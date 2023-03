Javier Castillo confirma que Netflix adaptará 'El juego del alma' y 'El cuco de cristal': "No me lo puedo creer" @JAVIERCASTILLO

Los periodistas llevaban meses insistiéndole: "¿Habrá más adaptaciones de tus libros?", "¿Habrá segunda temporada de La chica de nieve?". La respuesta es que sí. El malagueño Javier Castillo ha confirmado este martes que estará trabajando junto a Netflix en los próximos meses para adaptar El juego del alma --la continuación de La chica de nieve-- y su última novela, El cuco de cristal, con el objetivo de "llevarlas de su mano a todo el planeta".

"¡Ya está! Ya lo he dicho. Qué auténtica locura. Quién me iba a decir que vería no una, sino tres de mis obras en pantalla, en 190 países y en más de 230 millones de hogares de todo el mundo", ha declarado en sus redes sociales el escritor, que durante la jornada del lunes ya avisó a sus seguidores de que a las once de la mañana del martes daría una gran noticia. "Sé que estoy aquí por vosotros, por vuestro apoyo día tras día, por cada una de vuestras lecturas que llevan mis novelas cada vez más y más lejos. Gracias, de corazón. Este viaje acaba de comenzar y sois parte de él", les ha dicho.

Ahora queda saber si en el caso de El juego del alma, Málaga seguirá siendo el lugar donde Miren siga creciendo como periodista. Este extremo aún no está confirmado, pero viendo cómo la ciudad acogió al rodaje de La chica de nieve, parece que la balanza está a favor.

Llevo unas semanas con unas ganas increíbles de poder contaros esto, celebrándolo a escondidas hasta que todo fuese oficial, y al fin puedo anunciar a viva voz que estaré trabajando junto a @NetflixES para adaptar dos más de mis historias y llevarlas de su mano a todo el planeta.… pic.twitter.com/KgcmaT2OcD — Javier Castillo (@JavierCordura) March 28, 2023

Sobre los protagonistas, durante la presentación de La chica de nieve en Málaga, Castillo declaraba a este periódico que "todos tenemos la esperanza de que podamos seguir dándole vida a Miren, Belén Millán y Eduardo. Ojalá. No depende de nosotros, pero ojalá pueda ser así porque la gente responda bien". Por su parte, la sonrisa cómplice de Smit parece indicar que ella estaría dispuesta a volver a encarnar a Miren, su primer personaje protagónico.

Cabe recordar que Miren Triggs también es la protagonista de El juego del alma -su quinta novela-. El escritor mijeño ha confirmado que además de tener adaptación en la ficción, también tendrá una tercera novela donde Miren tendrá "un final apoteósico". Como en las novelas de Castillo, hay muchos misterios por desvelar en los próximos meses sobre las dos adaptaciones. Habrá que estar atentos.

Número 1

La confirmación de estas adaptaciones tampoco es demasiado sorprendente: la serie se alzó como la serie más vista del mundo durante los primeros días después de su estreno. Volver a apostar por el formato era apostar por un caballo ganador.

El equipo de la serie no esperaba tal acogida. Se podía intuir el éxito de la serie dentro de nuestras fronteras o en Italia, donde Javier Castillo es cada vez más conocido por sus libros, pero algo más inesperado fue para todos la repercusión que alcanzó en otros países como Noruega, Serbia o Croacia, donde se coronó también como la más vista. En Dinamarca o Portugal fue también la segunda más vista del país. El éxito de Castillo y sus historias fue mucho más allá de España.

Sigue los temas que te interesan