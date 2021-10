Elphomega, Sr. Chinarro y No Picky encabezan el cartel del Suena el Botánico en Málaga

Suena el Botánico viene a poner banda sonora al otoño en Málaga con un cartel de bandas malagueñas excepcional. El festival encabezado por históricos como No Picky, Elphomega y Sr. Chinarro contará con la participación de casi una veintena de grupos locales en el Jardín Histórico de La Concepción el viernes y el sábado.

La cita musical, que se fraguó durante la pandemia, ha sido presentado este lunes por la concejala de Fiestas, Teresa Porras, y el promotor Juan Diego Altamirano. Luna Vieja, Rubio Americano, Soy La Playa (lo integran Pepillo Medina, bajista de Airbag), Respiro, los padre del punk autóctono No Picky, Buenas Noticias, el rapero Elphomega y Carlos Vudú actuarán el viernes. Mientras, Esplendor, The Blackberry Clouds, Maenoba, Hairy Nipples, Fauces, The Oddballs y Sr. Chinarro lo harán el sábado.

De la mano del Área de Fiestas, con la participación del Área de Sostenibilidad Medio Ambienta, a través del Jardín Histórico Botánico de la Concepción, y con el patrocinio de Cervezas San Miguel este festival reunirá un cartel que abarca géneros como el de cantautor, pop, rock, indie, hip-hop, electrónica y la poesía.

Con este festival, el Ayuntamiento de Málaga continúa su línea de apoyo y promoción de artistas locales que ha tenido su máximo auge durante este verano con distintos formatos promovidos por las áreas municipales como son Siente Málaga, Brisa y Moraga Sound.

Sigue los temas que te interesan