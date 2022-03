El Festival de Cine de Málaga vuelve a brillar en su primer fin de semana tras la Covid-19.

Cuánto se echaba en falta la normalidad en el Festival de cine de Málaga. Fue el primero en volver, tras la pandemia, pero el del verano pasado nada tuvo que ver con el de esta 25 edición.

El Festival arrancaba el pasado viernes y en el Centro de Málaga desprendía magia, la magia del cine. En el metro, acreditaciones colgadas al cuello; en el Málaga Palacio, los primeros seguidores esperando a sus actores favoritos; en el Ayuntamiento, el sonido de los flashes de los fotógrafos y en el Cervantes, un sinfín de selfies, algo muy característico de esta cita.

La inauguración, con motivo de la 25 edición del festival, se organizó en el Palacio de los Deportes Martín Carpena. Por momentos, nos venían a la cabeza imágenes de los Goya de 2020, esos que acogió Málaga cuando aún no teníamos en nuestros diccionarios las palabras Covid, pandemia y confinamiento.

Como prometió su director, Juan Antonio Vigar, finalmente, la gala de inauguración del festival fue más amena y divertida que la de los Goya afortunadamente con actuaciones para todos los gustos y perfiles: desde Camela, pasando por Manolo García, hasta Guitarricadelafuente o Pol Granch. Acabó con papelillos y confeti brillante. ¿A quién no le anima un cañón de confeti?

El equipo de 'El test'. EP

Respecto a la jornada del sábado, destacaron las presentaciones de El Test, de Dani de la Orden; Canallas, de Daniel Guzmán y Alcarràs, de Carla Simón.

En la primera, pudimos ver a Carlos Santos, Blanca Suárez y Miren Ibarguren defendiendo su filme, donde reflexionan sobre el dinero y todo lo que mueve. "¿Qué prefieres, cien mil euros ahora, o un millón dentro de diez años?". Dicha pregunta es la base de la película que, por cierto, es una adaptación de una obra teatral.

Suárez, una de las mejores vestidas a su paso por la alfombra roja con estilismos muy inspiradores, alegó en el photocall que prefirió no ver la obra para que no le condicionara a la hora de construir el personaje y también confesó que no e importaría hacer teatro pronto.

En Canallas volvemos a ver a un Daniel Guzmán muy trabajador a la dirección. El trabajo ha merecido la pena. Ha llovido desde que hace siete años presentara A cambio de nada, el drama social que le otorgó un Goya a la mejor dirección novel. Aquella película donde cambió la vida del actor malagueño Miguel Herrán, que no era más que un chaval de la calle en aquel entonces.

Parece que le gustó la experiencia de trabajar con un actor no profesional. En esta ocasión, la estrella de su película es Joaquín González, su amigo de toda la vida, que comparte pantalla con grandes del sector como Luis Tosar o el propio Guzmán. Ha sido una de las películas más apreciadas del festival hasta ahora.

Y en otro concepto totalmente diferente, llegó el sábado Carla Simón y todo su equipo con Alcarràs. Hasta los más pequeños de la película corretearon por la alfombra roja. Simón ya logró la Biznaga de Oro con la que fue su ópera prima Estiu 1993. Alcarràs iba a competir en la sección oficial, pero finalmente, tras su éxito en Berlín, el Festival y la productora llegaron a la conclusión de que "no tenía sentido volver a consultar aquí".

El equipo de Alcarràs. EP

En Alcarràs, descubrimos a una familia de agricultores que afronta su última cosecha de melocotones porque los dueños de las tierras deciden instalar placas solares. La directora cogió inspiración de sus tíos, que también cultivan melocotones en Alcarràs. Un filme que no deja indiferente a nadie por su emoción.

En cuanto a la jornada del domingo, brillaron La cima, Cinco lobitos y The Gigantes, pero la verdadera revolución vino de la mano de Ernesto Sevilla y el elenco de Camera Café, que han vuelto a reencontrarse en la gran pantalla yendo mucho más allá de la única parte del pasillo que veíamos en la serie.

La cima ha tenido una gran acogida por la historia de superación que representa. Mateo (Javier Rey) se enfrenta por primera vez a la montaña más peligrosa del planeta, el Annapurna, con el reto de llegar hasta la cima y cumplir así una antigua promesa.

En su ascenso sufre un accidente que le deja inconsciente y gravemente herido. Horas más tarde es rescatado por Ione (Patricia López Arnaiz), una alpinista experimentada que está pasando el invierno en un refugio, sola y alejada del mundo. La actriz confesó que la referencia que tomó para interpretar a Ione fue la alpinista Edurne Pasaban.

Los chicos de 'La Cima'. EP

Cinco lobitos, de Alauda Ruiz, ahonda en la maternidad y las relaciones familiares consiguiendo sensaciones muy emocionantes. Amaia (Laia Costa) acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus padres, en un bonito pueblo costero del País Vasco y así compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaia es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija.

En el filme conocemos personajes a los que podemos amar u odiar, porque están concebidos con las mismas imperfecciones que tenemos el resto de los mortales, y con las que podemos identificarnos sin ninguna duda.

The Gigantes es el nombre de la segunda película de Beatriz Sanchís, una cinta que, a modo de road movie, cuenta la conexión de dos mujeres muy distintas a través de las heridas con la frontera entre México y Estados Unidos como escenario. La película representa a México en la sección oficial a concurso.

La directora del filme mantiene una conexión muy especial con México: "Es una cultura que tenía interiorizada, incluso antes de irme a vivir allí. En cuanto a las influencias, hay mucho cine mexicano", ha añadido. En otro aspecto, la directora ha hablado del contenido femenino de la cinta: "Me interesaba representar un abanico abierto de muchos tipos de feminidad para poder mostrar los tipos de mujeres que yo conozco y verlas reflejadas en la pantalla", ha dicho.

El equipo de Camera Café. D.R EFE

Y una de las últimas películas que se han proyectado en el Festival de Cine de Málaga es Camera Café, la mítica serie de televisión adaptada a la gran pantalla con la mayoría de sus protagonistas iniciales.

A los personajes antiguos que interpretan Arturo Valls, Carlos Chamorro, Ana Milán, Esperanza Pedreño, Esperanza Elipe, Álex O'Dogherty, Carolina Cerezuela, Marta Belenguer y Joaquín Reyes, se han incorporado Manuel Galiana, en sustitución de Luis Varela como director, Javier Botet e Ingrid García-Jonsson. Además, el elenco también ha contado con las colaboraciones especiales de Ibai Llanos, la cantante Karina y el dúo musical Andy y Lucas.

La idea de hacer la película llegó en el confinamiento, cuando hicieron un vídeo todos y notaron el cariño de la gente, que seguían recordándoles. "Durante la pandemia, Álex O'Dogherty tuvo la idea de que hiciéramos una pieza que se hizo viral. Notamos que querían volver a ver a esos personajes en acción", ha explicado Valls en la rueda de prensa.

La agenda para este lunes incluye filmes como Lo Invisible, de Javier Andrade; La piel en llamas, de David Martín Porras; A Mae, de Cristiano Burlan; Mostro, de José Carlos Escamilla o Como Dios Manda, de Paz Jiménez, entre otras.

