Mi recompensa final es el calor que te ofrecen, estando de pasacalle, rodeado de tu gente", insistían. En el segundo, le cantan a su tierra, Andalucía.

De los cuplés, me quedo con el primero. ¿Por qué solo ahorraremos monedas de dos euros? ¿De quién fue la idea? La verdad es que las chicas tienen toda la razón, por mucho que las vas juntando, luego la abres y no te llega ni para ir al 100 Montaditos tal y como se ponen las cosas. Buena ejecución de este jovencísimo grupo repleto de voces femeninas preciosas que ojalá persistan durante años en la fiesta, aunque sea de su localidad, y no se nos pierdan por el camino. ¡Se pone interesante el COAC juvenil!

La jaula de las locas

La jaula de las locas. E.E

Yo era de las que llevaba en sus quinielas a Noche de Gala en 2020 de cara a la final. Era 'nochedegaler' por la sencillez del grupo, sus afinadas voces y su originalidad. Pues tres años más tarde, puedo volver a resaltar su sencillez, su afinación y su originalidad. Qué difícil es sorprender al público con un forillo negro y disfraces básicos de color blanco. "Pues usaremos una silla", dijeron. ¡Y qué juego le dan! Estos locos que toman muchas referencias de Don Quijote llegan a usarla incluso de caballo en varios momentos del repertorio, como claro ejemplo de que la imaginación es el mejor aliado y que ante poco presupuesto, el menos es más siempre funciona.

La jaula de las locas cantó a la salud mental en el primer pasodoble -y a la necesidad de que desde el Gobierno se invierta más dinero en este sentido- y en el segundo pidieron que los carnavaleros se mojen más en sus letras, que pidan, que reivindiquen, que hagan suyo el significado real de la palabra carnaval. Acertadísimo mensaje que ojalá cale en el resto de grupos y consigamos que las siguientes fases estén llenas de letras con garra. Me declaro 'jauladelasloquer' este 2023. Ojalá tengan suerte estos locos que vinieron desde Almería para cantar casi a las doce de la noche. Se agradece el esfuerzo.

Pá tí tó

Pa-ti-to. E.E

El tipazo de la noche fue el de la chirimurga de Estepona/San Pedro Alcántara, que no pudo tener más guasa, más poca vergüenza y más arte dentro de ese estanque que todos podréis situar en las ferias repletos de pa-ti-tos. Patitos que temen a los niños con las cañas y que ya se conocen la feria como la palma de su mano. Desde el pez que dan como regalo y que con los meneos en cada atracción solo tiene '90 minutos' de vida, como cantara India Martínez, hasta la muñeca chochona o el saltamontes. No se les pasa ni una a estos divertidos patos que utilizan para presentarse la música de Los patronos. Un pelotazo esos coros donde afinan con ternura: "Patitoooooooooooooooo".

En uno de los pasodobles recuerdan cómo se quedaron con la miel en los labios el año pasado --se quedaron a las puertas de la final--, pero rematan asegurando que la miel ha sido finalmente más dulce de lo que creían gracias al cariño del resto de grupos y del personal en la calle. Al respecto de la calle; hay que decir que si esta murga ha sido de armar el taco por el centro, con este tipo tienen todas para liarla aún más con los más pequeños.

Dedicaron un cuplé a Pablo Motos y otro a la falta de sexappeal que genera llevar un pato a cuestas y unos leggings bien pegaditos. Algo flojos, quizá, pero se puede intuir que guardarán platos fuertes para semifinales. La mejor parte del repertorio, el popurrí, lleno de pegotes al tipo que resultaron desternillantes para el poco público que quedaba presente en la sala. Enhorabuena, patitoooooooooooooooooooooos. Gracias por hacerme creer en la resurrección murguista.

Sigue los temas que te interesan