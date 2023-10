Pablo Puyol: "A mis 48 años, estoy a punto de cumplir 30 como actor; soy un afortunado"

Si algo es Málaga, eso es buena vida. Y eso lo sabe muy bien el actor Pablo Puyol (Málaga, 1975), quien siempre ha sido un fiel defensor de su tierra. Aquí impulsó su carrera profesional en el mundo de la interpretación, pero también se dio sus "primeras hostias" a bordo de su monopatín en la calle Ventura Rodríguez, que le vio crecer en el seno familiar.

Málaga le ha visto nacer cómo actor. Está a punto de cumplir 30 años de carrera y no termina de creérselo. No entiende cómo el tiempo ha podido pasar tan rápido, pero se siente un afortunado por todo lo que ha podido conseguir. Hablamos con él en el marco de un evento organizado por Larios en la Huerta del Conde con unas vistas privilegiadas de Málaga como protagonistas.

¿Qué es para Pablo Puyol la buena vida en su Málaga natal?

Ay, mi Málaga. Para mí la buena vida es encontrarme con mi familia, con mis amigos, vivir en los sitios de siempre y, aunque parezca curioso, hacer las mismas cosas que muchas veces parece que por repetición puedan perder algo de magia. Uno siempre quiere algo nuevo, pero en realidad creo que al final en esas cosas que muchas veces vives constantemente con los tuyos es donde está lo bonito. En eso de reunirse con la misma gente, hablar las mismas cosas... Todo esto tiene una belleza distinta parte de la buena vida de Málaga.

La calle Ventura Rodríguez ha sido siempre muy especial para ti.

Para mí esa calle es muchísimo. Es la calle en la que he crecido, en la que di las primeras patadas a un balón, es la primera vez que me tiré con un monopatín para abajo, porque está en cuesta, y me di mis primeras hostias, obviamente. Allí vivía mi familia, mis abuelos estaban justo enfrente y gracias a eso compartíamos muchos momentos juntos.

Una vez leí un titular donde decías que eras egoísta porque te gustaba muchísimo tu vida tal cual es. ¿Sigues pensándolo?

No recuerdo haberlo dicho, pero sí, no me extaña, o sea, yo, más que egoísta, creo que soy un tipo con mucha suerte. O sea, creo que tengo una vida para mí perfecta. Tengo una familia maravillosa, unos amigos increíbles, tengo una mujer brutal, ¡pero brutal! y encima me dedico al trabajo que me gusta, que me apasiona y puedo vivir de él, que es un trabajo muy complicado en el que, por desgracia, tengo muchos amigos que al final no han podido dedicarse a él, digamos, profesionalmente y vivir de ello siempre, ¿no? Y yo ya tengo 30 años de carrera, que muchas veces no lo pienso y ahora que me estoy dando cuenta, casi 30 años, sí, porque voy a cumplir ahora 48, así que casi 30 años de carrera en este mundillo es algo muy bonito, ¿no? Entonces creo que tengo una vida increíble.

Quedan dos meses para acabar el año. ¿Eres un hombre de hacer balances? ¿Cómo ha ido el 2023? Has cumplido un sueño enorme, actuar en el Teatro de Mérida...

Pues ha sido un año muy bonito, muy bonito a nivel profesional. Te puedo decir que eso, que primero estar en Mérida para mí ha sido cumplir un sueño que tengo desde que decidí ser actor y me dediqué de lleno a ello y este año lo he cumplido. Encima rodeado de gente maravillosa como Belén Rueda, Luisa Martín, Juan Fernández y Sergio Mur, no sé, creo que ha sido un sueño hecho realidad, uno más. He ido cumpliendo muchos y este ha sido uno de ellos.

Y luego también ha ido muy bien porque la otra obra con la que estoy, que es Un secreto a voces, que ha salido aquí de Málaga, con todos los actores malagueños. Salimos para probar un poco a ver cómo nos iba en Madrid y al final, después de lo bien que han ido los dos meses de veranos, nos hemos quedado y creo que seguiremos hasta mayo o junio del año que viene.

Creo que Miguel Ángel Martín, Virginia Muñoz y Noemí Ruiz, como yo, hemos logrado que la obra encaje súper bien dentro del teatro en Madrid y eso me hace muy feliz a nivel profesional.

Os ha dado una casita, por así decirlo, en la capital, Fran Perea en los Teatros Luchana. Tú siempre pedías un templo de la comedia en Málaga, pero oye, estas cosas se agradecen a falta de uno, ¿no? La Cochera Cabaret, a veces, se os hace pequeña.

Pues sí, aunque La Cochera hace una labor brillantísima y buenísima y son geniales, hay que dejarlo claro... Al final de Málaga somos muchos. Tenemos Madrid ya conquistado, es muy malagueño. Creo que los Luchana han conseguido, además, una cosa muy buena. Esas cuatro salas que tienen, cada una con su tamaño y con una programación constante de miles de cosas, todas de mucha calidad... Encima trabajando muy bien la comedia. Nosotros creo que hemos entrado allí con muy buen pie y estamos encantados y yo creo que la relación con los Luchana va para largo.

¿Por qué tiene que ir un malagueño a Madrid a veros? Convénceles.

Ojalá que no tuvieran que venir a vernos. Ojalá que pudiéramos estar aquí en un teatro, eso ya lo conseguiremos. Todo se andará. Pero tienen que venir a vernos si no nos han visto en La Cochera Cabaret porque es la comedia más divertida que podrán ver encima de un escenario hoy en día.

Se van a ver reflejados, como te digo, porque nosotros hablamos como hablamos normalmente en la calle, con nuestro acento, sin limar nada y la hacemos muy nuestra. Van a pasar una hora y media riéndose sin parar.

Y del teatro, a los rodajes... Acabas terminar el rodaje de 1992, la serie. ¿Cómo es trabajar con Álex de la Iglesia?

Creo que la serie pinta muy bien. Y trabajar con él ha sido un lujazo, un orgullo y muy difícil también. Porque es un tío que impone. Entra Álex de la Iglesia en el set y me hace mucha gracia, porque como decía Najwa Nimri en el estreno de 30 Monedas, es muy guay trabajar con él, pero también muy difícil, porque el tío llega y dice las cosas una vez para todo el equipo, da igual que sea técnico o artístico. Y no las repite. Se va y ya.

Entonces, tú tienes que estar ahí, súper pendiente de todo. No te da, digamos, una indicación directa a ti, sino que él habla de todo lo que quiere ver y tú ya puedes pillar lo que sea y con eso hacer la secuencia. Pero es súper chulo, te mantiene alerta todo el rato. Y yo creo que la serie va a ir muy bien, creo que la historia es muy buena.

Y, bueno, él rueda como nadie.

¿Para cuándo la tendremos? ¿Lo sabes más o menos?

No tengo ni idea de momento. Se va a terminar de grabar, yo creo, a mediados o finales de noviembre. Mi parte ya la acabé, aunque aún les queda trabajo.

Sigue los temas que te interesan