La agonía de Tivoli World: un ERE de 79 trabajadores "desesperados" y el parque en Málaga cerrado

Los trabajadores del parque de atracción Tívoli, en Benalmádena (Málaga), "están literalmente desesperados", lamenta Lola Villalba, secretaria general del sindicato de servicios de Comisiones Obreras Málaga. El administrador concursal ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para toda la plantilla, es decir, 79 empleados irán a la calle.

La tramitación de la mencionada solicitud se encuentra en el período de consultas. "Nos queda la tercera y última reunión la semana que viene, el próximo 30 de junio. Va a ser sin acuerdo. Estamos al final del concurso. Vamos a seguir peleando en todas las instancias judiciales. En cuanto termine recurriremos a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Málaga", señala Villalba durante una conversación con EL ESPAÑOL de Málaga.

Comisiones Obreras ha exigido al Juzgado de lo Mercantil que la actual empresa propietaria del parque, Tremón, y la antigua se sienten a hablar con los trabajadores en la mesa de negociación. "Nos han dicho que no", critica. Cuando tengan el auto de Mercantil donde dicen que ya ha terminado ese expediente de extinción la gente se irá al desempleo. "Eso no quiere decir que no recurramos", insiste.

El expediente se plantea una vez que no hay actividad. "El paso siguiente en un concurso de acreedores es el cese de actividad. Al no haber actividad porque están cerrados lo que sigue el expediente de extinción", explica la secretaria general de CCOO en Málaga, quien entiende que "la empresa Tremón debería haberse hecho cargo de los trabajadores y haber abierto el parque".

Los empleados no cobran nada desde octubre, pero continúan visitando el espacio para acometer tareas de limpieza. "Lo triste es que muchos no tienen desempleo. Estos trabajadores, los fijos discontinuos, han estado durante siete años en un expediente de suspensión temporal durante los inviernos. El parque cerraba en la temporada baja. No van a tener derecho a paro. Algunos tres o cuatro meses como mucho", reprocha.

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga, encargado de solucionar el concurso de acreedores, señaló en una sentencia que la sala no era competente para el tema que llevaban: el conflicto colectivo con los trabajadores. "Hemos recurrido al Supremo", cuenta Villalba.

La representante de CCOO adelanta que el ERTE se efectuará y el juzgado lo aprobará próximamente. También critica los movimientos de Tremon: "Ellos quieren que extinga la relación laboral, coger la llave y dentro de dos años abrirlo. La deuda contraída desaparecería".

