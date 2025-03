Charo, la actriz que desfiló en la alfombra y ha debutado a los 90 en el Festival de Málaga: seleccionada en una residencia

¿Se imaginan debutando en una profesión totalmente desconocida para ustedes a los 91 años? A esas edades, uno se imagina disfrutando de la jubilación, tranquilo en el sofá o dando, si acaso, un paseo al sol por las calles del barrio. Pero la realidad es que la incesante energía de algunos ancianos a esas edades, hacen que ocurran oportunidades mágicas, como la que Daniel Guzmán ha dado a Rosario García, Charo para los amigos, en el Festival de Málaga.

El director de cine Daniel Guzmán, amante de apostar por actores no profesionales en sus creaciones, realizó un casting en Madrid en el que vio a más de mil mujeres distintas para interpretar a la protagonista de La Deuda, la obra que ha presentado este año en el Festival de Málaga. Rodeado de su equipo, recorrió centros de día, residencias... Hasta conocer a Charo, quien interpreta en el filme a Antonia, la abuela de Guzmán, quien también aparece como actor en la película.

Charo García ha disfrutado como una más de este festival, donde llegó a posar anoche en la alfombra roja con una sonrisa en la cara, pero "algo nerviosa". Guzmán recuerda el momento de seleccionar a su protagonista como algo "muy duro". "Llegué a verme paseando por Madrid fijándome en las personas mayores para ver si alguna transmitía la luz y la vulnerabilidad que transmite Charo. Hemos recorrido, creo, todas las residencias que hay, centros culturales, de día... Pero estoy muy contento, ella es impresionante", confesaba a EL ESPAÑOL de Málaga el director.

Aunque lo que más le costaba en el rodaje era madrugar y la cantidad de veces que tenía que repetir algunas escenas, Guzmán y García han acabado creando una relación que va más allá de lo profesional, como si fueran abuela y nieto en la realidad. Resultaba entrañable verles cogidos del brazo desfilando por la alfombra roja entre la marea de cámaras. "Nuestra Charo es una jabata", decía una de las acompañantes del equipo con una sonrisa, al ver como la anciana atendía a la prensa.

García no tiene claro el motivo por el que Guzmán apostó por ella. "Quizá era la más fea", bromea con la prensa, a lo que Guzmán añade que lo que más le fascinó de ella siempre fue lo rápida que es. "No ha sido todo espontáneo, de hecho, todo va ceñido al guion, pero la dejábamos jugar, al final, no sabes por dónde te puede salir. Así es de especial ella", contaba el director.

'La deuda' se basa en una historia de suspense callejero con trasfondo social, en el que la culpa y el amor se entrelazan. La trama sigue la convivencia de Lucas, un hombre de mediana edad, y Antonia, una anciana, en un edificio que será adquirido por un fondo de inversión para convertirlo en apartamentos turísticos. Para intentar conseguir el dinero que les haga mantener la casa, Lucas tomará una decisión que cambiará el resto de sus vidas.

"Es una buena película para que se vea en el Congreso. Me gustaría que la vieran todos los políticos, a lo mejor se cuestionan algún aspecto que pueden mejorar la vida de las personas", ha afirmado Guzmán, que se ha mostrado "muy emocionado" y "muy ilusionado" por el estreno.

Miguel Herrán, malagueño

Como apuntábamos, no es la primera vez que Guzmán sale a la calle a buscar estrellas para sus películas. En su ópera prima hizo lo propio con el malagueño Miguel Herrán. Era una noche de martes cualquiera en Madrid, cuando Miguel estaba con un par de amigos en la calle. Se toparon con Daniel, que acababa de salir de una obra de teatro y llegaron a decir 'Mira, el de Aquí no hay quien viva'.

Guzmán se paró a hablar con ellos y les contó que iba a hacer una película. Comenzó a hacerles preguntas como la edad que tenían o si sabían montar en moto. Aunque en principio creían que estaba de broma, al día siguiente les llamó para hacer una prueba. Herrán acabó ganando el Goya a Mejor Actor Revelación gracias a su papel de Darío, un adolescente conflictivo, en A cambio de nada.

"Has conseguido que un chaval sin ilusiones, sin ganas de estudiar, sin nada que le gusta, descubra un mundo nuevo y quiera trabajar, quiera estudiar y se agarre a esta vida nueva como si no hubiera otra. Me has dado una vida, Daniel". Esas fueron las palabras del entonces novel actor hacia su director en el discurso que dio tras ganar el Goya.