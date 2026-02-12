El Museo del Automóvil y la Moda cumple 15 años en Málaga con un documental y una futura fundación

Las claves nuevo Generado con IA El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga celebra su 15º aniversario con un acto que repasa su trayectoria y retos futuros. Se ha presentado el teaser del documental 'MAM, 15 años de historia', con testimonios de figuras relevantes del ámbito cultural, político y social de Málaga. El museo lanza un nuevo libro sobre su colección y un vídeo inmersivo que combina drones, efectos 3D e inteligencia artificial para recorrer el museo. Las codirectoras han anunciado la futura transición del museo a la fundación Magalhães para asegurar la conservación y proyección de la colección en Málaga.

El Museo del Automóvil y la Moda (MAM) ha celebrado este jueves sus quince años en la ciudad, con un acto centrado en su trayectoria y en los retos culturales y tecnológicos que afronta el proyecto.​

La cita ha reunido a la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda; a las codirectoras del museo, Elvira Carrera y Mar González; y a Guillermo Salcedo, fundador y director creativo de Tenkū Studio, responsable de uno de los nuevos proyectos audiovisuales.​

​Carrera y González han repasado la evolución del MAM desde su apertura como institución esencialmente analógica hasta su consolidación como museo orientado al siglo XXI.​

Ambas han defendido que “la innovación tecnológica no sustituye al patrimonio, sino que lo amplifica, lo hace más accesible y permite nuevas formas de relato y de experiencia cultural”.​

Durante la rueda de prensa se ha mostrado el teaser del documental conmemorativo ‘MAM, 15 años de historia’, que recorre la andadura del museo desde una perspectiva coral y cercana.​

La pieza incluye testimonios de representantes del tejido empresarial, cultural, político y social de Málaga, entre ellos el alcalde Francisco de la Torre, miembros de la familia Magalhães, el equipo fundador y el actual, además de distintos agentes culturales.​

El filme pone el énfasis tanto en la transformación del MAM como institución como en su aportación a la vida cultural malagueña y en el vínculo emocional tejido con la ciudad en este periodo.​

El museo ha dado a conocer también un nuevo libro de su colección, concebido como una publicación exhaustiva sobre las piezas que alberga.​

El volumen plantea un recorrido por la historia del automóvil y la moda como reflejo de los cambios sociales y culturales a lo largo del tiempo.​

El libro estará disponible próximamente en la tienda del museo, con el objetivo de prolongar la experiencia del visitante más allá de las salas de exposición.​

El MAM ha presentado además un vídeo inmersivo pionero en el ámbito museístico.​ La producción combina vuelos con drones FPV de pequeño formato, plano secuencia, efectos visuales 3D e inteligencia artificial para ofrecer un recorrido inmersivo por el museo, integrando público, piezas y contexto histórico.​

Las codirectoras ​han resaltado que este aniversario supone un punto de inflexión y han puesto de relieve la voluntad de asegurar la continuidad y el crecimiento del museo, además de estrechar aún más la relación con Málaga, “ciudad que acoge una colección única a nivel internacional”.​

​Como avance de futuro, han anunciado la transición hacia la fundación Magalhães, “un paso que reforzará su carácter de institución cultural al servicio de la sociedad, garantizando la conservación, el estudio y la proyección de la colección, así como su permanencia en Málaga”.​