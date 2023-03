Javier Calleja vuelve a Málaga después de diez años junto al gato Mr. Günter en una divertida exposición

Málaga ha ganado un nuevo ciudadano. Se llama Günter, tiene orejas afiladas, cuatro patas y unos grandes y redondos ojos verdes. Ha nacido de la imaginación de su padre, el artista malagueño Javier Calleja y desde este sábado 4 de marzo tiene su nuevo hogar en el Centro Cultural Fundación Unicaja (Palacio Episcopal), en la plaza del Obispo, donde vivirá hasta el 6 de septiembre. Günter convive allí con otros personajes como sonrientes niños de ojos brillantes o el mismísimo Mickey Mouse. En esta exposición, Calleja vuelve a su tierra natal casi una década después para llenarla de arte.

Javier Calleja ha acompañado a la prensa este viernes en un recorrido por las diferentes salas del Palacio Episcopal, un sitio donde Javier había trabajado previamente como montador, pero donde siempre había soñado exponer algunas de sus obras. El malagueño ha confesado que el hecho de haber trabajado desde múltiples lugares el arte, le da "una visión más amplia de este". "Eso sí, cuando trabajé como vendedor era malísimo", ha reconocido entre risas.

La fusión entre lo clásico con lo contemporáneo era algo que le fascina de esta exposición. Unicaja ha cumplido sus sueños. En la presentación de Mr. Günter, The Cat Show ha estado presente, como decíamos, Calleja, pero también Emilia Garrido, directora de Actividades Culturales de la Fundación Unicaja y los comisarios Alicia Gutiérrez Mármol y Shinki Minamizuka.

Una imagen de Calle con los niños de ojos saltones. EFE

Calleja se ha mostrado muy emocionado con el hecho de volver a casa tras más de diez años con una exposición tan especial --ha llegado a derramar alguna lágrima durante la rueda de prensa--. La exposición viene precisamente del Parco Museum Tokyo (Japón) y CICA Vancouver (Canadá), y en ella se puede ver la evolución profesional de Javier desde 2017. Según palabras de la comisaria Alicia Gutiérrez, "es un verdadero placer y un orgullo haber regresado a Málaga. Ha sido un reto y, personalmente para mi y para Javier, un sueño hecho realidad".

Mr. Günter. The cat show, según Emilia Garrido, directora de Actividades Culturales de la Fundación Unicaja, no es más que una obra de un artista que ha sabido confeccionar un universo particular ciertamente reconocible, en el que tienen cabida etapas propias de "la vida, infancia y madurez, juego y experiencia vital”. El propio Calleja asegura que siempre acompaña al dibujo con la palabra y el gesto porque esto hace que la obra "haga pensar, sentir e imaginar".

Calleja en la exposición. EFE

209 obras

Mirando a los números, el artista malagueño más internacional trae con esta exposición un total de 209 obras, entre ellas 121 dibujos, 23 lienzos y 25 esculturas. También hay una veintena de préstamos de coleccionistas de siete países, incluidos asiáticos y americanos que han querido unirse a esta particular 'fiesta artística' de Calleja en su tierra.

Todas sus piezas tienen, en sus propias palabras, "un poco de yo". Si por algo se caracterizan sus personajes es que tienen unos grandes ojos, muy brillantes. "Me vienen a la cabeza los niños, que para mí son pequeños héroes, en ese momento en el que, tras llorar, comienzan a sonreír con los ojos aún llorosos, olvidando traumas", ha explicado.

La imaginación de Calleja se expande a lo largo y ancho de la planta baja y la primera planta del edificio, pero también en el patio exterior, desde donde nos saluda un gigante gato. Hay lápices de colores, bolas de papel apiladas en el suelo y un gran pupitre, pero también bocetos de esculturas que están expuestas o dibujos donde podemos ver al propio Dani García. ¡Hasta los maceteros de las plantas están diseñador por él!

Lejos de conformarse con las obras de la exposición del Palacio Episcopal, Calleja va a salir a la calle después de Semana Santa con una escultura de casi seis metros de altura, que coronará el inicio de la calle Molina Lario, y que será, además de la primera escultura pública en las calles de Málaga del artista, "un fiel reflejo" del espíritu Calleja.

Para los malagueños que quieran ver la exposición --muy recomendado ir con los más pequeños de la casa por su colorido-- esta estará disponible del 4 de marzo al 6 de septiembre. Estará abierta de lunes a sábados en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, y los domingos y festivos de 10:00 a 14:00 horas. La entrada cuesta tres euros y la recaudación será un donativo íntegro a la asociacón Voluntarios de Oncología Infantil de Málaga (AVOI) y las protectoras de animales La Guarida y El Gato Garduño.

