Javier Castillo conquista Times Square: un gran cartel anuncia La Chica de Nieve en inglés

El fenómeno de La Chica de Nieve llega a territorio americano, donde nacen todas las historias del malagueño Javier Castillo. Los clásicos carteles de Times Square anunciaban este miércoles The Snow Girl, la versión en inglés de su novela, después de que la adaptación que Netflix ha hecho de ella haya sido todo un éxito mundial.

"Nunca pensé que se pudiese llegar tan lejos y, sin embargo, aquí estamos, en Nueva York, en el mismo centro de Times Square por primera vez con uno de mis libros en inglés", escribía Castillo en un post de Instagram donde agradecía, "abrumado", a todods sus seguidores cada uno de los empujoncitos que le han ido dando para llegar a lo más alto. De hecho, el escritor dedica este hecho a sus fans: "No salgo yo ni la cubierta de The Snow Girl: en estas 6 pantallas que forman el mítico cubo sobre la grada de Times Square salís vosotros: con vuestras lecturas, con vuestras historias sobre cómo leísteis la novela en 2020, convirtiéndola en algo planetario".

Cabe recordar que La Chica de Nieve se convirtió en el libro más leído en España durante el confinamiento y la serie llegó a estar en el número 1 de las más vistas en todo el mundo. "Cuando miro atrás y pienso en aquellos miedos iniciales de 2020 me reconforta saber que de entre aquella oscuridad nació la chispa que movió a tanta gente a leer La Chica de Nieve y que nos unión en la búsqueda de alguien cuando estábamos perdidos", ha dicho al respecto.

"La Chica de Nieve ha roto todas las expectativas que tenía cuando la escribí y sé que me ha cambiado la vida. Miren Triggs es única y La Chica de Nieve es su presentación, su primer paso para lo gigantesco que viene después, y no me puede hacer más ilusión este desembarco tan especial en EE. UU. y poder ser testigo con mis propios ojos de que aquel destello de hace dos años fue real", ha añadido.

Acompañado de su editor, reconoce estar emocionado por su primer "pasito" en inglés en territorios estadounidenses y asegura que va "con la maleta cargada de sueños, nervios y humildad". "Sé que en ella estáis vosotros y con vuestro cariño sé que este viaje nunca lo haré solo", ha zanjado en su comunicado.

El motivo de esta promoción es que el pasado 28 de marzo salió al mercado en Estados Unidos The Snow Girl en formato ebook y el 11 de abril, en papel y audiolibro. Además, el próximo 26 de junio llegará a Estados Unidos también El juego del alma / The Soul Game en todos los formatos (papel, ebook y audiolibro). "Publicar en EEUU es uno de esos pasos casi imposibles para los autores europeos, y hacerlo con Miren, mi personaje más especial, no puede hacerme más ilusión. Qué nervios y qué ganas de que el mundo entero descubra ahora en inglés su historia, sus miedos y la versión original del libro que inspiró la serie", declaró hace unas semanas el malagueño en su cuenta de Instagram.

