'Más Genal que nunca': Varios músicos se unen para infundir esperanza tras el incendio de Sierra Bermeja.

"Y creedme si os digo que somos más Genal que nunca", dice el tema que Jose Gallardo, Salva Méndez, María José Herrera, Nunia, Mandi Mezzo, José María Sánchez, Edu Díaz y Pepe Ruiz interpretan con un motivo en concreto: infundir esperanza y ánimo a los habitantes que han visto cómo su valle se teñía de negro.

Ya no hay alegría por la ventana, solo oscuridad. Sin embargo, nacen iniciativas como esta canción que surge por un texto de Chito, un popular comunicador de la Serranía de Ronda. "Yo lo conocía de mi etapa como corredor de fondo en carreras de montaña, él suele ser el speaker de las carreras más importantes que hay en España", dice Salva Méndez a este periódico.

Así, las redes sociales hicieron el resto. Chito subió a su cuenta de Twitter un vídeo con imágenes del Valle del Genal y un texto que emocionó a Méndez. "Me gustó mucho y me impactó demasiado. Me pareció sencillo a la par que profundo y vi claramente que tenía una canción", añade. Tras ello, decidió hablar con su amigo y músico malagueño Jose Gallardo para contarle la idea y ambos se pusieron manos a la obra.

"Al día siguiente Jose me mandó la música y la letra siempre inspirada en el texto de Chito. Me encantó", cuenta. En ese momento fue cuando decidió que el tema no tenían que grabarlo ellos dos solos, sino que tenía que ser de mucha más gente, como lo es el Valle. Así que decidió llamar a algunos amigos que evidentemente aceptaron la propuesta, para aportar esa idea de "unidad y grupo" que requiere la causa.

"Nos llevó grabarla una semana ya que era bastante laborioso. Cada uno cantamos una parte para transmitir ese mensaje de comunidad", dice Méndez, argumentando que al final, por motivos de agenda, cada uno ha grabado donde ha ido pudiendo, algo que ha resultado más costoso que si hubiesen grabado todos a la vez en un estudio.

Las reacciones a la canción han sido muy positivas. Pese a que solo está publicada en Bandcamp y aún no está disponible su videoclip oficial en YouTube, los alcaldes de los pueblos de la zona han recibido el tema y lo han acogido muy emocionados.

"Me llamó Miguel Ángel Herrera, alcalde de Genalguacil, muy agradecido por el detalle. Le he pedido que la difunda entre los vecinos y la hagan de ellos", cuenta con una sonrisa Méndez. De hecho, Herrera, en una conversación con este periódico asegura que los músicos con este tema han puesto "música y esperanza en nuestros corazones" y que está muy orgulloso de que sean parte del Genal.

Asimismo Herrera cree que la generosidad es lo que más ha imperado tras algo tan difícil como el fuego. "Los artistas, creativos y ahora también músicos junto a los ciudadanos han sido los primeros en apoyarnos. Eso dice mucho de nuestra sociedad; aunque parezca que todo está perdido, siempre tienes la generosidad de la gente", cuenta.

Respecto al videoclip oficial aún se desconoce la fecha en la que se publicará, pero tienen claro que ninguno de los intérpretes aparecerán en él. "Solo saldrán imágenes de la Sierra, lo tenemos muy claro", concluye el cantante.

