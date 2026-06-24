La pianista Elzbieta Liepa Dvarionaité ofrece un concierto este miércoles en el auditorio de la Diputación de Málaga

Una de las participantes en el III Concurso Internacional de Piano Ciudad de Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA La pianista lituana Elzbieta Liepa Dvarionaite ofrece un concierto este miércoles 24 en el auditorio Edgar Neville de Málaga. El recital incluye obras de Schubert, Ravel y Medtner, y se enmarca en las actividades paralelas al III Concurso Internacional de Piano Ciudad de Málaga. Dvarionaite es una de las jóvenes pianistas más destacadas, con actuaciones en países de Europa y Asia, y premios en concursos internacionales. La final del concurso será el 27 de junio en el Teatro Cervantes, con los tres finalistas interpretando junto a la Orquesta Filarmónica de Málaga.

La pianista Elzbieta Liepa Dvarionaite ofrecerá un concierto extraordinario de piano este miércoles día 24 en el auditorio Edgar Neville con un programa basado en Schubert, Ravel y Medtner.

Este concierto se enmarca dentro de las actividades que la Fundación Concurso Internacional de Piano Ciudad de Málaga desarrolla en paralelo al Concurso que se está celebrando estos días en nuestra ciudad.

La pianista lituana es una de las jóvenes más destacadas y laureadas; ha actuado recientemente en Japón, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Polonia, Austria, Portugal, España y la República Checa.

Ha actuado como solista con la Orquesta Filarmónica de Málaga, donde obtuvo el segundo premio en el concurso internacional de piano Ciudad de Málaga, también con la Orquesta Filarmónica de Baden Baden, con la Orquesta Sinfónica estatal de Lituania y con la orquesta de Cámara de San Cristóbal, así como las orquestas de Cámara de Riga y Tallin.

El III Concurso Internacional de Piano Ciudad de Málaga se está desarrollando en estos momentos. Se han escogido a 12 artistas y la gran final será el próximo 27 de junio en el Teatro Cervantes, donde los tres finalistas tocarán junto a la Orquesta Filarmónica de Málaga.

El concurso cuenta con la colaboración y apoyo del Ayuntamiento de Málaga y la Fundación Unicaja, Diputación de Málaga, AC Málaga Palacio, Sierra Blanca Estates, Madese, Fundación Málaga, Taittinger, AIE, Flow81, Arizon, Sol Classic Management, Royal Pianos, Shigeru Kawai y Junta de Andalucía.