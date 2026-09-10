San Diego Comic Con Málaga 2026 revela su programación: 4 días, cientos de invitados y más de 300 horas de actividades

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Las claves Generado con IA La San Diego Comic-Con Málaga 2026 se celebrará del 1 al 4 de octubre en el FYCMA, con más de 300 horas de actividades. El evento contará con invitados destacados como Karl Urban, Aya Cash, Kevin Smith, Jason Lee, Michael Rooker y el elenco de Los Serrano. La convención incorpora una agenda digital para personalizar la experiencia de los asistentes, permitiendo filtrar actividades por temática o invitado. Habrá paneles de cine, manga, cómic europeo, concursos de cosplay y conciertos, incluyendo a Akira Yamaoka y el dúo Destripando la Historia.

Faltan poco más de tres semanas para que Málaga vuelva a convertirse, por segundo año consecutivo, en capital europea del cómic, el cine, los videojuegos y el universo friki. La organización de San Diego Comic-Con Málaga ha presentado este jueves en la ciudad el programa completo de su edición 2026, que se celebrará del 1 al 4 de octubre en el recinto de FYCMA con más de 300 horas de actividades repartidas entre paneles, encuentros con creadores, concursos y espacios temáticos.

El director de SDCC Málaga, Fernando Piquer, ha resumido el trabajo de meses de preparación con una frase que deja claro cuál es el objetivo. "Llevamos meses trabajando con una idea en mente: que el fan piense 'Qué bien haber venido'. Dentro de veinte días llegará el momento de que vosotros decidáis si lo hemos conseguido", ha apuntado en la presentación.

Entre las novedades de esta edición destaca el estreno de una agenda digital, pensada para que cada asistente diseñe su propio recorrido por la convención antes incluso de pisar el recinto. La herramienta, disponible tanto en versión web como en aplicación, permite consultar todos los contenidos y filtrarlos por invitado, temática, tipo de actividad o sala.

El evento ha servido para adentrarse en los entresijos de la programación del festival, con paneles y actividades destacadas en los diferentes ámbitos.

Entre los que más destacan en el apartado audiovisual, se encuentran Karl Urban y Aya Cash, que el jueves 1 de octubre hablarán sobre los antihéroes en Hall M, mientras que Kevin Smith, Jason Lee y Michael Rooker recordarán el rodaje de Mallrats.

Ese mismo día, el elenco de Los Serrano —Antonio Resines, Fran Perea, Natalia Sánchez, Antonio Molero, Víctor Elías y Jorge Jurado— revivirá la serie de Globomedia en el Auditorium 1.

El viernes 2, Iñaki Godoy y Taz Skylar, protagonistas de la adaptación de One Piece, charlarán junto al director de fotografía Lukas Ettlin. El sábado 3, el bloque Disney reunirá a Paul Bettany con el anuncio de VisionQuest y los adelantos de varias películas de animación, entre ellas Hechizo: Bienvenidos a Hexe, Ice Age: En Ebullición y Gatto.

La programación cinematográfica se cierra el domingo 4 con dos citas muy esperadas: el reencuentro de Elijah Wood y Sean Astin para hablar de la Tierra Media, y la presencia del reparto original de Starship Troopers, con Casper Van Dien, Denise Richards, Dina Meyer, Michael Ironside y Jake Busey.

El universo del juego analógico tendrá su propio espacio con Ángel Giráldez, José Davinci y Davidarroba, que compartirán técnicas de pintura de miniaturas el jueves, mientras que Devir organizará un late night con invitados sorpresa.

El viernes, Pablo Clark y Reiner Knizia debatirán sobre el diseño de juegos de mesa, y el sábado, Jeremy Crawford y Deborah Ann Woll hablarán de su pasión compartida por los juegos de rol.

El compositor Akira Yamaoka protagonizará dos sesiones musicales dedicadas a Silent Hill, el jueves y el viernes.

El youtuber Mikecrack contará su trayectoria el sábado, y el domingo será el turno de Dave Jones, uno de los creadores originales de Grand Theft Auto, que llega a Málaga en pleno resurgir del interés por la saga.

En el terreno del manga, Yoichi Takahashi —creador de Campeones— realizará una sesión de dibujo en directo el viernes, día en el que también intervendrán Shin'ichiro Watanabe, responsable de Cowboy Bebop, y Yoshihiro Ueda, veterano del anime que ha trabajado tanto en Dragon Ball como en One Piece.

El domingo, los autores Macchiro y Subaru presentarán en su primera visita a Europa el proyecto Bibliomania.

Presentación de la programación. SDCC

La animación tendrá su momento el sábado con el adelanto de Messi and the Giants, de Sony, y con una mesa dedicada al doblaje que reunirá a ocho profesionales del sector, entre ellos Miguel Ángel Jenner, Claudio Serrano y Mar Bordalla. El dúo Rodri y Pascu, de Destripando la Historia, actuará en concierto el sábado y el domingo.

El cómic europeo tendrá un protagonismo especial en el Auditorium 2. Pepe Larraz y Kenny Ruiz repasarán su trabajo en el universo Star Wars el viernes, y el sábado, Juanjo Guarnido, Jordi Lafebre y Miguelanxo Prado reflexionarán sobre la huella española en la historieta europea.

El domingo, Laia López y Judit Mallol centrarán su panel en el romance y la fantasía dentro del noveno arte.

Los superhéroes también tendrán su hueco, con un duelo de dibujo entre Stefano Caselli y David Messina el domingo, y con la participación de John Romita Jr. en un panel dedicado a la evolución de Spider-Man, junto a Rick Leonardi, Giuseppe Camuncoli y el propio Pepe Larraz.

Precisamente Romita Jr. es el autor del segundo cartel oficial de esta edición, que se ha dado a conocer durante la presentación. Tanto él como Helen Chen, autora del otro cartel, estarán disponibles para los fans en el Artists' Alley.

El concurso de cosplay será, un año más, uno de los grandes reclamos del evento. El BBVA Cosplay Contest se celebrará el sábado 3 en Hall M, con un jurado formado por Kamui Cosplay, Ayuru Cosplay, Sabaku Cosplay y Like Linda.

El acto de presentación ha tenido lugar en el Museo del Automóvil y la Moda (MAM), con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira; el consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto Ballesteros; representantes territoriales de BBVA y Telefónica, y la concejala de Innovación del Ayuntamiento, Alicia Izquierdo, entre otros asistentes, periodistas y creadores de contenido que también siguieron el evento en streaming.