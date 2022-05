La segunda edición del Fulanita, el festival LGTBI femenino, ya tiene fecha: el 27 de mayo de 2023

El Fulanita Fest, el festival LGTBI femenino cuyo objetivo es reivindicar el poder de la música hecha por mujeres, reunió este sábado a 6.000 personas en su primera edición en el Castillo de Sohail de Fuengirola. El público disfrutó del arte de Rigoberta Bandini, Rocío Saiz, Delaporte y María Peláe. La organización ha anunciado la celebración de una segunda edición el 27 de mayo de 2023 ante el éxito en su estreno.

Rocío Saiz inauguró su primera edición con temas de su primer disco, Amor amargo, como Autocensura, Si mañana me muero y Te habré dicho que te quiero. Férrea defensora de los derechos de la mujer y de la comunidad LGTBIQ+, no quiso perderse esta ocasión para reivindicar la visibilidad de la mujer lesbiana. Además, durante su actuación acompañada por Javier Ojeda, versionaron el clásico Cómo yo te amo de Rocío Jurado, que concluyó con un abrazo a pecho descubierto entre los dos.

María Peláe fue recibida con una gran ovación en su tierra natal e interpretó algunos de sus éxitos más combativos como Cuéntale, Y quién no y La confesión. Conocida por sus letras agudas y su gran directo, las asistentes se volvieron locas con la letra de La niña, muy en sintonía con la ocasión: "Dicen que hay un bar en la esquina / Qué bar, que sólo van chicas".

Delaporte puso al público en pie para bailar al ritmo de temas tan hipnóticos como Kryptonita o Desnudarnos otra vez, pertenecientes a su último trabajo Abril. Las asistentes no dejaron de saltar y bailar durante canciones tan icónicas como Un jardín o Cariñito.

El gran colofón a la noche lo puso Rigoberta Bandini, que como una fuerza de la naturaleza hizo que los asistentes corearan sus canciones más reconocidas como In Spain We Call It Soledad o Perra, y especialmente su último tema Ay mamá", convertido en un himno generacional.

Los promotores de festival y el cantante Javier Ojeda, a título de padrino de la cita, se encuentran "muy satisfechos" con esta primera edición. "Creemos que hemos acertado al transmitir un mensaje reivindicativo pero al mismo tiempo divertido, excéntrico y aglutinador. Sin duda ha sido un golpe de suerte el poder formar este equipo lleno de buenas vibraciones", han dicho en un comunicado.

