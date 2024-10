El Museo Carmen Thyssen de Málaga se desnuda 100 años para mostrar la evolución del arte moderno en España

Un viaje al arte moderno de España entre finales del siglo XIX y los años 70 con el cuerpo desnudo como protagonista es a la época a la que transporta la nueva exposición del Museo Carmen Thyssen Málaga. Esta exposición temporal ofrece una reflexión inédita en el panorama expositivo actual.

Desnudos, Cuerpos normativos e insurrectos en el arte español (1870-1970) analiza la evolución del desnudo en el arte moderno durante 100 años. Además, muestra las diferentes corrientes que participaron en la formación académica y en la configuración del nuevo escenario del arte en el siglo XX, en el que el desnudo operó como uno de los principales elementos transformadores.

El objetivo de esta exposición es mostrar cómo los cuerpos, pese a la época y las tradiciones, no representaban una lección moral disfrazada de mito o alegoría. Además, muestra la manera en la que el desnudo se convirtió en desvestido.

En definitiva, lo que las 86 obras, entre pintura, escultura, dibujo y fotografía, muestra es cómo en un país carente de tradición en la representación del desnudo -más allá del ámbito académico y formativo de los artistas-. Al mismo tiempo da a conocer cómo la verdadera desnudez del desnudo nace con las distintas corrientes de modernidad y vanguardia, con una nueva mirada al individuo, cada vez más liberada y retadora.

Además, en la selección confluyen diferentes géneros del desnudo como academias, mitología, retratos o deportistas. Eso sí, lo que más se puede observar son imágenes del cuerpo desnudo, incidiendo así en la liberación que logró el arte moderno para poder mostrar un cuerpo al natural sin transgredir los prejuicios morales.

De esta forma, a lo largo del recorrido conviven y se mezclan desnudos recatados e impúdicos, belleza y fealdad, seres humanos y maniquíes, cuerpos completos y fragmentarios, individuos con nombre propio y genéricos; exhibicionismo e irreverencia, mujeres y hombres (artistas y modelos), jóvenes y viejos, entre otros.

Destacan especialmente los desnudos pintados por mujeres, ya que para ellas fue un tema prácticamente vedado o al menos muy limitado, en el que la sociedad volcó más prejuicios morales y restricciones que para sus colegas masculinos.

Asimismo, la exposición está conformada por obras de 54 artistas diferentes que plantean los desnudos desde sus puntos de vista. Entre ellos están Pablo Picasso, Salvador Dalí, Gregorio Prieto, Eduardo Chillida, Mateo Inurria, Maruja Mallo, Aurelia Navarro o Amèlia Riera.

Entre las obras más destacadas, se encuentran el Desnudo de frente de Pinazo (c. 1879-1880), el Viejo al sol de Fortuny (1871), La Oterito en su camerino de Zuloaga (1936), una sorprendente versión de Las señoritas de Aviñón pintada por Dalí en 1970, Los maniquíes de Gregorio Prieto (c. 1932), una prueba litografía abstracta única de Miró, de gran formato (c. 1976) o Ágata de Saura (1960).

La muestra podrá visitarse en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo Thyssen de Málaga hasta el próximo 9 de marzo de 2025.

Por su parte, la directora artística del Museo Carmen Thyssen Málaga, Lourdes Moreno, ha asegurado que esta exposición “no recopila un mero inventario de desnudos, sino que analiza, a partir del hilo conductor del cuerpo humano, la progresiva metamorfosis estética y conceptual que provocó la implantación de la modernidad en el arte español”.