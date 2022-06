El malagueño Javier Calleja conquista las cafeterías de Hong Kong y Seúl con sus personas de ojos grandes

El artista malagueño Javier Calleja se ha unido a la prestigiosa cadena de cafeterías Hypebeans para intervenir algunos de sus espacios más representativos de Hong Kong y Seúl. De esta manera, uno de los icónicos personajes de Calleja, rebautizado como Cafeto, y diversos elementos de su imaginario creativo se adueñarán de estos lugares para ofrecer a sus clientes una experiencia artística diferente.

Esta colaboración incluye, además, una línea de merchandising de edición limitada con Cafeto como protagonista, compuesta por una camiseta cargada de estilo y personalidad, un llavero con el que abrir las puertas al futuro, y un póster exclusivo, que representa la primera acción de este tipo que realiza Calleja.

Cafeto es una versión de uno de sus icónicos personajes con sus inconfundibles grandes ojos cargados de expresividad, al que ha coronado con una taza de café. Una metáfora de la energía que esta bebida nos proporciona y que nos impulsa a afrontar el día.

Siendo el café el nexo de unión que preside Hypebeans x Javier Calleja no podía faltar una bebida creada expresamente para celebrar esta alianza. Golden Black estará disponible durante el periodo que dura esta colaboración. Es un café espumoso con toques cítricos, resultante de combinar un americano con yuzu. El café perfecto para el verano: estimulante y refrescante.

"Me encanta que mi trabajo llegue al máximo número de personas, de ahí que me complazca mucho hacer este tipo de colaboraciones. Es una forma muy bonita de poder formar parte de sus vidas, y eso me divierte y me motiva", reconoce Calleja sobre este tipo de acciones.

