La Noche en Blanco regresa a Málaga este sábado: 150 actividades gratuitas en 98 espacios de la ciudad

Las claves

Las claves Generado con IA La Noche en Blanco de Málaga celebra su 17ª edición este sábado, con 150 actividades gratuitas en 98 espacios de la ciudad. La edición destaca por el evento "Balcones en canto" en calle Larios y la Plaza de la Constitución, además de conciertos de la Orquesta Filarmónica y la Banda Municipal. Museos y espacios culturales, como el Museo Picasso y la Comandancia Naval, abrirán en horario especial ofreciendo propuestas innovadoras como hologramas y proyecciones musicales. La programación incluye actividades accesibles para familias y personas con discapacidad, con talleres, espectáculos y adaptaciones como intérpretes de lengua de signos y códigos QR.

La decimoséptima edición de La Noche en Blanco llega este sábado, 16 de mayo, bajo el lema "Málaga, el futuro se escribe con Música". Casi 150 actividades gratuitas en 98 espacios de la ciudad convertirán Málaga en un escenario a cielo abierto desde las ocho de la tarde hasta la una de la madrugada.

El Consistorio cuenta para las acciones diseñadas específicamente para la Noche en Blanco con artistas, creativos y gestores culturales, que en un elevado porcentaje son de Málaga.

Música

La propuesta más singular de esta edición es "Balcones en canto". Temas de ópera, zarzuela y pop sonarán cruzándose de balcón a balcón a lo largo de calle Larios y la Plaza de la Constitución, en seis pases de quince minutos a las 21:05, 21:25, 22:00, 22:35, 23:20 y 00:05 horas.

La Orquesta Filarmónica de Málaga abrirá la velada a las 20:30 horas con "Una noche de inspiración española" en la plaza de la Marina. La Banda Municipal tomará la plaza de Hoyo de Esparteros con música clásica y contemporánea, acompañada por alumnos del Conservatorio Profesional de Danza "Pepa Flores".

Los Conservatorios Superiores de Danza y Música actuarán en varios puntos de la ciudad, incluido el Patio de las Cadenas de la Catedral, donde el catedrático de piano Antonio Ortiz interpretará "Recuerdos de viaje. Impresiones musicales del París de Picasso".

La programación abarca todos los estilos: flamenco en la Peña Juan Breva y el MIMMA, verdiales en La Coracha, jazz femenino en la plaza del Museo Carmen Thyssen, tango, carnaval, funk y música de Nueva Orleans.

La Diputación Provincial sorprenderá con "El amor brujo" de Manuel de Falla, y el Cementerio Histórico de San Miguel acogerá su cita anual con el Coro Lumen Laudis.

Museos

Decenas de espacios culturales abren en horario especial: el Museo Picasso Málaga, el Carmen Thyssen, el Centre Pompidou, el Museo de Málaga, el MIMMA, el Museo del Vino, el Aeronáutico, el OXO Museo del Videojuego y el Museo Ruso son algunos de los que se suman.

Como novedad destacada, la Comandancia Naval abre sus instalaciones al público por primera vez, con proyección ininterrumpida de marchas militares y navales.

La Fundación Rafael Pérez Estrada presenta un holograma en 3D de "La cantante de ópera": un dibujo del autor que cobrará vida para interpretar sus poemas convertidos en música, combinando poesía, imagen y tecnología.

En la explanada del MUCAC Mayoristas, la instalación "Dilo con Música" invitará al público a pedir su canción y escribir una dedicatoria, que sonará y se verá proyectada en pantalla.

Calle Larios

La entrada de calle Larios es la "Zona Cero" de la noche, pero este año con una novedad: el Punto de Información se convierte en un estudio de grabación. La artista Julia Martín recogerá los sonidos y voces de todos los asistentes para crear una melodía colectiva única, la banda sonora de la Noche en Blanco 2026. Abrirá también el viernes 15 de mayo de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00 horas.

Nochecita en Blanco

El barrio del Soho acoge once actividades pensadas para familias: talleres de guitarra, espectáculos como "El gran concurso musical" y "Beat and Melody", el coro góspel infantil Victoria, y propuestas que combinan música y medioambiente.

Los Bancos del Tiempo Málaga proponen "El tiempo en clave de Sol", en la que los niños dibujarán en papeles de colores aquello que les gustaría ofrecer o aprender.

Todas las actividades incluirán iconos identificativos para personas con movilidad reducida, discapacidad visual o auditiva.

El Área de Derechos Sociales ha elaborado un itinerario específico para personas sordas y pondrá a disposición intérpretes de lengua de signos. El programa estará adaptado con código QR para personas con dificultad visual.