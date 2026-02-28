José Luis Arellano, director de la obra 'Invisible': “Eloy Moreno tiene la capacidad de acariciarnos el alma”

José Luis Arellano, en el centro, en un momento de la obra. Ilde Sandrín.

El éxito de Eloy Moreno se mide en que su última obra, Invisible, ya ha superado las 60 ediciones. Son ríos de tinta los que ha dejado en cada firma, y los que quedan, pero lo más especial para cualquier escritor está a punto de suceder: disfrutar de tu libro representado en un escenario.

Los días 6 y 7 de marzo sobre las tablas del Teatro del Soho Caixabank la prosa de Eloy Moreno se desprende del papel y toma una nueva forma: un espectáculo producido por la Fundación Teatro Joven.

La adaptación teatral de este éxito literario ha corrido a cargo de Josep María Miró, Premio Nacional de Literatura Dramática 2024, y la dirección de la obra, por José Luis Arellano, director de la compañía LaJoven.

Arellano dirige esta obra. Ilde Sandrín.

La obra, recomendada para mayores de 10 años, se representará en sesiones para el público general a las 19:00 y en matinales en centros educativos de Secundaria y Bachillerato.

Hablamos con José Luis Arellano para desgranar todos los detalles del trabajo tras los focos:

¿Cómo ha sido dirigir esta obra?

Importantísimo. Creo que es un tema del que es necesario hablar. Tenemos gente a nuestro alrededor que son menores y que están en los colegios, ya sean hijos o sobrinos, y algunas veces no nos damos cuenta de que esto puede estar ocurriendo.

También ha sido importante a nivel literario; creo que es una historia maravillosa de contar, dura, pero Eloy Moreno tiene la bondad de acariciarnos el alma, de encontrar puertas para salir del dolor. No es una historia que termine con una imposibilidad de continuar; sino que la puerta queda abierta a nuevas esperanzas. Es importante que los personajes puedan tener un futuro.

¿Cómo ha sido la colaboración con Josep María Miró en la adaptación?

Ha sido maravilloso. Yo lo conocía poco, pero sabía de su trabajo y su buen hacer; cuando tuvimos la oportunidad de hacer la versión, le ofrecimos a Eloy lo que mejor creíamos que podía adaptarse a su novela, que era Josep María.

El trabajo con él ha sido muy directo, hemos hablado mucho por teléfono, también con Eloy, así que este triángulo ha existido. Hace tres meses, leímos todos junto con los actores esta función y nos emocionó. Terminamos muy conmovidos con esta historia, ya no en novela, sino en los ensayos. Entendimos el trabajo, la relación que había habido entre los tres y contarnos cosas y plantearnos preguntas. Josep me enviaba trozos para que viese cuál era el aparato dramático y toda esa conversación fue muy fluida.

¿Cómo ha sido trabajar con actores tan jóvenes?

Es un placer, un plus de energía, pero tiene el defecto de la experiencia. Sin embargo, supone trabajar con gente que está llena de vida, de vitalidad, de ganas, de entrega, de juego. De alguna manera han vivido hace poco, y la distancia no es muy lejana, un caso de acoso escolar.

¿Les cuesta ponerse en la piel de alguien de su edad?

Creo que no, son actores muy buenos. Es un grupo de cuatro chavales: tenemos a Javi, haciendo de “Invisible”; Marcos, haciendo de acosador; a Iballa haciendo de la chica de las pulseras; y a Juan, que hace de Zaro, el amigo de “Invisible”. Los acompaña Mabel del Pozo, una actriz espléndida y muy veterana, que hace el papel de profesora.

¿Cómo se traslada al espectador el sentimiento de invisibilidad del protagonista desde el teatro?

El teatro tiene mucho de perogrullo sobre otros formatos. Es la conexión directa con el espectador. Va a ir siempre a nuestro teatro y va a ver esta historia muy de cerca. Verá cómo todo lo que ocurre o lo que sucede en su imaginación está presente en las tablas y creo que eso es importante.

Los actores de la obra Invisible. Ilde Sandrín.

El personaje es invisible cuando él quiere serlo y cuando no lo quiere ser, pues sí va a ser invisible para los demás. El objetivo es que un actor que es carne y hueso pueda convertirse en un ser invisible en el momento en que lo necesitemos, pero visible también cuando lo necesitemos, gracias a la complicidad resultante de esta conexión entre espectador y actor.

¿Cuál ha sido la parte más compleja de interpretar?

Hay dos partes siempre en las funciones de teatro que están muy claras: la técnica, la mecánica, que tiene que ver con cómo se expresa el texto, y la parte que nos entristece moralmente o que ataca nuestra dignidad, como la idea de acosar a alguien. Lo interpretamos y lo hacemos porque somos actores y porque queremos contar esta historia; pero también es verdad que algunas veces hay cierto dolor en poder hacer cosas que tu ser no haría. Ha habido en algunos momentos catarsis de “qué duro es hacerle estas cosas a un chaval”.

¿Por qué hay que llevar todo esto hasta las aulas?

Es un tema muy candente en la sociedad en general. Cuando empezamos a hacer los ensayos, era alrededor del caso Sandra Peña y luego ha habido muchos otros. Hay que tomar conciencia de todo esto. Desde la cultura y la literatura se puede ayudar mucho, no solo entretener o contar una historia más o menos interesante, sino que se puede cooperar a la hora de dignificar y entender las cosas.

Un personaje, en un momento dado, dice: “¿Cómo es posible que nos hayamos convertido en unos monstruos? ¿Por qué no somos capaces de ver al prójimo y entender que no está bien no actuar?".

Hay una serie de cuestiones éticas que creo que son importantes y que luego se pueden comentar en las clases. Visibilizar todo este tipo de comportamientos creo que puede ayudar muchísimo, no solo a hablar de ello, sino a hacer ver que existe esta lacra.

Me han comentado algunos docentes que está bajando la edad del acoso y que hay muchos niños de primaria, incluso de edades muy tempranas. Creo que tendríamos que hacer más conciencia social de qué está pasando en nuestras aulas, qué sucede en nuestro entorno.

Eloy Moreno acudirá al Teatro Soho Caixabank. ¿Qué cree que le gustaría encontrarse?

Espero que se encuentre sobre las tablas el alma de su historia, de cuando él creó e imaginó esta historia y pensó en estos personajes, que estén ahí en el alma y que, aunque sea un género distinto a lo que está acostumbrado, que la tercera dimensión que posee el teatro le sea vivificante y sobre todo, bonita y honesta.