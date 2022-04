Netflix, HBO, Filmin, FlixOlé… ¿dónde ver las películas y las series rodadas en Málaga?

Netflix, HBO, Filmin, etc., son atesoran numerosas películas y series rodadas en la provincia malaguela. F. M. R.

El tiempo está locatis. Hace unas semanas nos íbamos a morir de sed y ahora nos bañamos en barro, como si Málaga al completo fuera un spa, y después la lluvia normal de toda la vida nos saca del apuro de la sequía (seguramente gracias a San Francisco y su bacalao seco. ¿Casualidad? Seguro que no).

En fin, que la cosa no está para salir a la calle con un tiempo que lo mismo nos moja que lo mismo nos pone el coche hecho unos zorros. Así que qué mejor plan que quedarnos en casita y montarnos una sesión de sofá y manta, ahora que todavía no termina de irse el mal tiempo. Y, ya puestos, ¿por qué no nos repasamos, para variar, las películas y las series rodadas en Málaga?

Pero ¿dónde podemos verlas de manera legal? ¿En qué plataforma streaming está aquella película en la que salía tu calle de refilón?

Pues, nada, aquí nos tienes a los sufridos trabajadores de EL ESPAÑOL de Málaga sacándote las metafóricas castañas del fuego y haciendo el trabajo de campo para confeccionar un listado de películas y series con protagonismo malagueño para que las puedas ver en Netflix, HBO Max, Filmin, FlixOlé… ¡Será por sitios!

Los últimos de Filipinas

En 1945 se estrenó esta película que en parte se grabó en los jardines de La Concepción de Málaga, un marco perfecto para la realización de grandes producciones cinematográficas, bajo la dirección de Antonio Román y que supuso el debut de un actor que después se convirtió en uno de los más populares de España: Tony Leblanc.

Los últimos de Filipinas.

Así, debido a sus diversas ambientaciones con flora subtropical este espacio ha podido acoger rodajes de escenas en ambientes bélicos del Amazonas o incluso en Filipinas, como en esta última producción.

Los últimos de Filipinas se puede ver en FlixOlé.

El camino de los ingleses

La película malaguita por excelencia: basada en la novela del malagueño Antonio Soler, el supermalagueño Antonio Banderas se ponía manos a la obra para plasmar en imágenes cómo era la capital en los años 70.

'El camino de los ingleses' puso patas arriba la ciudad durante su rodaje.

La grabación de este film en 2005 fue todo un acontecimiento en un mundo que todavía no conocía las redes sociales más allá del Fotolog: cástines para seleccionar extras entre lo más granado de la población merdellona, portadas y más portadas en la prensa local…

Ver la cinta en un cine era escuchar al público nombrar cada una de las zonas que se iban sucediendo en la pantalla: "¡Mira, Carranque!", "¡Cucha, la Coracha!", "¡Ahí vive tu abuela!"…

El camino de los ingleses se puede ver en FlixOlé.

Sólo se vive dos veces

En esta película de James Bond lo que se ve de Málaga es el cielo. Filmada en 1966, cuando a 007 lo encarnaba Sean Connery, parte de la acción se desarrollaba en Japón, con un helicóptero que abre fuego contra el héroe. El caso es que en el país asiático no se pueden disparar armas en su espacio aéreo, aunque sea de mentirijilla.

Para solucionar esto se rodó en otra parte. ¿Dónde? Pues, dónde va a ser: en Málaga, en Alhaurín de la Torre, en cuyo cielo se filmaron las escenas.

Sólo se vive dos veces se puede ver en Apple TV.

Carmen

La famosa ópera de Bizet fue plasmada con maestría por Francesco Rosi en esta adaptación que contó con un Plácido Domingo que aún no se había enfrentado a las hordas del #metoo. Rodada en 1983, Ronda y su entorno escarpado fueron aprovechadas para dar cobertura a esta historia de amor tan apasionada como trágica.

Carmen: Julia Migenes no deja indiferente a nadie con su interpretación de la Carmen de Bizet.

No era la primera vez que se rodaba en la ciudad, pero esta cinta supuso la visita de toda una superproducción que aún se recuerda. Como cualquier evento de estas características, Ronda y el resto de la provincia fueron un hervidero de actividad rodeando el rodaje de un film que se considera una de las mejores adaptaciones de esta obra clásica.

Carmen se puede ver en Filmin.

Operación Cabaretera

Más espías para el cine español. Pero en esta ocasión con una película que mezcla lo mejor de nosotros: las chanzas con las bombas atómicas.

La sinopsis no tiene desperdicio: "Hipólita es una mujer que ha optado por vivir de su físico, sin contar con la genética y, por eso, vive mal. Una noche, conoce a Daniel, viajante de una fábrica de artículos de broma, que espera tener una noche de desenfreno con Violeta. La aparición de un agente secreto chino, asesinado en el camerino de Hipólita, despierta en ésta la pasión por la intriga, el espionaje y el deseo de vender un microfilm con la ayuda, a regañadientes, de Daniel." ¡Tómalas ahí, pata de candil!

Operación Cabaretera se puede ver en FlixOlé.

El puente de San Luis Rey

Gracias a este tostonazo de época, el actor Robert De Niro tuvo la oportunidad de pasear por las calles malagueñas en chanclas, calcetines y sotana mientras duró el rodaje.

Nadie fuera de Málaga recuerda esta aburrida cinta; y aquí sólo se rememora porque sus localizaciones en exteriores se repartían entre la plaza del Obispo, frente a la Catedral, y otros espacios de la Costa del Sol y el Caminito del Rey, que aún se encontraba sin restaurar.

El Puente de San Luis Rey tráiler: Sí, la película completa es tan mala como el tráiler ya adelanta.

Ambientada en el Perú del siglo XVIII, en su elenco se encontraban actores de la talla de Kathy Bates, Geraldine Chaplin, Pilar López de Ayala y el ya mencionado De Niro, entre otros.

El puente de San Luis Rey se puede ver en Filmin.

Seis y medio

Esta comedia trágica relata las vivencias de una pareja que debaten, descubren y filosofan desde el punto de vista irónico de relaciones pasadas, sobre el amor. Es una reflexión con sarcasmo y sin complejos que nace de los restos de relaciones anteriores mal terminadas y aún no olvidadas.

En tres semanas de rodaje, el escenario principal fue un piso ubicado en el Centro de Málaga. Pero también se grabaron exteriores en el paseo del Parque, la plaza de la Merced, el Muelle Uno o los Baños del Carmen.

Entre discusiones y teorías sobre la vida, se destapan infidelidades, escriben cláusulas de obligado cumplimiento, definen mil conceptos relativos al amor, se aman concentrados activamente en sus anteriores amores… Vamos, lo de siempre.

Seis y medio se puede ver en FlixOlé.

Toro

La Costa del Sol todavía está a la espera de la gran novela negra que se merece, y mira que hay pocos lugares que se presten mejor para ello. Mientras llega este relato, se puede disfrutar de otros como esta película.

El rodaje del filme en diversas localizaciones costasoleñas como Torremolinos y la capital incluyó escenas de una gran complejidad técnica como la persecución automovilística que tiene lugar en el cauce del Guadalmedina.

Mario Casas la lía parda por Málaga en ‘Toro’, cine negro a la malagueña.

La cinta relata uno de los resortes clásicos del noir: una redención inalcanzable buscada por el guapo Mario Casas, que se topa con que su destino, marcado por la violencia, se le viene encima en la figura de su hermano, el menos guapo Luis Tosar. El resultado es el esperado.

Toro se puede ver en Netflix.

Rey gitano

En 2014 se grabó esta película en la que la suerte de dos detectives en paro, con ideologías opuestas, cambia a peor cuando conocen a un seductor gitano que les propone un plan de lo más alocado.

Se supone que la cosa tiene gracia.

La película se deja ver. Como se dejan ver localizaciones muy malagueñas como son el Palacio de Ferias y Congresos, el antiguo centro cívico de La Térmica, la Universidad de Málaga y el municipio de Genalguacil.

Rey gitano se puede ver en HBO Max.

Carlos contra el mundo

Más malaguita que Carlos, interpretado por Julián Villagrán, no hay nadie. Después de una serie de catastróficas desdichas, el protagonista se enfrenta a un acusado síndrome de Peter Pan.

Carlos daba voz a lo que todo el mundo sabe: nadie, nunca, ha querido ser auxiliar administrativo.

El director Chiqui Carabante daba el salto al largo con esta película rodada en localizaciones de una Málaga que, quién nos lo iba a decir, echaríamos de menos aunque sólo sea por pura nostalgia: móviles que pesaban cinco kilos sin cansinas redes sociales, mucho pantalón de pata de elefante, cutrerío por doquier, un centro poco peatonal y un mundo en el que todavía se podía fumar hasta en las urgencias del Carlos de Haya.

Carlos contra el mundo se puede ver en Filmin.

Hasta la vista

A finales de 2010 llegaba a la capital el rodaje de esta película belga dirigida por Geoffrey Enthoven, un filme basado en un documental de la cadena BBC que recoge la vivencia de un joven enfermo en silla de ruedas cuando mantiene su primera experiencia sexual en un prostíbulo de España.

Los simpáticos y cachondos protagonistas de 'Hasta la vista'.

La cinta contó con la actriz malagueña Itziar Luengo, y fue rodada, entre otras localizaciones, en Málaga, Torremolinos y Benalmádena; y en zonas como Pedregalejo, el paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, y calles de la Colonia Santa Inés.

Hasta la vista se puede ver en Amazon Prime Video.

Ferdinand

Técnicamente, este largometraje no se rodó en Ronda, sobre todo, porque es una cinta de animación. Pero eso no desmerece para destacar la historia de este torito simpático y pacifista que se dedicaba a pastar por los alrededores de la ciudad del Tajo, de modo que el Puente Nuevo forman parte de los escenarios animados que se incluyeron en la cinta.

Trailer de 'Ferdinand'.

Esta historia es la readaptación del corto de animación El Toro Ferdinand que Disney lanzó en 1938 y que demuestra que la lucha antitaurina ya viene de lejos.

Ferdinand se puede ver en Apple TV.

Sin fin

En 2018 se estrenaba esta película de los hermanos César y José Esteban Alenda que con ella daban el salto al largo tras algunos cortometrajes como El orden de las cosas y Not the end. Protagonizada por María León y Javier Rey, la película inició su rodaje en Málaga capital y, más tarde, el equipo se trasladó a Conil donde se filmaron las algunas escenas.

María León y Javier Rey se quieren en 'Sin fin'.

Así, en la cinta disfrutamos de diferentes localizaciones de la capital malagueña y de la zona del Valle del Guadalhorce, un enclave natural conocido como la huerta de Málaga.

Sin fin se puede ver en Filmin.

Los joyeros del claro de luna

La animalista Brigitte Bardot encabeza hoy en día una férrea lucha antitaurina. Sin embargo, antes de que esto llegara, la propia Bardot toreaba una vaquilla en esta película dirigida por su entonces pareja, el cineasta Roger Vadim.

'Los joyeros del claro de luna' en Mijas.

El cuartel general de esta producción francesa se situó en Torremolinos, cuando todavía era una barriada de pescadores de la capital malagueña, donde también se rodaron escenas en el emblemático Hotel Miramar, además de en Mijas, Alhaurín el Grande, El Chorro y el Desfiladero de los Gaitanes.

Los joyeros del claro de luna se puede ver en Filmin.

El coronel Von Ryan

Según cuentan las crónicas de 1965, el realizador Mark Robson hubiese preferido estar en mitad de la Segunda Guerra Mundial en lugar de estar andar rondado con Frank Sinatra esta película sobre la Segunda Guerra Mundial.

La película narra las peripecias de un grupo de soldados ingleses y americanos que intentan salir de Italia tras haber escapado de un campo de concentración. Sinatra, por supuesto, era el macho alfa que lideraba este destacamento y que, sospechamos, en las escenas eliminadas cantaba a sus soldados para hacerles más llevadero el asunto.

Trailer de 'El coronel Von Ryan'.

Fue durante el rodaje de esta película cuando el artista fue detenido en el legendario Hotel Pez Espada de Torremolinos por liarse a sopapos con un fotógrafo que le tomó una instantánea mientras el cantante pelaba la pava con una actriz.

Además de que muchas de sus escenas se rodaron en los parajes del Desfiladero de los Gaitanes, esta es la primera película de Hollywood en la que apareció Raffaella Carrà.

El coronel Von Ryan se puede ver en Google Play Movies.

The Crown

Los responsables de esta serie sobre la realeza británica decidieron pasarse por la ciudad de Málaga para rodar algunas escenas y que sus actores, técnicos y demás artífices pudieran disfrutar del solecito característico de nuestra geografía.

Parte de 'The Crown' se rodó en Málaga capital. Netflix

Numerosos curiosos siguieron de cerca el rodaje que se situó en el entorno de la Catedral, en la calle Molina Lario, para ser testigos de la producción de esta ficción de Netflix que refleja la vida de una familia muy desgraciada, pero podrida de millones, con los dientes fatal y a la que nunca le han hecho una cacerolada.

The Crown se puede ver en Netflix.

Brigada Costa del Sol

En esta serie noir se puso de manifiesto las señas de identidad más malagueñas de la década de los 70. Así, refleja cómo en el año 1977 un grupo de inspectores de policía con escasos medios, aunque con mucho ingenio y valor, es destinado a Torremolinos para formar una brigada especial de estupefacientes en la Costa del Sol y luchar contra el tráfico de droga.

Trailer 'Brigada Costa del Sol'.

Brigada Costa del Sol se puede ver en Netflix.

Toy Boy

Protagonizada por Cristina Castaño, María Pedraza y Jesús Mosquera, la cosa con esta serie tuvo su revuelo por el hecho de que Mosquera fue futbolista y jugó en las categorías inferiores del Málaga CF.

La serie se rodó en ocho meses en diversas localizaciones de la Costa del Sol y la capital malagueña donde, imaginamos, visitó el SOHO profundo.

Trailer 'Toy boy'.

Y es que esta ficción de Atresmedia nos introduce en la vida de un joven stripper, guapo y dicharachero, tal y como suelen ser los strippers. Tras una noche de farra y excesos, despierta junto al cadáver del marido de su amante. ¡Misterio!

Toy Boy se puede ver en Netflix.

Malaka

La cosa va de series y terminamos con esta historia policíaca de género negro protagonizada por Maggie Civantos, Salva Reina, Vicente Romero y Laura Baena, entre otros muchos.

Trailer de 'Malaka'.

La serie puso a finales del 2019 a Málaga capital en la palestra audiovisual nacional. Rodada casi íntegramente en la ciudad, esta serie es perfecta para seguirla como guía turística para recorrer las calles más populares de La Palmilla.

Malaka se puede ver en HBO Max.

