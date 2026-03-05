La Junta confirma que la investigación del suicidio de Ángela en Benalmádena no halla indicios de ciberacoso

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía descarta que el suicidio de Ángela, estudiante de 14 años en Benalmádena, esté relacionado con acoso escolar. La consejera María del Carmen Castillo asegura que no hay indicios de acoso ni en redes sociales ni en los dispositivos electrónicos de Ángela. Ángela era una buena estudiante y delegada de su clase, según la consejera, quien ha expresado sus condolencias a la familia. La Consejería comprobó que el centro escolar no había activado protocolos de acoso ni de conducta autolítica, al no disponer de datos que lo justificaran.

La consejera de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha asegurado "no hay ninguna situación que nos hiciera pensar que pudiera haber una situación de acoso escolar" en el caso de Ángela, la joven estudiante de 14 años del IES Benalmádena que se suicidó el pasado 15 de febrero.

En este sentido se ha pronunciado la consejera cuando este jueves ha sido preguntada en Málaga capital por los periodistas por este suceso cuando ha participado en la jornada 'Vocaciones femeninas y FP Steam: Andaluzas para la Industria que viene'. Según ha asegurado, fuentes de la investigación le han trasladado que no "consta ninguna situación" de acoso escolar en sus redes sociales ni en sus dispositivos electrónicos.

La consejera ha recordado que la joven era "una buena estudiante y delegada de su clase" y ha trasladado las condolencias a la familia de la chica y que ha sostenido que perder un hijo o hija "es lo peor que le puede pasar a alguien".

En este sentido, se ha expresado en nombre propio y de toda la comunidad educativa andaluza para destacar que "de verdad, estamos a su lado para lo que necesite".

Y ha insistido que nada más conocerse el caso, su Consejería comprobó si el centro escolar donde estudiaba Ángela había iniciado protocolos de acoso y/o de conducta autolítica: "En este caso no ocurría porque no teníamos ningún dato".

"Nosotros no sabemos las causas, pero lo que pensamos es que no tiene específicamente que ver con el acoso escolar", ha concluido la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.