La librería Proteo volverá a abrir en febrero tras el incendio: “No quedó nada; ahora volvemos con ilusión”

Las novelas volverán a poblar las estanterías de la emblemática librería Proteo, en pleno centro de Málaga, desde este mismo martes. El espacio cultural sufrió el golpe más duro de su historia el pasado seis de mayo. Un incendio devoró su interior y todo quedó reducido a cenizas en cuestión de horas. La veloz reforma del edificio, hecha en cuestión de nueve meses, permitirá su reapertura en febrero.

Los trabajadores de la librería colocaron las estanterías hace apenas una semana. "Probablemente en febrero se inaugure el edificio", asegura Jesús Otaola, director de Proteo, mientras recuerda aquellos días de ceniza y amargura. "No quedó nada. Ninguno sabe lo que significa nada hasta que no le ocurre algo parecido a lo nuestro", reconoce durante una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga.

Sus empleados vuelven otra vez a su casa con "mucha ilusión y ganas de trabajar" tras un tiempo en una sede provisional en calle Álamos de 70 metros cuadrados. "El edificio ha quedado magnífico. Tenemos muchas ganas de esto adelante y de que la librería esté entregada a la ciudad de Málaga. Y que todo el que quiera un libro, aquí lo va a encontrar", sostiene Otaola.

La remodelación arrancó el día del incendio y ha durado hasta el pasado 24 de enero. "Imagínate lo que pienso. Son muchos sentimientos. Estoy rememorando todos esos malos días del incendio por vuestras llamadas, y las conversaciones con los editores, los clientes y los lectores", se sincera durante la charla donde muestra alegría y satisfacción por cómo ha quedado la reforma.

Preguntado por cómo ha ido en la sede provisional, Otaola reconoce que han sido "unos meses muy duros" aunque se le ha pasado volando. "Hemos tenido a compañeros en la nave profesional que nos dejaron. La existencia de libros era pequeñita y las ventas no han sido lo más favorables posibles. Esperemos ahora a recuperar las ventas", señala mientras afirma que están seguros de que "la gente va a responder" y nos los va a dejar "solos".

Respecto a la reforma del edificio, Otaola cree que han intentando que su esencia y su estilo sean los mismos. "El proyecto base para la reforma es el de la reforma a principios de los 2000. Por supuesto que hay algunos cambios. La librería estará muy distinta. Queremos ser los mismos, y sin embargo las circuntancias nos han obligado a cambiar para bien. Se trata de un cambio radical", cuenta.

La fecha de inauguración aún no la tienen clara. "Tengo muchas dudas. Algunos días pienso en que me encantaría hacer una gran celebración y que viniera todo el mundo, pero no debemos olvidar el coronavirus. Hay tanta gente a la que hay agradecer tantas cosas", admite el director de la Librería Proteo, al que le gustaría invitar a "media Málaga" para devolverles todo ese amor que les han dado.

Entre ellos está la plataforma ciudadana Todos con Proteo. Esta misma organizó el año pasado la primera gran iniciativa en su honor: un "conciertazo" solidario para recaudar dinero para su rehabilitación. Javier Ojeda capitaneó la gala el verano pasado en el Teatro Cervantes, en una cita donde reunieron a jóvenes y veteranos músicos de la escena local.

En la futura inauguración seguramente tengan muy presente a uno de sus fundadores, Paco Puche, tras su fallecimiento en julio del año pasado. Natural de Antequera, el licenciado en Económicas pasó de vender libros prohibidos a ser reconocido por la Federación de Gremios de Editores de España. Su andadura como librero en la Proteo arrancaba en 1969 cuando decidió abrirla junto a Pilar Guerrero y dos socios más.

