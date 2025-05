'El último vals' de Málaga con Joaquín Sabina se acerca: aún quedan entradas para los dos conciertos

'El último vals' del 'loco' del sombrero y la garganta rajada, el gran Joaquín Sabina, historia de la música española, con Málaga, se acerca. El artista ha elegido la capital malagueña para realizar un doblete en su gira de despedida, Hola y Adiós.

El artista ofrecerá un doblete en Málaga actuando los días 9 y 11 de mayo en el Palacio de los Deportes Martín Carpena. Aunque ha vendido miles de entradas para esta gira en las últimas semanas, aún quedan algunos tickets disponibles para su paso por la Costa del Sol en ambos días. Los precios de las entradas van de los 60 la opción más económica a los 135 euros en pista, aunque las pocas que quedan disponibles tienen precios altos. Se pueden conseguir en la web del artista o en la página de la gira.

Para el viernes hay apenas una decena de tickets, que van de los 75 a los 110 euros; mientras que para el domingo, también quedan algunas más que diez, prácticamente al mismo precio. Sin duda, la última oportunidad para los seguidores de Sabina dispuestos a verle en directo. Para evitar el mercado negro de entradas, todos los tickets serán nominativos, detallándose el nombre del comprador u otro dato identificativo, como el DNI, durante el proceso de compra.

El cantautor acompañó el anuncio de esta gira con el lanzamiento de un nuevo tema titulado Un último vals. Un título que es toda una declaración de intenciones para sus fans, que saben que esta es la última oportunidad para ver a su artista favorito en directo.

Además, la malagueña Vanesa Martín acaba de publicar a su lado un tema titulado No nos supimos querer, un tema que forma parte del disco Casa mía de la artista malacitana, que sale el próximo 23 de mayo. El tema es muy particular porque se grabó prácticamente en riguroso directo, lo que le da una frescura y una verdad única, como se ve en el making of que han compartido. Ambos artistas son muy amigos desde hace años y su complicidad sobrepasa incluso la propia canción.

En total, 16 ciudades serán testigo de este adiós de Joaquín Sabina.

Próximos conciertos

9 y 11 de mayo, Málaga, en el Palacio de Deportes Martín Carpena.

19 de mayo y 2 de junio en Madrid, Wizink Center.

7 de junio, en Palma de Mallorca, en el Estadio Balear.

12 y 14 de junio, en Zaragoza, en el Pabellón Príncipe Felipe.

19 y 21 de junio en el Navarra Arena de Pamplona.

25 y 27 de junio, en la plaza de toros de Murcia.

2 y 4 de julio, regresa al Wizink Center de Madrid.

10 y 12 de julio en Alicante, en la plaza de toros.

18 de julio en la Campa de la Magdalena de Santander.

2 y 3 de septiembre en Sevilla, en la plaza de toros de La Maestranza.

18 y 20 de septiembre en A Coruña, en el Coliseum.

25 y 27 de septiembre en la plaza de toros de Granada.

2 y 4 de octubre en Barcelona, en el Palau Sant Jordi.

9 y 11 de octubre en el Roig Arena de Valencia.

5 y 7 de noviembre, en Bilbao termina la gira en el Bizkaia Arena BEC!