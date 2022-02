Empresarios del sector del ocio en Málaga defienden Tívoli World: "No podemos dejar que se pierda"

Los representantes de la Asociación Provincial de Empresas y Centros de Ocio (Apeco) se han reunido recientemente con el alcalde de Benalmádena (Málaga), Víctor Navas, para abordar la situación presente y futura del parque de atracciones Tívoli World, que se mantiene cerrado y cuya plantilla reclama la reapertura.

Desde Apeco, su presidente, José Yagüe, ha subrayado que sin Tívoli World la Costa del Sol "no sería la misma" y ha reclamado que se intervenga para que este año reabra sus puertas: "No podemos dejar que se pierda". Así, pese a que este parte de atracciones "necesita retoques", ha aclarado que esto no es un obstáculo "ni mucho menos insalvable" y ha aludido al interés de "importantes empresas del sector y que parece no han sido consideradas hasta la fecha".

"Desafortunadamente 2021 fue el primer verano desde 1972 sin Tívoli. Esperemos que este año, en su 50 aniversario podamos celebrar su continuidad. Tívoli World es un activo turístico de la Costa del Sol y nunca debería dejar de serlo o convertirse en otra cosa. La Costa del Sol sin Tívoli no sería la misma. No podemos dejar que se pierda", ha subrayado Yagüe a Europa Press.

En este sentido, ha tendido la mano al Ayuntamiento de Benalmádena para cualquier acción de apoyo a la continuidad de Tívoli World: "Tratamos de defender los intereses del segmento del ocio turístico y de experiencias", ha resaltado, añadiendo que sus socios son muy diversos: parques de atracciones, parques acuáticos, zoológicos, acuarios, visitas culturales, espectáculos, flamenco, museos, paseos en barco, etcétera.

Según el máximo dirigente de Apeco, cuando un turista piensa cuál es su próximo destino, "el ocio turístico y de experiencias es un factor muy importante para su decisión. Y no siempre se le atribuye el valor que merece y los turistas vienen a la Costa del Sol por muchos motivos pero entre ellos está, sin duda, el ocio y las experiencias".

En la Costa del Sol, ha recordado, se puede "presumir de tener una de las ofertas más importante de Europa, si no la más, y esto contribuye de manera muy importante a los aproximadamente 12 millones de turistas que tuvimos en 2019".

"Benálmadena es un municipio que aglutina muchos de los grandes parques y centros de ocio como Sea Life, Mariposario de Benalmadena, Citysight Seeing, Selwo Marina, Teleferico de Benalmádena, Costasol Crucerosy Tívoli World y esta oferta contribuye a atraer turistas a la Costa del Sol", ha defendido el representante de los empresarios de este sector.

Pero Tívoli World, ha incidido, es "el buque insignia y está en la memoria colectiva de todos los malagueños e incluso de muchísimos turistas andaluces, españoles e internacionales". "Cualquier artista que se preciaba pasaba por Tívoli y muchos hemos ido allí a nustro primer concierto", ha añadido Yagüe.

También ha recordado los jardines del parque de atracciones pero sobre todo sus recursos humanos: "El año de la pandemia 2020 fueron capaces de ponerlo en marcha en cuestión de semanas y tener unos números de visitantes espectaculares".

